V nabídce plesů najdeme klasické akce: reprezentační plesy. Pořádají je významné instituce nebo města. Dress code na ně je přesně určený. Dámy by rozhodně měly zvolit dlouhé společenské šaty, příznačně zvané plesové. S takzvaně malými černými při této příležitosti nepochodí a utrhnou si jen ostudu. Muži by měli ve svém šatníku sáhnout po smokingu. Ideální by byl i frak, jenže ten v dnešní době už téměř nikdo nevlastní.

„Samozřejmě, že není ples jako ples. Ale jsou plesy, které mají vysokou úroveň. Určitě je na takovýto typ plesu vhodná velká plesová toaleta, tedy dlouhé šaty. Malé černé šaty, které jsou například vhodné k návštěvě divadla, se na reprezentační ples nehodí,“ říká plzeňský učitel etikety Zdeněk Janda.

Uvolněnější atmosféra panuje na plesech pro rybáře nebo myslivce a další spolky. Ty si většinou akci připravují samy a pamatují hlavně na dobrou zábavu a bohatou tombolu, která samozřejmě k plesům tohoto typu neodmyslitelně patří.

Tradiční zábava v nádherných krojích, které odkazují především na bohatou moravskou historii, se odehrává na krojových a vinařských plesech. Do kategorie podobných akcí spadají také školní a maturitní plesy, které většinou budoucí absolventi ladí do speciálních témat.

V posledních letech zažívají rozmach také netradiční bály, například v Brně se konal cosples. K vidění byly postavy z japonských anime, Hvězdných válkek a mnoha jiných popkulturních témat. Nebo také krvelačné upírky. Návštěvníci akce se zkrátka převlékli za všechny možné nadpřirozené a komiksové postavy.

Výjimkou také nejsou rockové plesy, erotické plesy nebo akce, na které se účastníci musí obléct do určité barvy. Milovníci historie si zase užijí bály barokní nebo laděné do éry první republiky.