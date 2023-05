Novou nejkrásnější dívkou, která pojede Českou republiku reprezentovat na Miss World, se letos v květnu stala v soutěži Miss Czech Republic dvacetiletá studentka Vysoké školy ekonomické v Praze Justýna Zedníková. „Missí nemoci“ ani útoků bulváru se nebojí.

Kromě titulu Miss World Czech Republic jste se stala i Miss Popularity. Hodně lidí vám od začátku soutěže fandilo. Doufala jste, že se umístíte?

Budu parafrázovat Karla Gotta, ale vůbec jsem to nečekala. Bylo to neskutečné a pořád mám obrovskou radost. Nemůžu ani slovy vyjádřit, co cítím. Jsem moc šťastná a vděčná. Celé to byla neskutečná jízda.

Jak chcete prožít následující rok? Máte konkrétní sen, který byste si chtěla splnit?

Chtěla bych uspět na světové soutěži a také díky modelingu hodně cestovat. Uvidíme, co mi osud přinese.

Máte z něčeho strach?

Zatím strach z ničeho nemám, jen cítím velkou zodpovědnost, protože pojedu reprezentovat naši zem a to se budu snažit dělat ze všech sil a co nejlépe.

Postrachem královen krásy po vítězství v soutěži bývá takzvaná missí nemoc v podobě rozchodu s partnerem. Z té strach nemáte?

Přítel se zpočátku trochu bál (smích), ale o všem jsme mluvili a myslím, že nám nic podobného nehrozí. Věříme si.

Budete teď mnohem víc v hledáčku médií. To vás nechává v klidu?

Samozřejmě jsem na to mnohokrát myslela, už když jsem se hlásila do soutěže Miss, ale teď mám na sebe jen veskrze pozitivní ohlasy. Myslím, že jsem připravená na všechno a že to i ustojím. Zatím si ovšem vůbec jako celebrita nepřipadám.

Víte přibližně, co vás čeká na světové soutěži Miss World?

Podrobnosti si teprve budu zjišťovat. Věřím, že Taťána Makarenko, která je dlouholetou ředitelkou Miss Czech Republic, mi předá maximum informací, abych byla co nejlépe připravená. Čeká mě ještě dlouhá cesta. Bude náročná, ale věřím, že ji zvládnu. Ráda bych se umístila co nejlépe.