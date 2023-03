Herečka Miluše Bittnerová začala řešit typický problém mnoha rodičů, jejichž dítě chodí do školky. Její tříletá dcera Alžběta je pořád nemocná. „Vůbec nevím, jestli přežiju její základní školství,“ směje se.

Jste stále na mateřské, nebo už jste naskočila do práce?

Nejsem na mateřské, ale už nepracuji tolik, kolik jsem pracovala. Rozhodně už nejsem workoholik, snažím se to kočírovat. Dělám práci tak, abychom se s Betynkou užily.

Což přesně znamená…?

Nic nechystám, po dlouhé době mám takové hezké plynutí času. Slíbila jsem, že zase začnu zkoušet. Rok jsem nezkoušela a je to potřeba, jinak se věnuju jen projektům, které začaly třeba před rokem. Hraju zhruba v pěti inscenacích, ale většina je alternovaná.

Takhle vám to vyhovuje? Neplánujete se v budoucnu do klasického koloběhu vrátit?

Vlivem koronaviru a díky mateřské, vyšlo mi to najednou, jsem po dlouhé době zase zažila jaro a léto. (smích) Pořád koukám na stromy a strašně se mi to líbí. Myslím, že to má hodně lidí z branže. Člověk je pořád v práci a vidí přírodu jen z auta, když ho někam vezou. A také jsem zjistila, že večer můžu dělat i jiné věci než jen divadlo. (smích) Je to také hodně Betynkou. Je jí tři a půl roku a já si ji chci užít. Takže pracuji, ale nepřeháním to.

Betynka chodí do školky?

Dali jsme ji tam už minulý rok, je velmi společenská, extrovertní, chce si hrát s dětmi a povídat. Do státní školky jsme ale vůbec neměli šanci, takže chodí do soukromé, zhruba dva dny v týdnu. Ale chodí nechodí. Je týden ve školce a týden doma. Pořád je nemocná. Vůbec nevím, jestli přežiju základní školství. Nechápu, jak to dělají lidi s normálním zaměstnáním.

Tento problém řeší velká spousta rodičů…

Vůbec nechápu, jak to v takovém případě dělají. Absolutně nefunguje, že dáte dítě do školky a jdete pracovat. Nejdete! Děti jsou pořád nemocné.

Změnil se po narození dcery nějak váš šatník?

Určitě. Podpatky nosím tak maximálně do práce. (smích) Občas chci manželovi udělat radost, když spolu jdeme na večeři, tak si je vezmu, ale máme pak kvůli tomu dost zkažený večer. (smích) Ne, dělám si srandu samozřejmě. Ale je fakt, že se do nich musím přemlouvat.

Ještě něco si s dítětem zásadně neberete?

Když jdu s Betynkou, tak vím, že si nemůžu vzít své oblíbené dlouhé kabáty, protože si je vždycky ušpiním. Je fajn, že už krásně chodí a nemusím pořád lézt po zemi, ale ohýbám se. Kabelky do ruky jsem také dlouho nekupovala. Mám je, ale nosím je minimálně. Obecně pro sebe moc nenakupuji, takže dost ušetřím.

Pro dceru nakupujete hodně?

V covidu jsem si navykla nakupovat na internetu, strašně mi to vyhovuje. Nejdřív vždycky začnu u sebe a skončím u sto desítky. (smích) Nepotřebuje prakticky nic, ale je to hezký, takže občas něco koupím.

Nedávno jste začala spolupracovat s návrhářkou Martinou Pipkovou Loudovou. Proč?

Martina mě od minulého roku obléká do mé talkshow Na kafeečko a udělala mi i pár modelů do Snídaně s Novou. Skvěle umí oblékat i takové macky, jako jsem já, takže mi spolupráce s ní vyhovuje. Je bezvadná i v tom, že dokáže šaty upravit, což je pro člověka, který měří sto šedesát centimetrů neskutečně fajn.