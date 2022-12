Partnerský rozchod bývá vždy těžký a bolestivý, zvlášť když po něm touží jenom jedna strana. Slavní to mají o to těžší, že jsou neustále v hledáčku médií. Komu se i přes to podařilo s rozloučením vyrovnat v klidu a kdo si naopak hezky od plic postěžoval?

Vyřizování přes média

Rozchod Miss World 2006 Taťány Kuchařové a muzikanta Ondřeje Gregor Brzobohatého minul jen málokoho. Téměř půl roku plnili rubriky bulváru, protože se nemohli shodnout na verzi, jak to vlastně s jejich vztahem bylo a kdo za rozpad manželství může. Že jsou oficiálně spolu potvrdili v roce 2013 a o tři roky později se konala svatba. Když se přestali objevovat ve společnosti, začalo se spekulovat, zda se mezi nimi něco neděje a vyšel najevo rozchod.

Rozdýchávat ho musela hlavně Táňa, podle které ji Ondřej podrazil a nějakou dobu jí i lhal. Poté, co ho paparazzi načapali s tanečnicí Zuzanou Pilnou, šel s pravdou ven. Posléze navíc přiznal, že chodí s moderátorkou Danielou Písařovicovou, rychle ovšem dodal, že nová láska s rozpadem vztahu s Táňou nijak nesouvisí.

Zdroj: Youtube

Vyměnil ji za mladší

Nepovedené třináctileté manželství má za sebou také herečka Veronika Žilková, kterou letos v březnu opustil kvůli mladší ženě herec a současný velvyslanec v Izraeli Martin Stropnický. Mají spolu dceru Kordulu, kvůli které se nyní soudí. Ani ne šestiměsíční syn Melichar, který se narodil s vrozenou brániční kýlou, jim v roce 2007 zemřel.

Krizi dlouho tajili

Navenek působili Pavla Tomicová a Ondřej Malý jako sehraný pár, a to nejenom v životě, ale i v divadle. O to větší překvapení bylo, když se na veřejnost dostala zpráva, že jejich vztah prochází krizí a jdou od sebe. Oba vše drželi dlouho v tajnosti – Malý se měl od Tomicové odstěhovat podle některých médií už na konci loňského roku – a i když se ani jeden dodnes k rozchodu oficiálně nevyjádřil, není tajemstvím, že herec žije se sedmatřicetiletou kolegyní Kristýnou Kociánovou. Koncem srpna se jim narodil syn Tomáš.

Návrat nevyšel

Loni na Vánoce oznámili rozchod, letos v únoru se k sobě vrátili a v červenci Monika Bagárová oznámila definitivní konec. I když se pokusila dát vztahu se zápasníkem MMA Makhmudem Muradovem šanci, nevyšlo to.

„Chtěla bych vám oznámit, že spolu s Machem nežijeme. Dali jsme tomu šanci jako rodiče, bohužel nám společný život už nedělá radost. Jsme lidi, máme city, věříme, doufáme, děláme chyby…“ napsala vyjádření na svůj Instagram. Zpěvačka se s dvouletou dcerkou Ruminkou poté nastěhovala do nového domu kousek od Brna a teď to vypadá, že má už i novou lásku, podnikatele Leonarda Lekaje.

Nic nečekaného

Stojaté vody showbyznysu v březnu rozvířil i pár Nikol Treterová a Vilda Šír, který skončil v první řadě Love Islandu na třetím místě. Podle modelky mohlo za rozpad vztahu chování rodáka z Olomouce, který měl lásku hrát pouze pro kamery. Rozešli se po několika týdnech. Oficiální konec potvrdili i na svých sociálních sítích.

Už žádné půlroční lásky?

Také Agáta Hanychová přiznala v červnu po osmi měsících rozpad vztahu se slovenským chirurgem Andrejem Nikovem. „Mrzí mě, že to nevyšlo, ale přijde mi lepší nefungující vztah ukončit, než udržovat jen proto, abych nebyla sama,” svěřila se tehdy Agáta.

Její samota ale netrvala dlouho. Ještě ten samý měsíc se dala dohromady s mediálním magnátem Jaromírem Soukupem. V dubnu s ním čeká svého třetího potomka, druhou dceru.

Vzájemně se respektují

Rozpad vztahu moderátorky Evy Decastelo a jejího manžela, scenáristy Reného Decastela také mnoho lidí překvapil. Byli spolu přes třináct let. Brali se v srpnu 2009 a herečka o svém manželovi vždy mluvila v superlativech a s velkým respektem. To mimo jiné dělá i po rozchodu. I když byl René záhy po jeho zveřejnění načapán ruku v ruce s ragbistkou Evou Korniovou Jung, tvrdil, že za ukončením vztahu nestojí nikdo třetí. Jak to je, vědí jen oni dva. Eva už nyní také randí s novým mužem, je jím fotograf Tomáš Třeštík.

Chtěla svatbu a dítě, on ne

O tom, že to u nich není úplně zalité sluncem, se v kuloárech mluvilo několikrát. Pravdu o vztahu Kamily Nývltové a jejího přítele Pepy však znali jen nejbližší přátelé. Společně si pořídili fenku Emičku, svatba a dítě, po kterých Kamila toužila, ale nebyly na pořadu dne. „Ano, je to pravda, s Pepou jsme se rozešli. Každý jsme chtěli od života něco jiného,” nechala se slyšet v červenci zpěvačka. Pár spolu byl pět let.

Všechny šokovali

Dlouhá léta platili za jeden z nejstabilnějších párů showbyznysu, ale i nad ním se údajně stahují mračna. Herci Ivan Trojan a herečka Klára Pollertová-Trojanová se mají podle některých médií po třiceti letech rozvádět. Ani jeden se k tomu zatím nevyjádřil. Pokud je to pravda, herec má letos opravdu náročný rok, do toho mu těsně před Vánoci zemřel otec Ladislav Trojan.

Také mnoho spřízněných duší v zahraničí ohlásilo rozpad vztahu. Už v srpnu si řekli sbohem Kim Kardashian a Pete Davidson, po čtyřech letech ukončili vztah Leonardo DiCaprio a Camila Morroneová a v říjnu se po třinácti letech rozvedli Tom Brady a topmodelka Gisele Bündchenová.