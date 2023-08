Detektivních seriálů není nikdy dost, proto si Česká televize připravila od září pro diváky jeden nový s názvem OKTOPUS. Jde o zkratku „oddělení kontroly termínově odložených případů útvaru S“, kterou si vymyslel stárnoucí kapitán Dítě, aby se mohl věnovat třicet let starému případu. V jeho podání uvidíme hvězdu Dejvického divadla Miroslava Krobota, který detektivky sice nemá rád, tuto roli ale odmítnout nechtěl.

Miroslav Krobot. | Foto: Profimedia

Jak byste kapitána Dítěte popsal?

Je to trošku problémový policista ze staré školy s neuspořádaným osobním životem. Rozvádí se, hraje karty, sází na koně apod. Nechci všechno prozrazovat, ale co můžu říct, je to, že je zaslouženě kapitán.

Upoutávka na seriál OKTOPUS:

Zdroj: Youtube

V seriálu dostane přidělenou novou parťačku Markétu Fáberovou, kterou hraje Marika Šoposká. Daří se mu si na ni zvyknout?

Zvyknout si na ni moc nechce, ale jinak to nejde, protože sdílí jednu kancelář a dělají spolu na případech, takže ta spolupráce musí určitým způsobem fungovat. To je na tom možná i zajímavé.

Kromě toho, že s kapitánem Dítětem oba jezdíte vlakem, máte ještě něco společného?

Jinak spolu, myslím, nic společného nemáme. On předstírá, že umí řídit auto a vlak mu vlastně tak nějak zbyl. Bydlí sice nedaleko centra, ale cestování vlakem má rád, a navíc tam berou i psy, takže je spokojený. (smích)

Česká televize na podzim: Divákům nabídne seriál Oktopus i hvězdnou StarDance

Máte vy osobně rád detektivky?

Nemám. (smích) Raději sleduji v televizi třeba Tour de France a další sportovní pořady. Tu roli jsem vzal hlavně proto, že jde o zajímavou postavu a měl jsem dobré reference na režiséra Honzu Pachla od lidí, kteří s ním už před tím pracovali.

Přestože detektivky nemáte moc v lásce, inspiroval jste se nějakou konkrétní postavou?

Ne, nikým jsem se neinspiroval. Moje žena má ráda severské detektivky, ale jak už jsem řekl, já je nemusím. I když zrovna v tomto případě je tam možná trochu paralela s některými severskými detektivy. Ale na druhou stranu si myslím, že to bude ryze český seriál, a to především, co se humoru týče.



Nahrává se anketa …

Detektivních seriálů se aktuálně vysílá poměrně hodně. Budete s OKTOPUSEM něčím vynikat?

Já doufám. Ono se v tomto žánru už těžko hledá něco nového, ale tento seriál bude určitě zajímavý prostředím, které je dle mého opravdu netradiční – málo známé kouty Prahy, hráčská doupata, závodiště v Chuchli apod. – a také doufám, že i ty jednotlivé příběhy budou samy o sobě pro diváky zajímavé.

Facebook Deník Styl je tu pro každého.Zdroj: Deník/Denisa Lottmannová