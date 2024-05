Psal se rok 1995 a korunku krásy v soutěži Miss ČR získala tehdy sedmnáctiletá dívka z Kravař Monika Žídková. Nesmělá blondýnka s krásným úsměvem diváky okamžitě okouzlila a stejně tak i porotu na Miss Europe, kde také zvítězila. Jako jednu z mála ji nepostihla "missí nemoc", stále žije se svým tehdejším partnerem Petrem Brzeskou, se kterým je od patnácti let, a zůstala nohama pevně na zemi.

Monika Žídková

Moniko, vyhrála jste v roce 1995, příští rok to bude třicet let. Jak vzpomínáte na své působení v Miss?

Děkuji za připomenutí. (smích) Když jsem jela na sraz všech Miss, říkala jsem si: „Už je to třicet pět let od začátku soutěže. Neskutečný!“ A hned jsem si samozřejmě začala „přepočítávat“ i svoje vítězství. Přiznám se, že jsem se trochu zděsila.

V roce 2011 byla Monika Žídková zvolena nejoblíbenější československou Miss:

Proč přesně?

Když někomu řeknete, že jste vyhrála před devětadvaceti lety, okamžitě si vás zaškatulkuje do seniorské kategorie. (smích) Ale jinak na tu dobu vzpomínám moc ráda. Tohle období bylo fajn. Hodně se cestovalo, poznávalo… Zkušenosti, které jsem v té době získala, jsou k nezaplacení.

Byla jste při finále nervózní?

Určitě! Člověk si tu situaci neumí moc představit, dokud tam nestojí. Nevěděla jsem ani, co mě čeká potom. Musela jsem všemu přizpůsobit svůj režim. Tenkrát jsem akorát maturovala. Potřebovala jsem dodělat střední školu, udělat přijímačky, nastoupit na vysokou… Hned poté jsem jela na evropskou soutěž, docela záhul.

Monika Brzesková: Miss Žídková jsem napořád

Nechtěla jste tehdy zůstat v zahraničí?

Nabídek byla spousta, ale jsem velký patriot. Chtěla jsem vystudovat vysokou školu, zůstat v Kravařích… Pořád jsem někam dojížděla. Pro mě nebyl problém kamkoli dojet a vycestovat, není to problém ani teď, ale udělám svoji práci, a zase se chci vrátit domů. Nepotřebovala jsem být ani v Praze, abych mohla dělat modeling. I dnes se v Praze objevuji pracovně jen zřídka, radši sem jedu na výlet, na muzikál.

Co říkáte na dnešní vítězky Miss?

Holky jsou krásné pořád, jen jsou navíc ještě blogerky a influencerky. Nevím, do jaké míry naplňují role modelek. Ale u nás vždycky byly holky šikovné a krásné, takže se v modelingu, myslím, určitě neztratí.

Monika Žídková se svými dětmi:

Monika Žídková s dcerou Nikol a synem Davidem

Dnes se mohou dívky více prezentovat. V době vašeho vítězství byly kromě televize a rádia pouze noviny…

To máte pravdu. Pamatuju, když jsme třeba nafotily titulku pro časopis Story, bylo to wow! Fotilo se na diapozitivy, měly jsme deset patnáct pokusů udělat hezkou fotku, která by šla dát na titul nebo na billboard. Dnes, při možnostech, které jsou, si s tím dívky nemusejí dělat žádné starosti.

Jste také na sociálních sítích?

Udržuji si svůj soukromý Facebook. Co chci prezentovat, prezentuji, zbytek si nechávám pro sebe.

Věnujete se stále společensko-politické kariéře?

Dá se to tak říct. Hned záhy po vítězství jsem byla v zastupitelstvu a teď už jsem deset let starostkou. Jsem trochu povýšila. (smích)

Kromě toho jste jako jedna z mála zůstala po Miss s partnerem a jste s ním dodnes…

Ano, jsme spolu od mých patnácti let. Prošel si toho se mnou už opravdu hodně. (smích)

Taťána Kuchařová posouvá své limity. Koupila si silniční kolo a maká na sobě

Nikdy u vás nehrozil rozchod?

Krize jsou asi v každém partnerském vztahu, to si řekněme na rovinu. Bouřky a mraky sem tam přichází, ani nám se nevyhnuly, ale vždycky se nám podařilo to nějak ustát, takže je to v pohodě.

Máte dvě už téměř dospělé děti. Jde některé z nich ve vašich stopách? Neláká je showbyznys nebo politická kariéra?

Myslím, že ne. Nikol studuje medicínu a David stavební průmyslovku. Jsem za to ráda, ale kdyby za mnou přišly, že by chtěly jít na uměleckou, politickou či modelingovou dráhu, určitě je podpořím.