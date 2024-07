Stojíme na zahradě britské ambasády. Jaký je váš vztah k Anglii, kdy jste tam byla poprvé?

Už je to skoro třicet let. Představte si, já zrovna vyprávěla mému manažerovi o paní Cleo Appleton, která je manželkou bývalého amerického konzula tady v Praze a před nějakými patnácti dvaceti lety tu založila pro expatrianty a ženy velvyslanců, případně velvyslankyně, kulinářský klub. No, a my vlastně chodili každý měsíc do určité domácnosti nebo na nějaké nové sídlo. A vždycky nám paní domu uvařila. Takovým způsobem jsem se dostala dokonce na britskou ambasádu, kde nám vařila velvyslankyně. A tím pádem jsem celý tenhle nádherný objekt britské ambasády mohla projít… Já to miluju! Miluju anglický styl, mně se líbí.

Co máte na anglické kuchyni, když mluvíme o vaření, nejraději?

Jednoznačně masové páje. Definitivně. Jsou pro mě lehké, jednoduché, rychlé jídlo, které si můžete dát k obědu. Ale protože samozřejmě víme, že jsem cukrářka, tak něco ze sladkého soudku… Byť se dneska dělá běžně a plošně, málokdo ví, že fondán na zdobení dortů pochází z Anglie. Takže tam mám někde i ten cukrářský drápek.

Jak často jezdíte do Anglie?

Podle času, všichni jsme určitým způsobem v chaosu a shonu a neuvěřitelně vytížení, ale minimálně jednou za rok do Anglie jedu. Protože cest a toho k vidění je strašně moc.

Když cestujete, je to za konkrétním kulinářským poznatkem?

Určitě. Nejsem klasický dovolenkový typ, mě asi těžko najdete ležet na pláži. I profesně musím ochutnávat, nachutnávat, poznávat, protože to moc pomáhá, když pak tvořím nějaké recepty.

Vaše nejoblíbenější kulinářská destinace?

Celý svět, celý svět! Všude najdete něco, co překvapí a taky vám strašně chutná. Není to jenom v tom, že nacházíte zvláštnosti, které třeba už nemusíte, ale hlavní je, že ona různost obohacuje chuťově svět a život. A je po celém světě, všude, kam se podíváte.

"Našla jsem si chlapa," směje se Mirka van Gils Slavíková:

Takže jste spíše klasik, než abyste zkoušela extrémní místní lahůdky?

Jdu do všeho po hlavě. Je ovšem pravda, že jsme se nedávno na to téma bavili a já říkám: jediné, co bych asi nikdy neochutnala, je štír. Mám k němu přirozený respekt, štíři mi lezli na podzim do domu v Jižní Africe.

Bojíte se ho, i když je mrtvý?

Nemám k němu důvěru.

Kterou zemi jste vynechala a kterou kuchyni byste ráda ochutnala na místě?

Toho, co bych ještě chtěla vidět, kde jsem nebyla, je strašně moc. Těch zemí je neskutečně mnoho. Já mám vlastně políčeno na jednu konkrétní zemi. Moc bych se chtěla podívat na Borneo.



Co vás k němu láká?

Kromě zvířat? Čokoláda!

Takže čokoláda vás zaručeně zvedne ze židle?

Určitě. Tam to je nekompromisní.

Pokud byste si měla vybrat jednu jedinou potravinu… Bude to čokoláda?

Ano.

V rámci cestování a ochutnávání vás už napadají recepty, které byste mohla jistým způsobem kombinovat?

Ano. Každý dobrý kulinář musí mít chuťovou paměť, takže když vyzkouším surovinu, která mi výjimečně chutná, okamžitě mi začne spínat, s čím by se dala kombinovat. Máte pravdu, funguje to tak.

Napadají vás nové recepty hodně často?

Já vám něco řeknu, cukroušku můj drahý… Víte, že se geniální věci rodí většinou absolutním omylem? Vás najednou něco napadne, anebo dokonce tvoříte konkrétní výrobek, ale uděláte chybičku, a vyleze z toho úplně něco jiného a vy řeknete: wow! Nový recept je na světě. Myslím, že říci si v dnešní době a priori teď vymýšlím něco nového, je hodně složité. Mám totiž takový dojem, že je strašně moc věcí už vymyšleno.

Dělala jste porotkyni v první řadě Peče celá země, sledujete pořad i nadále?

Bez okolků přiznám, ne, ani na to nemám čas.

Kdyby vás oslovili, abyste se vrátila do „pečicí“ poroty, protože spoustě lidí tam chybíte, zvažovala byste návrat?

Vím, ale tohle je v rukou někoho tam nahoře. Pro mě je důležitý fanoušek. Pro mě je důležitý divák, žádný rádoby slavný či známý člověk není známý a slavný, kdyby nebyli diváci a lidé, kteří ho chtějí. To znamená, že se k tomu musí přistupovat s určitou pokorou. Pakliže by tahle výzva přišla, s největší pravděpodobností bych řekla ano, protože vím, že mnoho mých drahých cukroušků mě chce zpátky.

Na co se v letošním létě těšíte nejvíce?

Představte si, že jsem se letos netěšila na léto.

Jak to?

Protože mám naordinovaný klid.

Co se stalo?

Už je údajně potřeba si odpočinout. Ale já ten klid využiji, protože se konečně zajedu podívat do Skotska. Takže klid ve Skotsku, se skotskou a Skotem v kiltu! To zní jako báječná dovolená, nemyslíte?