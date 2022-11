Co všechno musí kouzelník umět?

Je to velmi obsáhlé umění a říká se mezi kouzelníky, že na kouzla je jeden život málo. Většina kouzel se totiž musí pravidelně trénovat, a to nemůžete dělat se všemi. Musíte si vybrat jen některé obory a tím se zabývat naplno. To je velmi těžké a díky tomu, že jsem kouzelník od dítěte, jsem si prošel asi většinou kategorií, kdybych ale hned na začátku zůstal u jedné, budu více odborníkem na tu jednu konkrétní. Třeba nejlepší karetní kouzelníci nebývají nejlepší iluzionisté.

A jaký je vůbec rozdíl mezi kouzelníkem a iluzionistou?

Kouzelník je herec, který hraje, že je kouzelník. Je to druh umění, ale i zábavy. Kouzelník se snaží, aby se diváci dobře pobavili a zažili něco výjimečného, kouzlo! Dá se říct, že iluzionista dělá kouzla na jevišti, velkou show, kdežto kouzelník drží v ruce většinou balíček karet. Iluze je vlastně hrozně široký pojem, ve zkratce se dá říct, že iluze je něco, co vypadá na první pohled, možná i na druhý, jinak, než co je to ve skutečnosti.

Vy se představujete ještě jako mentalista, co to znamená?

Mentalista si prohrává s divákovou myslí, asi nejvíce ze všech kouzelnických kategorií působí nadpřirozeně. Často totiž neexistuje jiné řešení, než že kouzelník vidí prostě ostatním do hlavy nebo jim čte myšlenky. Což je ale ve skutečnosti iluze. A jsme zpět.

Zahrál si v seriálech i v reklamách. Poté ho okouzlil David Copperfield a rozhodl se stát kouzelníkem. Učil se jako samouk, navštěvoval kouzelnické kurzy. Jeho vystoupení Adams Family z roku 2009 získalo mnoho ocenění na kouzelnických festivalech, následovala one-man show Nekonečno snů a nyní má představení Továrna na zázraky.

Umíte číst myšlenky i lidem na požádání? Mimo jeviště?

Číst myšlenky nejde, nerad to říkám, protože slovo nejde nemám rád. Ale kouzelníci jsou baviči a ne podvodníci. Musíme si tedy přiznat, že jde pořád o trik. Pokud ale potkáte někoho, kdo to umí, pošlete ho za mnou. Přesto, že nejde číst myšlenky, můžete dosáhnout neuvěřitelných efektů jen pomocí mysli. Třeba uhádnutí cizího pin kódu, což muže působit trochu jako čtení myšlenek, jde ale o několik technik psychologie a řeči těla.

Máte mezi světovými kouzelníky svůj vzor?

Určitě je mojí největší inspirací David Copperfield, ne pro zmizení Sochy Svobody nebo letadla, ale pro jeho přístup ke kouzlům. To je pro mě moderní magie, žádné šátky a ošklivé rekvizity. Ale příběh a velký cit pro výpravnost. Díky němu miluju jevištní svícení, scénografii i divadlo obecně. Mám to štěstí, že mám spoustu kouzelnických přátel, ale i spoustu přátel z nejrůznějších oborů, které s mojí prací souvisí, jako jsou pyrotechnici, chemici, fyzici, osvětlovači, hudební producenti, režiséři ale i herci. V mém posledním představení figuruje třeba hlas herce Jana Vlasáka. Ti všichni mě inspirují.

Když vidíte kolegu kouzlit, poznáte, jak to udělal?

Nesnažím se o to, půjdu na nějakého kouzelníka většinou proto, že si jeho představení chci užít a vůbec se nesnažím přijít na to, jak to dělá. Kouzel jsou doslova milióny a nemůžu znát všechno.

Jaké je vaše největší kouzlo?

Bude to určitě 1000 litrová nádrž plná vody, ze které se dostávám v představení. Teď mám ale nové kouzlo. Jde taky o únik, a to z obrovské pasti, která je zavěšená šest metrů nad zemí a hoří. Mým úkolem je dostat se z ní dříve, než přehoří lano a past secvakne. Samozřejmě že tak jednoduché to není. Spoustu věcí vyrábím a vymýšlím sám, mám ale už tým lidí, kteří se starají o to, aby vše fungovalo, jak má. Vývoj jedné iluze trvá tak dva až tři roky, na tom posledním jsme pracovali dokonce čtyři roky. Asi i proto, že mi tam opravdu jde o život a nic jsme nechtěli podcenit. Pokud se chcete pobavit některými mými kousky, koukněte se na Instagram!