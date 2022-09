Starší syn jde ve vašich stopách?

Ano, jde do čtvrťáku na konzervatoři, obor herectví. Dá se tedy říct, že se potatil. Opravdu mu to jde. V červu jsem byl na předváděčkách a jsou velmi silný ročník, nebyl tam žádný propad, všichni jsou velmi kvalitní herci.

Jakou uměleckou linku u něj do budoucna vidíte?

Určitě by zvládl vtipné a komické role. Na těch předváděčkách jsem myslel, že bude komické představení, ale hráli vážnější kus a bylo to skvělé, takže si myslím, že s přehledem zvládne každou roli. V seriálu nebo v televizi si zatím nezahrál, i když se občas snažím ho někam dohodit. Ale on si šlape svoji cestičku, což je sice těžší, ale věřím, že se mu to podaří. Myslím si, že nějaká epizodní rolička by ho pro začátek moc bavila. (smích)

A co váš mladší syn?

Jsou mu čtyři roky a zrovna nedávno se vrátil s maminkou a babičkou ze Skotska. Já jsem s nimi jet bohužel nemohl, protože jsem musel vysílat v rádiu a nebyly záskoky. Ale chceme si to vynahradit ještě teď v září, kdy se chystáme se na čtrnáct dní do Řecka, kde jsme byli už v červnu a strašně se nám tam líbilo. Jinak se potatil a umí skvěle vystavět fór, překvapuje mě, že to umí už ve čtyřech letech.

Vzpomenete si ještě, jak jste oslavil plnoletost vy?

To už je tak dávno, jako kdyby se řeklo Margaret Thatcherová. (smích) Byl jsem tehdy také na konzervatoři, ale v Ostravě, a vím, že jsem ji končil. Šli jsme na střední už ve čtrnácti, protože jsme neměli devítku. A myslím, že jsme skončili v nějakém podniku v centru Ostravy.

Náctiletí dělají spoustu hloupostí. Je něco, co byste rád vrátil zpátky, ale už to nejde?

Jako herci jsme si dělali naschvály a nedošlo nám, že když kolegovi v jedné scéně, kdy má vypít hned sedm panáků vodky, opravdu dáme originál 45% vodku, tak z té scény prostě nebude moct odejít. (smích) No, byli jsme taková malá hovádka. Naštěstí kolega byl starší a byl to profík, takže to zahrál, jako by měl vodu, a pak nás v klubu zmlátil. (smích) Mně se to pak taky stalo, ale jen ve scéně, kde jsem měl jednoho panáka.

Před lety jste opustil Rudu z Ostravy a věnujete se moderování v rádiu. Už je to definitivní?

Je to šest let. Jestli je to definitivní, nevím. On Ruda možná někde čeká. Dokonce mi někdo psal, že by bylo fajn, kdyby Ruda v roce 2025 oslavil výročí, protože začal v roce 2005 a skončil 2016, tak bychom to mohli oslavit v O2 areně, kterou bychom vyprodali. Řekli bychom, že se Ruda vrací a lidi by nevěděli, jestli je to joke, nebo pravda. Musím si to nechat projít hlavou. Kdybychom pozvali hosty, se kterými se Ruda za celou svoji kariéru potkal, bylo by to, myslím, moc hezké. A kdo by nesměl chybět? Tak rozhodně Kvitová, Jágr a všichni ti, o kterých Ruda z Ostravy zpíval.

Protože jste i zpěvák, kdyby přišla nabídka do Tváře, vzal byste ji?

Určitě bych šel. Sleduju pěvecké soutěže, skvěle si u toho odpočinu. Možná to ještě nikoho nenapadlo, ale myslím, že Michal i Ruda jsou skrytí talenti. Koneckonců bychom to mohli střídat – jednou Michal, jednou Ruda, mohl bych mít dva honoráře. (smích) Michal i Ruda by byli fajn i ve StarDance.

Moderátorský návrat do televize by vás nelákal?

Mě by strašně bavilo dělat takové ty nachytávky nebo něco, kde lidé trpí, když se třeba vystřelují v sedačce, nebo když musí sáhnout do díry s hmyzem a posouvají svoje limity. Nebo by se mi líbila reality show.