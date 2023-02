Poprvé se jako název Ples v opeře objevil až v roce 1935, kdy akci uspořádal rakouský kancléř Kurt Schuschnigg jako dobročinnou akci, ale bál se konal již dlouhou dobu před tím. Od roku 1814 se totiž ve Vídni plesalo ve velkém stylu. Byla to pochopitelně doména šlechty a boháčů. Předchůdce plesu, jak ho známe dnes, byla společenská soirée spojená s maškarním rejem a který se poprvé uskutečnila 11. prosince 1877. Dlouhou šňůru nablýskaných plesů přerušila až druhá světová válka. A to na docela dlouhou dobu. Vídeňská opera se opět roztančila až v roce 1956. A od té doby se bál koná téměř každoročně: pouze v roce 1991 byl ples odvolán kvůli válce v Perském zálivu a poté jeho konání znemožnil v nedávné době covid.

Doporučení učitele etikety: Včas přijít i odejít a chovat se uměřeně

Jak jsme již zmínili, jedná se o dobročinnou akci a její výtěžek rozhodně není nízký. Ročně se díky plesu získá až tři a půl milionu eur. Vstupenku si může koupit každý, tedy každý, kdo na ni má. Nejdražší místa v lóži vyjdou i na více než 18 tisíc eur.



Ples začíná až v deset večer, a to předtančením 180 párů debutantů, tedy slečen a mladíků ve věku od 17 do 24 let, příchodem rakouského prezidenta a státní hymnou. Na akci vystupují rakouské hvězdy, slavní moderátoři a herci a program obohacují i světové star. Zazpívala tu například slavná operní diva Anna Netrebko nebo tenor José Cura.

Jak se chovat na plese a co si vzít na sebe?



Slavnostní událost takového formátu se samozřejmě neobejde bez kontroverze. Láká různé slavné exhibicionisty, kteří chtějí šokovat média, protože ta na akci upínají velkou pozornost. Jedním z největších provokatérů je rakouský podnikatel a milionář Richard Lugner, který na ples jako doprovod přivedl prostitutku nebo slavnou pornoherečku českého původu Dolly Buster.



Podle některých kritiků je ples v opeře zkostnatělá a snobská akce. Proto její konání každoročně provází řada protestů, kterých se účastní především levicoví aktivisté. Demonstrace se konaly už od 60. let minulého století, ale postupně ztrácejí na intenzitě.