Prognostici avizovali, že rok 2023 bude časem, ve kterém se změní životy mnoha z nás. „Půjde o rok náročný, jemuž ale bude vládnout empatie, soucit a láska,“ tvrdili. Jak se zdá, s láskou nebyli daleko od pravdy, tyto osobnosti jsou toho důkazem.

Například bývalá modelka Chrissy Teigen a její partner, zpěvák John Legend, se tři roky po Chrissyině potratu konečně dočkali třetího potomka. Hned dvakrát přivítali ve svém životě malého drobečka Paris Hilton a Carter Reum, jimž děti odnosila náhradní matka. A třetího potomka s třetím tatínkem přivedla na svět Agáta Hanychová. Třetí dítě porodila také bývalá Miss Lucie Hadašová, syna po dcerce přívítali i Monika Leová s Martinem Košínem… A nebyli sami.

Porod za odměnu

Jak časopisu Story prozradila její maminka Veronika Žilková, Agáta Hanychová měla třetí těhotenství náročné, porod ale úplně pohodový, doslova za odměnu. Dokonce po něm zvládla i živé vysílání pro fanoušky. „V 15.30 jsem přijela do porodnice a večer, zhruba kolem půl deváté, už jsem měla Rozárku v náručí,“ svěřila se Agáta. Její bývalý partner a Rozárčin otec, podnikatel Jaromír Soukup, za ní odjel přímo z natáčení svého pořadu a byl celou dobu u porodu, za což mu Agáta později složila hold. Nyní už tak pohodové vztahy nemají a přes média i mimo ně si vyměňují nelichotivé vzkazy.

Jméno si nechává pro sebe

V březnu přivedla na svět v pražské Nemocnici Na Bulovce své první miminko herečka Jenovéfa Boková, která až skoro o měsíc později prozradila, že se jí a partnerovi Adamu Kolářovi (syn bývalého velvyslance Petra Koláře) narodila holčička. Herečka navštěvovala v požehnaném stavu až do poslední chvíle společenské akce a cítila se dobře. Krátce před porodem se objevila i na předávání Českých lvů a prezidentské inauguraci. Jméno holčičky není dodnes známé. Herečka ho ani v červnu nechtěla prozradit s tím, že ještě není úplné.

Chtějí velkou rodinu

V pořadí už své čtvrté dítě přivítali na světě herci Blake Lively a Ryan Reynolds. Zda je to kluk, nebo holka ale ještě stále neprozradili, a to se narodilo v únoru. Novopečený otec hned poté přiznal, že cesta čtvrtého miminka nebyla pro pár náročná, protože on a Lively chtěli vždy velkou rodinu. Takže čtvrtým potomkem to možná u nich ještě nekončí… „Pocházím ze čtyř a Blake z pěti dětí. Oba jsme nejmladší,“ svěřil se.

Museli tři roky počkat

„Posledních pár let bylo emočně přinejmenším rozporuplných, ale radost opět naplnila náš domov a naše srdce,“ napsala loni v srpnu na Instagram bývalá modelka Chrissy Teigen. To když oznamovala, že je tři roky po potratu syna Jacksona se svým manželem, zpěvákem Johnem Legendem, opět těhotná. Tentokrát vše dopadlo dobře. V pátek 13. ledna se páru díky umělému oplodnění narodila malá slečna Esti Maxine.

Poprvé matkou před padesátkou

„Nebylo to snadné, ale náš syn a naše dcera za to stojí. Veselé Velikonoce!“ popřála fanouškům na Instagramu 9. dubna herečka Hilary Swank. Tím dala najevo, že dvojčata, která plánuje vychovávat s manželem Philipem Schneiderem, jsou už na světě. Jde o její první a vzhledem k věku čtyřiceti osmi let asi i poslední potomky. Na okamžik, kdy se stane mámou, čekala přes pět let a označila ho za zázrak.

Cítí se požehnaná

Hvězda seriálu Teorie velkého třesku Kaley Cuoco a její partner Tom Pelphrey, kteří v říjnu 2022 oznámili, že čekají první miminko, přivítali na světě dceru 30. března. „Představujeme vám Matildu Carmine Richie Pelphrey, nové světlo našich životů! Jsme nesmírně šťastní a vděční za tento malý zázrak,“ napsala Cuoco prostřednictvím Instagramu dne 1. dubna. Ale vážně, žádný apríl!

Těhotenství i porod tajili

Až letos v březnu mluvčí Daniela Radcliffa a jeho o pět let starší partnerky, herečky Erin Darke, potvrdil, že pár brzy očekává narození prvního potomka a moc se na něj těší. Termín porodu sice oznámen nebyl, 25. dubna ale paparazzi oba herce vyfotili, jak se s kočárkem prohánějí po ulicích New Yorku. Jejich dcera, či syn je už tedy na světě. Pár se seznámil při společné práci na Kill Your Darlings v roce 2012 a od té doby ho ještě nic nerozdělilo.

Trápily ji výkyvy nálad

Už když byla v pátém měsíci, tak Nikol Švantnerová prozradila, že její první miminko bude dcera. Jméno si ale s partnerem Ondřejem Antošem, se kterým žije v Olomouci, nechávali pro sebe. Až dva dny po porodu napsala, že se jim 17. března 19 minut po půlnoci narodila Mia. „Miluju nejvíc na světě a děkuju za takový zázrak!“ připsala šťastná maminka ke snímku drobné ručičky objímající tu její. Porod proběhl v nemocnici ve Šternberku a podle Nikol proběhlo vše v pořádku. Také těhotenství prý měla pohodové, až na občasné výkyvy nálad.

Tím, že má děti, všechny překvapila

Dlouho se spekulovalo, zda se dědička hotelového impéria Paris Hilton svého potomka vůbec dočká, až hvězda všechny překvapila, když v lednu sdílela fotografii své ruky, jak drží malou ručičku. Posléze vyšlo najevo, že s manželem Carterem Reumem v tichosti 16. ledna přivítali své první společné dítě, Phoenixe Barrona Hiltona Reuma, a to prostřednictvím náhradní matky. Dvojice, která se vzala na konci roku 2021, si zprávu o chlapečkovi nechala pro sebe déle než týden. „Vždy bylo mým snem stát se matkou,“ přiznala pak Paris časopisu People s tím, že až teď je její život kompletní. Druhého potomka – vysněné dcery London – se dočkala opět od náhradní matky v listopadu.

Vzala to hopem

Jen měsíc poté, co Rumer Willis loni v květnu zveřejnila svůj vztah s Derekem Richardem Thomasem, přiznala, že spolu čekají dítě. Nejstarší dcera bývalého páru – Bruce Willise a Demi Moore, porodila svého prvního potomka 18. dubna doma. Sdílením fotografie spícího novorozence na Instagramu s partnerem odhalili, že svou první dceru pojmenovali Louetta Isley Thomas Willis. „Jsi čistá magie. Víc, než o čem jsme kdy snili,“ dodala k tomu.



Prozradil ho rodný list

Také Rihanna a A$AP Rocky, jehož občanské jméno zní Rakim Athelaston Mayers, se stali letos dvojnásobnými rodiči, a to začátkem srpna. Stejně jako u prvního dítěte, ani nyní neprozradili, jaké jméno pro kluka vybrali. Rodný list, který získal časopis PEOPLE, později ukázal, že pár pojmenoval svého novorozeného syna Riot Rose Mayers. Syn se narodil 1. srpna 2023 v nemocnici Cedar Sinai v Los Angeles v 7:41.