Kromě toho, že je Monika Bagárová úspěšnou zpěvačkou, je také známou influencerkou, kterou jen na Instagramu sleduje téměř milion lidí. Zatímco ona je na mediální pozornost už od svých patnácti let zvyklá, její partner, podnikatel Leonard Lekaj, působí mimo showbyznys. Časopisu Story se svěřila, že společné chvíle si raději užívají jen sami ve dvou, ještě s Moničinou dcerou Ruminkou.

Ještě vám nebylo třicet a na Instagramu vás sleduje téměř milion lidí. Jak si to vysvětlujete? Co fanoušky na vašem životě přitahuje?

Asi pravda, realita, mateřství a také každodenní život, který mě inspiruje v mé hudební tvorbě.

Monika Bagárová napsala své dceři Rumince písničku:

Je něco, co na Instagramu nesdílíte?

Trochu méně jsem začala sdílet věci ze svého osobního života, především svůj vztah s partnerem. Mám to teď nastavené tak, že ne každý moment a chvíli, kterou spolu strávíme, sdílím. Nevím proč, ale asi to pro mě začalo být takhle přirozenější. Postupně vše vyplynulo i z toho, že když jsme spolu, odkládáme telefony. Fanoušci se mě občas ptají: „Jste ještě s Leem? Nevidíme ho.“ Jsme spolu. Jen si naše chvíle necháváme pro sebe. Měla jsem to s ním tak od začátku, ale někteří lidi jsou z toho trošku překvapení.

To proto, že za sebou máte nepříjemné zkušenosti s předchozím partnerem, otcem Ruminky, MMA zápasníkem Makhmudem Muradovem?

Spíš je to tím, že můj současný partner se vůbec nepohybuje v showbyznysu a není zvyklý na mediální zájem. Působí mimo tuto branži a já mu jeho zónu nechci narušovat. Mě na Instagramu sleduje téměř milion lidí, nechci, aby on byl stále na očích veřejnosti, když to pro něj není běžné.

Veronika Arichteva prožívá se synem náročné období, není v tom ale sama

Pro mnohé ženy jste módní ikona. Těší vás to?

Moc děkuji. Rozhodně je to pro mě velká věc, a těší mě. Vždycky jsem měla módu ráda, ale že bych si záměrně vytvářela outfity a podobně, to nedělám. Nemám na to moc času. Všechno jde nějak přirozeně. Spousta lidí si řekne: influencerka, ta jen občas uveřejní nějaký příspěvek, to nic není… Málokdo si umí představit, jaká je to dřina a kolik práce se za vším skrývá. Je potřeba příspěvek nejen šikovně nafotit, aby dobře vypadal, občas za ním stojí celý tým lidí… Tahle práce bere mnoho času a energie.

Rozmýšlíte každý post, který uveřejníte, nebo když máte chuť něco sdílet, prostě to spontánně sdílíte?

Dělám to přirozeně, jak cítím a v jakém životním období se zrovna nacházím.

Společné snímky s partnerem Leonardem Monika příliš často nesdílí:

Rozchod s Ruminčiným otcem jste sdílela na Instagramu dřív než s novináři. Šlo o záměr?

Měla jsem pocit, že by lidé měli vědět, že už nechci být partnersky spojená. A chtěla jsem, aby tohle slyšeli ode mě, protože jen já vím, jak to bylo a znám pravdu. Ne média. Navíc jsem sdílela jen to podstatné, co mi přišlo v pořádku, aby věděli. Takhle jsem to vnímala, a proto i udělala. Netoužila jsem, aby onen rozchod kdokoli komentoval, nechtěla jsem ho dál řešit. Tím toto období pro mě skončilo, už se nechci vracet. Začala jsem nový život.

Nedávno jste se stala tváří jedné klenotnické firmy. Jaký šperk nosíte nejraději?

Neumím si představit být bez náušnic a prstýnků, ale ráda nosím i náramky a přívěsky.

Prozradíte, jaký nejdražší, případně vašemu srdci nejcennější, šperk jste kdy dostala a od koho?

Určitě řetízek na krk od mé sestry. Dostala jsem ho k narozeninám. Není to tak, že bychom si dávaly pravidelně šperky, ale občas si dáme něco hezkého a bereme to jako památku nebo vzpomínku na nějakou událost.

Třetí dítě? Rok po porodu syna by chtěl partner Jitky Boho ještě holčičku

Před rokem jste se s dcerou Ruminkou přestěhovala do domu nedaleko Brna, blíž ke své rodině. Jak zpětně hodnotíte toto rozhodnutí?

Bylo to skvělé rozhodnutí a jsem ráda, že mohu bydlet v domě plném lásky a radosti.

Stýkáte se s blízkými častěji než dřív?

S rodinou jsme si byli vždy velmi blízcí a ani velká vzdálenost nás nerozdělovala. Rodiče jsou, spolu se sestrou a partnerem, první, komu se se vším svěřuji a vše s nimi řeším. Vždy jsme stáli pevně při sobě a máme to tak dál. Rodina je pro mě nejvíc.

Chybí vám kamarád Honza Bendig? Jistou dobu jste bydleli vedle sebe.

S Honzou jsme pořád hodně v kontaktu, i když teď už je to jiné, protože jsem máma a mám různé povinnosti, takže se tak často nevídáme. Ale píšeme si a voláme. A jsme propojeni i kvůli práci. Teď se ale vydávám ven víc s jinými mámami (smích) a řešíme věci týkající se dětí.

Aňa Geislerová: Trpím nedostatkem kázně. Sama sobě jsem cukrem i bičem

Váš přítel Leonard je z Karlových Varů, vy žijete u Brna. Dokážete si představit dlouhodobější vztah na dálku? Nebo jste ochotná se do Karlových Varů přestěhovat?

Láska je všemocná… Uvidíme, kde společně zakotvíme. Čas to určitě ukáže.

V lednu vám vyšlo album Silnější. Odráží název vaše zkušenosti z posledních let?

Ano, je úplně jiné než předchozí alba. Řekla bych vyzrálejší. Odráží se v něm můj život, zkušenosti, které jsem nabrala, a to jak s Ruminkou, tak s partnery i lidmi kolem mě. A je v něm pravda. Hudba musí odrážet vás, jak žijete, nemůže to být lež. Měla jsem skvělého producenta Tomiho Popoviče, který mi moc pomohl, všechno jsme spolu konzultovali.

Pracujete na další desce, nebo si dáváte pauzu a necháváte znít skladby ze současného alba?

Dělám další nové písničky a videoklipy. Celé album je součástí mých koncertů.

Monika Bagárová na koncertu Jana Bendiga v pražské O2 areně:

V hitparádách boduje i píseň, kterou jste vytvořila s Martinou Pártlovou. Koho spolupráce napadla?

Oslovila mne Martina a musím upřímně říct, že mě tím překvapila.

Neznaly jste se?

Registrujeme se už dlouhou dobu, ale osobně jsme se příliš neznaly. Její nabídka mě ale dost potěšila. Byla jsem ráda, že se mohu podívat, jak to hudebně funguje jinde. Mám dojem, že jsme vytvořily zajímavé spojení, protože jsme každá úplně jiná.

Singl Co bylo za nás propojuje dvě generace a vrací do dětství. Co se vám jako první z dětství vybaví?

Kamarádi, sídliště a hřiště… To jsou první věci, které mě napadly.



Až jednou bude na dětství vzpomínat vaše dcera, co chcete, aby řekla?

Chtěla bych, aby její pevný základ bylo rodinné pouto, láska a pochopení. Jsem si víc než jistá, že z toho bude čerpat celý život a bude to pro ni ideální vzor do života.