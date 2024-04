Stejně jako si Brada Pitta spojujeme s hlasem Michala Dlouhého a Meryl Streep s hlasem Zlaty Adamovské, jen málokdo už si umí představit, že by Jennifer Aniston daboval někdo jiný než Miriam Chytilová. Ačkoli se nikdy nesetkaly, Miriam považuje Jennifer za výjimečnou komediální herečku a moc by jí přála, aby získala Oscara, kterého zatím ve své sbírce cen nemá.

Miriam Chytilová | Foto: se svolením Miriam Chytilové / foto Gabriela Trousilová

Dlouhodobě jste spojována s dabingem seriálu Přátelé, konkrétně s Jennifer Aniston. Je vám to i po těch letech příjemné?

Ano, určitě je. Jennifer je výborná komediální herečka. Její humor je mi blízký. Vždycky mám radost, když natočí nový film. Naposledy to byla pro Netflix akční komedie Vražda v Paříži.

Miriam Chytilová o dabování Přátel i výši dabingových honorářů:

Zdroj: Youtube

Jak se vám Jennifer dabuje? Má specifika v řeči, v melodii hlasu…?

Hodně střídá tempo. Chvíli mluví rychle, chvíli pomalu, je trochu překotná, nevyzpytatelná – takové osoby je vždycky těžké namlouvat.

Dabovala se vám nejlépe v Přátelích, nebo v jiné roli?

Přátele opravdu upřímně miluju, ale mám ji ráda ve všech jejích rolích, dokonce i v těch vážných, kterých zase tolik není.

Byť patří Jennifer Aniston mezi nejznámější světové herečky, zatím nikdy nezískala Oscara. Obdržela „jen“ Zlatý glóbus právě za roli Rachel v Přátelích. Hodně se ale diskutovalo, že by měla dostat cenu i za seriál The Morning Show. Co říkáte, má na kontě snímek, za který by Oscara určitě zasloužila?

No, je to spíše hypotetická úvaha. Já bych jí Oscara dala skoro za všechny její role, protože si myslím, že je jedna z nejlepších komediálních hereček. Ale je pravdou, že komedie, ve kterých obvykle hraje, tak nějak na Oscary nedosahují. Tato cena se častěji uděluje za ztvárnění dramatických rolí, a v těch Jennifer příliš moc nehraje.

Chtěla jste se s Jennifer setkat?

Když jsem byla v New Yorku, rozhlížela jsem se, jestli ji nepotkám… Ale nikde jsem ji nespatřila. (smích)

Seriál Přátelé se začal vysílat v roce 1994:

Herci ze seriálu Přátelé u slavné kašnyZdroj: Profimedia

Sice si vás lidé nejvíc spojují právě s Jennifer, vy ale dabujete i jiné herečky, třeba Marion Cotillard, a navíc režírujete. Jsou nyní projekty, kterými byste se chtěla pochlubit jako dabingová režisérka?

Zrovna nedávno měl na Netflixu premiéru seriál One Day – Jeden den, a ten podle mě opravdu stojí za zhlédnutí. V českém znění jsou v hlavních rolích Elizaveta Maximová, Marek Lambora a Petra Horvátová. Jde o jeden z nejlepších seriálů, které jsem v poslední době režírovala. Je to příběh o tom, jak plýtváme časem na nedůležité věci a jak nám čas utíká a někdy taky uteče a je pozdě. Taková dojemná love story.

Také občas plýtváte časem na nedůležité věci? Nebo vás konkrétní situace v životě vyškolila a snažíte se tohle nedělat?

Spíš se bohužel přistihuji, že stále více dělám to, co musím, než to, co bych chtěla. Hodně pracuji. Ale po pravdě mám velké štěstí, že mě moje práce pořád hodně baví. A protože čas opravdu dost letí – čím je člověk starší, tím rychleji – snažím se dělat si radost a pečuji i o sebe.

Kolik času vám dabing nyní zabírá? Jste v dabingovém studiu denně, nebo trávíte mnohem více času v divadle či natáčením?

V dabingu se věnuji hlavně dabingovým režiím a úpravě dialogů. V poslední době dostávám víc příležitostí jako režisérka než jako dabingová herečka. Ale pokud si mohu vybrat, pořád je mi bližší hrát divadlo nebo stát před kamerou, ať už televizní, či filmovou. Rozhodně si ale hodně cením toho, že je moje práce tak pestrá.

Myslíte, že dabing ohrozí umělá inteligence?

Myslím, že ano, ale bude to ještě nějakou dobu trvat. Není to úplně jednoduché.

V divadle jsou dost běžné vtipné přeřeky a komické situace. Jak je to v dabingu?

Dabingová natáčení se přímo hemží přeřeky. Někdy se herci tak rozesmějí, že je dost obtížné pokračovat.

Vzpomenete si na takovou situaci, která se vám stala?

Je jich spousta. Tak trochu se vtipným scénkám z dabingu věnujeme se Stanislavou Jachnickou na našem instagramu @daberky_studiogaraz.

Dříve v dabingových studiích točili všichni herci dohromady, dnes je tam každý sám. Vyhovuje vám tohle víc?

Každý způsob má něco do sebe. Je příjemné, když jsme tam všichni, ale občas se někdo přeřekne, a tím pádem je práce zdlouhavější, protože se opravuje. V jednom je rychlejší, a tedy méně únavná. Ale kvůli výrazu je určitě lepší skupina.

Musíte speciálně pečovat o hlas, třeba ho i cvičit?

Před natáčením je vždy potřeba se rozmluvit. Na to má každý herec svá osvědčená cvičení. A co se týká péče, v zimě zásadně nosím šálu a dávám pozor, abych nenastydla. (smích)



Vaše dcery se, kromě studia vysoké školy v Dánsku, věnují také dabingu. Dokonce dostaly Cenu Františka Filipovského. Jste ráda? Nebo byste je raději viděla v jiném oboru?

Pro mě je nejdůležitější, aby byly dcery šťastné. Svou cestu si zvolily samy. Myslím, že jsou obě nadané herečky, ale práce v tomto oboru je nevyzpytatelná, takže chtěly mít univerzálnější vzdělání. Vlastně jsem zvědavá, kam je život zavede.

Vypadáte stále výborně, jak o sebe pečujete?

Děkuji za poklonu, ale upřímně řečeno, zase tak moc o sebe nepečuji. Jsem v tom netrpělivá, takže používám jen běžnou kosmetiku. Snažím se nerozčilovat a mít vnitřní klid, protože to, v jakém je člověk rozpoložení, se na tváři promítá nejvíc.

Jak odpočíváte a pečujete o svou duši? Prozradíte i své záliby?

Ráda chodím do lesa a poslouchám ticho. Na hory jezdím v létě, protože miluji pěší túry. A co se týká koníčků, mám svoji zahradu, o kterou s láskou pečuji. Oblíbila jsem si anglické růže a také kvetoucí trvalky.

Vy a móda… jakou vyznáváte?

Móda mě moc baví. Nejraději nosím sportovně-elegantní věci a hodně sleduji – je to pro mě důležité –, za jakých podmínek bylo oblečení vyrobeno. Už dříve jsem se rozhodla, že nebudu kupovat oblečení v oděvních řetězcích. Raději si pořídím občas něco dražšího a také mi nevadí věci ze secondhandů. Opravdu velkým objevem pro mě byla návrhářka Vlaďka Kouřilová, která má českou značku Moment. Splňuje pro mě podmínku udržitelného a eticky vyrobeného oblečení. A je úžasné, že její věci sluší všem ženám.

Vlaďka Kouřilová je návrhářka i koučka a zorganizovala workshop na téma: Nejlepší rok vašeho života. Který byl ten váš nejlepší?

Za nejlepší považuji ten, ve kterém jsem se narodila. (smích)