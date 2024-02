Hledání nové královny krásy Miss Czech Republic 2024 je v plném proudu. Mezi dvacet nejkrásnějších se probojovaly i dvě známé tváře. Teď jich porota v čele s Taťánou Makarenko musí vybrat deset, jednoduchý úkol to ale rozhodně nebude. Dívky jsou rozmanité a všechny velmi talentované.

Prezidentka soutěž Miss Czech Republic Taťána Makarenko | Foto: se svolením Taťány Makarenko

Jak jste zatím s výběrem dívek spokojená?

Opět jsou neskutečně nadané na spoustu věcí. Myslím, že každá z nich má co ukázat. Teď jsme akorát měli „talentovou challenge“, a sama jsem byla překvapená, co všechno dívky předváděly. Stále ještě nemám vybranou desítku. Polovinu dívek bohužel musíme eliminovat.

Do dvacítky postoupily i dvě mediálně známé dívky – influencerka Veronica Biasiol a Petra Beníšková z Love Islandu. Hraje to pro vás roli?

Pár děvčat, která mají šanci postoupit, už v hlavě mám, ale určitě to nestojí na tom, že jsou známá a mají kvůli tomu protekci. Dívky si vybírám podle toho, že u nich vidím určité kvality. V každém ročníku je to stejné. U někoho vidím potenciál, někdo jiný mě o něm může přesvědčit, ale to se moc často nestává. Chci s děvčaty dál pracovat na základě toho, jak se chovají, co umějí a podobně. V posledním kole se ukázaly atributy, které v sobě mají, a na základě toho se nyní s týmem rozhodujeme, které z nich by měly být v top desítce.

Překvapila vás některá dívka tím, že dělá zajímavou disciplínu?

Dívek, které mě překvapily, bylo víc. Jsem nadšená, kolik z nich letos krásně hraje na klavír. Přišla jsem si jak na koncertě. Jiné krásně zpívají, hrají na další hudební nástroje, některé dělají chemické pokusy, studují optometrii… Je to až neuvěřitelné. Nemáme za sebou žádné trapné talentové výzvy, bylo to na vysoké úrovni.

Finalistka Miss Czech Republic 2024Zdroj: se svolením Taťány Makarenko

Chystáte letos v soutěži změny?

Vzhledem k licencím musím kopírovat světová pravidla, takže na tuto otázku budu mít odpověď až po Miss World, která nás ještě letos čeká. Tím, že se soutěž neustále posouvala, čekáme na oficiální informace, zda se něco změní. Jinak licence na soutěže máme pořád stejné, takže i letošní vítězky pojedou reprezentovat Českou republiku na pět grandslamových soutěží, vítězka na Miss World.

Jak jste spokojená s loňskou vítězkou Justýnou Zdeníkovou? Ve světě sklízí řadu úspěchů…

A nejenom ve světě. Je skvělá! Jsem absolutně hrdá manažerka. Přesně takhle jsem to chtěla. A myslím, že ještě neskončila, má toho ještě hodně před sebou. Je to mladá, talentovaná dívka. Má za sebou už i svůj první celovečerní film, teď natočila další. Neustále se někdo ozývá, že by ji chtěl na přehlídku. Stala se hlavní tváří Guess, což je veliký úspěch, takže v jejím případě už jsme pár milionů vydělaly.

Nebojíte se, že vám uteče do zahraničí?

Nejde říct uteče… Vždycky se sem bude vracet. Ještě musí reprezentovat na Miss World a máme spolu platnou smlouvu. Zatím všechny zakázky řeším já jako její manažerka, všechno podepisuji, vystavuji faktury, mám o všem přehled, takže se mi určitě nemůže ztratit.