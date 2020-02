Tématem v kabině slováckého týmu nejsou ani rodinné vztahy bývalého obránce prvoligové Karviné či Teplic s trenérem, kterým je někdejší vynikající gólman a také otec krásky z jihu Čech Pavol Švantner. „Nějaké srandičky jsem nepostřehl. Oba to bereme profesionálně,“ tvrdí devětadvacetiletý zadák FK Hodonín, který dokáže oddělit osobní život od toho pracovního. „Beru ho prostě jako trenéra.“

Aby toho nebylo málo, působí na jihu Moravy také Švantnerův syn Patrik. Se švagrem si Dressler rozumí. „Máme spolu dobrý vztah. I na hřišti to jde vidět,“ myslí si odchovanec ostravského Baníku, který má za sebou ligové štace.

S bulvárem problém nemá

Na stadion občas vezme i svoji partnerku, známou a obletovanou modelku. „Je pravda, že je pracovně hodně vytížená, hlavně o víkendech, ale jelikož tady působí i její táta s bráchou, motivuje ji to sem jezdit častěji,“ usmívá se Dressler, který přes týden žije v Hodoníně a o víkendech vyráží buď za rodiči do Ostravy, nebo právě za přítelkyní do Prahy. Sport, ke kterému mají oba vztah, je u nich velkým tématem. „Nikol je z fotbalové rodiny. Táta chytával, brácha hraje, takže vyrůstala mezi fotbalisty,“ připomíná.

Rodinný klan Švantnerů:

Známou modelku poznal ještě při angažmá v Teplicích. Že chodí s vítězkou soutěže Česká miss pro rok 2015, vůbec neřeší. „Víte, pro mě je to obyčejná a normální holka, kterou mám rád. Korunku jsem jí z hlavy okamžitě sundal,“ prohlásil s úsměvem.

Ani s bulvárními novináři žádný problém nemá. Naopak na společenské akce partnerku rád doprovází a také se umí pochlubit společnými fotkami. „Kdykoliv je možnost a mám volno, tak klidně jdu. Podpo-rujeme se navzájem,“ dodává.

Závěrem tip… Pokud dojde na svatbu, co takhle fotbalové hřiště?