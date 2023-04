Dvanáct opravdu krásných dívek, u nichž budou porotci hodnotit nejen půvab navenek, ale hlavně ten uvnitř. A jedna z nich pak dostane korunku jako Miss OK. Miss opravdová krása. Velké finále prestižní soutěže se uskuteční už tento čtvrtek. V galerii si prohlédněte všech dvanáct finalistek.

Finalistky Miss OK 2023. | Foto: Se svolením pořadatel Miss OK/Koláž Deník/Karel Rozehnal

Už podeváté pozná Česko svou Miss OK, která se zaměřuje na ty nejkrásnější středoškolačky v zemi. Stane se tak tento čtvrtek v Olomouci v S-klubu od 19 hodin.

„Večer se neponese pouze v duchu konkurence a soutěživosti na téma rušných dvacátých let. Pro diváky je přichystaný bohatý doprovodný program a sami se také budou moci podílet na volbě Miss OK Face. Již tradičně je možné se těšit na moderátorské duo ve složení Eva Decastelo a Petr Šimek. Na místě nebude chybět ani úřadující Miss OK Hana Cermanová,“ uvedl ředitel soutěže Roman Štěpánek.

Doplnil, že hudební program v podobě živé hudby doplní atmosféru o retro tóny z 20. let minulého století. Baletním vystoupením obecenstvo potěší dvanáctiletá mistryně světa v klasickém baletu Laura Mohylová.

Lístky jsou k mání

Prodej lístků na devátý galavečer je v plném proudu. Jedním z udělených titulů bude Miss OK Internet. Která z dívek jej získá, záleží jen a jen na široké veřejnosti, která může hlasovat na stránkách Miss OK. Hlasovat je možné až do čtvrtečních 17 hodin.

A které dívky se budou ucházet o pozornost poroty i široké veřejnosti? Podívejte se na ně v galerii.

Jak jsme již informovali, unikátnost soutěže tkví v tom, že se nejedná pouze o klasickou soutěž krásy, ale jde o soutěž pro středoškolačky.

„Do všech tajů přípravy soutěže krásy zapojujeme žáky středních škol. Žáci se v duchu našeho konceptu „sbírání zkušeností“ již mnoho let setkávají s profesionály nejenom v oborech grafiky, multimédií, PR, marketingu, choreografie, ale také s předními kuchaři, manažery, vizážisty, módními návrháři a kadeřníky. Soutěž je určena pro mladé a mladí ji také tvoří,“ doplnil Štěpánek.