Máte už vybranou destinaci, kam byste chtěli jet?

Chtěli bychom jet buď do Rakouska, nebo do Itálie, abychom to případně mohli spojit i s lyžováním na horách. Chceme se plně oprostit od toho, co se stalo.

Jak nepřibrat o Vánocích? Gabriela Peacock radí: Klidně si dopřejte a pijte vodu

Asi je zbytečné ptát se vás, co si přejete do dalšího roku… Tuším, že zdraví.

Vždycky to pro mě bylo takové klišé, ale teď vím, jak extrémně důležité to zdraví je. Přeju si, ať jsou všichni moji blízcí zdraví. Kromě toho mě čeká jeden projekt, který bych si moc přála, aby se uskutečnil, ale nechci nic prozrazovat, ať to nezakřiknu.

Jak vůbec prožíváte předvánoční čas? V klidu, nebo ve shonu?

Mám pocit, že se toho teď děje strašně moc a vlaju za tím jak vlajka na hradě, ale svým způsobem mi to i vyhovuje, protože mám ráda, když se děje spousta věcí. Momentálně mám za sebou finále České Miss Essens. Na tuhle událost jsem se v posledních týdnech maximálně soustředila.

Jak probíhaly přípravy?

Domluvila jsem se s Beatou Rajskou, že mi ušije šaty, vybíraly jsme společně látky a konzultovaly jsme, jak by měly šaty celkově vypadat.

Ivan Vyskočil: Vánoce neslavím, už ty moje smrady doma nemám

Před pár lety jste si sama soutěží Miss prošla a vyhrála ji. Jak na to vzpomínáte?

Za to, že se to stalo, jsem nesmírně vděčná. Pamatuju si, že jsem byla extrémně překvapená, že jsem nebyla vůbec nervózní. Ten večer jsem si řekla, že se ta chvíle už nikdy nebude opakovat a že si ji tedy pořádně užiju. Proto jsem asi nebyla nervózní. Pro mě to byl jeden z nejvýznamnějších večerů mého života.

Obecně jste trémistka, nebo vůbec?

Extrémní právě. To byl i jeden z důvodů, proč jsem do soutěže šla, abych to porazila. Od té doby už jsem dělala mnoho řozhovorů, dělala jsem i několik živáků, takže už jsem na vystupování před kamerou zvykla. I když přirozená tréma tam je vždycky. Ta ale burcuje člověka k lepším výkonům.