Drahota. Často zmiňované slovo, které doprovází nákupy většiny Čechů. Přitom stačí poměrně málo, aby měsíčně nechali v obchodě o stovky korun méně. A to jen díky tomu, že se přestanou dopouštět opakovaných chyb. Pojďme se podívat, jaké to jsou.

Češi se v posledních měsících potýkají s drahotou. | Foto: Shutterstock

Co vloni stálo 50 Kč, nyní stojí klidně i 80 Kč. A přitom platy i důchody zase o tolik nevyrostly. I takto lze shrnout pocity řady Čechů mezi regály v prodejnách. Přitom stačí se jen nedopouštět zbytečných chyb a účtenka za nákup bude mít v kolonce „Celkem k zaplacení“ znatelně nižší částku. O jaké chyby tedy jde?

Nakupování bez seznamu

Jednou ze základních chyb před cestou do obchodu je nemít seznam toho, co si vlastně hodláte koupit. Přehled sepsaný na lístečku či v mobilu totiž zabrání tomu, že si pořídíte to, co vlastně vůbec nepotřebujete.

Nakupujete určitě to, co vážně potřebujete?Zdroj: Shutterstock

„Výzkumy ukazují, že můžete snížit své výdaje na jídlo o 25 až 30 procent pouze tím, že si s sebou vezmete nákupní seznam. Řekla bych, že tato statistika bude přesná,“ uvedla na základě vlastní zkušenosti známá australská blogerka Katrina Springer, která se dlouhodobě věnuje praktickým záležitostem z běžného života včetně nakupování. Svěřila se s nimi na svém webu The Organized Housewife.

S pomocí nákupního seznamu se ušetří i čas, jelikož mezi regály procházíte systematicky a nevracíte se pro zapomenuté položky.

Nákupy s prázdným žaludkem

Na finální částku na účtence má velký vliv i skutečnost, zda nakupujete hladoví či najezení. Například web britského zpravodajského listu Daily Mail informoval o studii španělských vědců z Univerzity v Zaragoze, která se na toto téma zaměřila.

„Jednotlivci by se měli vyhýbat nákupu jídla, když mají hlad. Je totiž pravděpodobnější, že si koupí klidně i nezdravé jídlo a celkově zaplatí více, než když by hladoví nebyli,“ citoval výsledky výzkumu Daily Mail.

„Takovéto chování zákazníků je i jeden z důvodů, proč některé potravinářské společnosti pořádají ochutnávky v obchodech před obědem a večeří. Chtějí přimět zákazníky, aby začali toužit po jídle a jejich produkty si pořídili,“ doplnil Daily Mail.

Nákup s pomocí platební karty

Zaplacení nákupu prostřednictvím platební karty je sice hodně pohodlné, ale má to jedno velké psychologické „ale“. Upozornil na něj ve svém článku známý americký web US Today.

„Zákazník s platební kreditní kartou podle některých studií utratí až dvojnásobek toho, co zákazník, který platí v hotovosti,“ uvedl US Today.

Nenakupování ve velkém

Pokud je trvanlivé zboží v akci, opravdu se vyplatí zvážit, zda ho nenakoupit více, i když se vám bude nákupní košík prohýbat. Může jít například o rýži, luštěniny či drogistické zboží jako jsou čistící prostředky či kuchyňské utěrky. Jen tak se nezkazí, a přitom mohou dlouhodobě pomoci uspořit nemalou částku.

Při nakupování ve velkém se dá v konečném důsledku ušetřit.Zdroj: Shutterstock

Například web Finance Buzz ještě připomenul známý fakt, že se zákazník dostane na nižší cenu za jednotku daného výrobku, když koupí větší balení. Proto se u každého balení vyplatí podívat i na údaj, kolik stojí konkrétní produkt. Jako příklad lze uvést jedno vejce či roli toaletního papíru.

Ignorace mražených potravin

Mražené zboží je v současnosti vyráběno tak, že výrazně neztratí na kvalitě ani na nutričních hodnotách. Například v zimním období se tak vyplatí raději se poohlédnout pro mražených jahodách či borůvkách, než zvolit podstatně dražší čerstvé zboží. To je navíc často pěstováno v obřích halách při umělém osvětlení, což se nutně projeví i na jeho chuti.

„A nejde jen o ovoce a zeleninu. Jde koupit i kvalitní mražená hlavní jídla, která se sejdou, když nemáte čas na vaření. Určitě budou i levnější než jídlo v restauraci nebo od donáškové služby,“ doplnil web Finance Buzz.

Nákup balené vody

Litr balené vody v Česku většinou stojí mezi pěti až dvaceti korunami. Když si člověk na každý den pořídí jednu, jde už rovnou hovořit o pětistovce měsíčně. Téma balené vody se řeší po celém světě.

Například web britského zpravodajského listu Daily Mail připomenul aktivitu výše zmíněné australské blogerky Katriny Springer, aby si zájemci o úsporu koupili kvalitní lahev na vodu. A kdykoliv, než opustí svůj domov, ať si ji naplněnou vezmou s sebou. A ideálně lahev takovou, která se vleze do přihrádky v autě. Jelikož jak známo, kohoutková voda se kvalitou nijak výrazně neodlišuje od kupované.

Co dalšího?

Napříč weby zabývající se tématikou nakupování lze najít i řadu dalších rad, jak se nenechat při nákupech zbytečně nalákat či dokonce napálit. Obchodníci se snaží samozřejmě prodat, a tak na dobře viditelná místa dávají výrobky, které často ve skutečnosti nepatří mezi ty zcela základní, a tudíž nutně potřebné potraviny.

Spousta zákazníků se rovněž nechá napálit tím, že si nepřečte skutečné složení, a tak si v masném výrobku donesou domů i nemalý podíl třeba mouky. Podobně se vyplatí přečíst etiketu výrobků s označením bio, farmářský, tradiční a podobně, zda jejich složení odpovídá označení.

Pozor i na krájené potraviny. Pokud si je pořídíte už zpracované pro pozdější snadnější přípravu, zaplatíte za ně násobně více, než byste si je zpracovali sami. Jde zejména o zeleninu.

Také je na zvážení, zda se nevyplatí zařadit se do věrnostního programu daného řetězce, i když za cenu poskytnutí osobních údajů.