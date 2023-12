Uznávaná cukrářka, Mirka van Gils Slavíková, vydává knihu plnou léty prověřených vánočních receptů. Sama, pokud čas dovolí, připravuje až patnáct druhů cukroví. I přes to si dokáže udržet svou váhu. „Nepřiberu,“ řekla a v rozhovoru pro časopis Story vysvětlila, proč.

„Když pracuju, tvořím, trému nemám. Tu mám spíš, když vedu kurzy, vystupuji na veřejnosti. Přitom to tak vůbec nevypadá,“ svěřila se ve Story cukrářka Mirka van Gils Slavíková. | Foto: se souhlasem Davida Brázdy

Kolik druhů cukroví, Mirko, se najde na vašem vánočním stole?

Když mám na pečení čas, pak něco kolem patnácti. Nevyrábím ale jen cukroví. Na stole máme třeba pekanový či brusinkový vánoční koláč.

Do talk show 7 pádů přinesla Mirka van Gils Slavíková kuchařku s vánočními recepty. Cukrářka prozradila, zda lze v receptech nahradit máslo a zda Češi umí v kuchyni improvizovat.

Zdroj: Youtube

Máte své nejoblíbenější cukroví?

Mám. Jsou to kokosové rohlíčky mého tatínka, který recept skutečně vytvořil. Je to šílená práce, těsto se vám drolí pod rukama. Když vymačkávám rohlíčky, zuřím. „Mám to zapotřebí, musím je mít?“ Ano, musím! (smích)

Který druh zvládne i úplný začátečník?

Valnou většinu. Každý recept má technologický postup. Pokud ho dodržíte, linecké těsto zvládnete jednou rukou.

Pro zvětšení receptu na linecké koláčky klikněte na grafiku:

Recept na linecké cukroví z knihy Štědré a Voňavé cukrářky Mirky van Gils Slavíkové. Zdroj: se souhlasem Davida Brázdy

Proč lidé, ač mají prověřený recept třeba na vanilkové rohlíčky, touží každý rok po receptu novém?

Tohle jsem nikdy nepochopila a tuto otázku si sama kladu. „Když máš doma něco, co všem chutná, co všichni milujete, proč zkoušíš něco, abys zjistil, že to, co máš, je nejlepší?“ Někdo možná ten pravý recept stále hledá. Na křest knihy Štědré a Voňavé jsem napekla několik druhů cukroví. Jeden z hostů mi řekl, že mé ořechy jsou lepší než ty od paní mistrové ve škole. To mě samozřejmě potěšilo.

Umíte si představit, že si cukroví objednáváte?

Nebudete mi to věřit, ale loni se mi to přihodilo. Měla jsem hodně práce a domů přiletěla až dvacátého prosince. A to už nenapečete, i kdybyste chtěla sebevíc. Abych vůbec něco měla, dostala jsem několik druhů od svých kamarádů.

Mně cukroví chutnalo. Ale synové, zvyklí na to moje, říkali, že příště raději žádné. Byla to však zcela výjimečná situace. Pokud by k něčemu podobnému mělo dojít, mohou kluci napéct sami. Vzhledem k tomu, že pečeme vždy společně, neměli by s tím mít problém.



Byly by Vánoce bez cukroví?

Otázku můžete položit i opačně. Bylo by cukroví bez Vánoc? Za mě ne, protože pak není dobré. Vánoční cukroví chutná v zimě, kdy nám vlhne na balkoně. Knihu s recepty jsem chystala v létě, bylo pětatřicet stupňů. Ani klimatizace nestíhala chladit. V teple mi opravdu nechutnalo. A Vánoce bez cukroví? To si představit nedokážu.

Přiberete přes svátky?

Nepřiberu. Když na Vánoce nakupuji, procházím obchodem s větou: „Nesníš víc než v běžné dny.“ Navíc nejsem milovník přežírání, ani mi to nedělá dobře. Konstitučně jsem velká ženská. Snažím se udržovat, abych vydržela, jak říkají moji kluci, ještě pětačtyřicet let. (smích) Myslím, že je potřeba se v tomto ohledu na sebe koukat.

Když máte na stole tolik druhů cukroví, neuzobáváte?

Umím být na sebe přísná. Ale nejsem extremista. Zastávám zásadu tři krát čtyři. Jedná se o tři sousta velká čtyři na čtyři centimetry. Ale musí být absolutně dokonalá! Sladká, vyrovnané chutě a dokonalá příchuť toho, co v daném výrobku je. To mě zasytí. Nemusím sníst čtvrtku nějakého rádoby nízkokalorického dortu, který se navíc dietně jen tváří.

Jak se díváte na kult štíhlého těla?

Jsem celoživotní zápasník s váhou. Shodila jsem víc než čtyřicet kilo. Vím dobře, o čem mluvím. Měli bychom se naučit akceptovat genetický přenos. Mám sto osmdesát centimetrů, nejsem Twiggy. I kdybych zhubla dalších dvacet kilogramů, pořád budu široká ženská s velkýma prsama. Subtilní osůbku, po které všichni prahnou, ze sebe neudělám. Se svým tělem jsem se ztotožnila. Protože já nechci být „ona“. Já chci být já! Milujme to, co nám bylo geneticky dáno.

Opravdu nikdy nesejdete z cesty?

Přiznám se, že mám ráda cheating days (porušení pravidel jídelníčku, pozn. red.). Takové dny si dopřávám, když jezdím do Česka. Doma jsem hodně „v lati“, včetně cvičení. Ale při návštěvě Česka občas strčím nos do něčeho, do čeho bych neměla. (smích)