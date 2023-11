Natália Germáni se letos stala maminkou. Porodila své druhé dítě, dceru Vesu. Měsíc předtím stihla v Karlových Varech představit snímek, jehož je hlavní hvězdou, a který právě vstupuje do kin. Film Její tělo odhaluje dramatický životní příběh nadané sportovkyně a pozdější pornoherečky Andrey Absolonové. Tu si zahrála právě slovenská herečka.

Natálii Germáni znají čeští diváci ze seriálů i filmů. K nejznámějším patří pohádka Princezna zakletá v čase a drama Amnestie | Foto: Profimedia

V srpnu loňského roku odstartovalo natáčení filmu Její tělo. O rok později, letos v srpnu, si Natálii Germánii našla další hlavní role. Tentokrát životní. Už podruhé se stala maminkou. S manželem, bubeníkem Martinem Valihorou, přivítali na svět holčičku s netradičním jménem Vesa.

Mateřské povinnosti slovenské herečce nebrání v práci, ani v propagaci nového filmu. Její tělo do kin vstupuje v tomto týdnu.

S manželem, slovenským bubeníkem Martinem Valihorou, má Natália Germáni dvě děti. Tříletou Zoe a tříměsíční Vesu:

Pro Natálii Germáni byla role podle reálné postavy výzvou. Ve snímku Její tělo divák sleduje proměnu Andrey Absolonové ze špičkové sportovkyně v pornoherečku. Z příprav i natáčení si hlavní protagonistka odnesla řadu zkušeností. Měla možnost nahlédnout do dvou naprosto odlišných světů, ve kterých „její“ filmová postava žila.

Se StarDance se rozloučila Tereza Mašková. Jak vyřazení bere?

Tereza Mašková o vyřazení ze StarDance: Mrzí mě to, ale mělo to tak být

„Byla to lákavá nabídka, zároveň jsem před ní měla velký respekt. Nedokázala jsem si představit, jakým způsobem se toto dá natočit tak, abych vše psychicky zvládla,“ říká Germáni o postavě Andrey.

Sportovkyně Andrea Absolonová se specializovala na skoky z desetimetrové věže. Získala pět titulů mistryně ČR i bronzovou medaili z juniorského ME. Byla členkou českého olympijského týmu. Když jí při nehodě na tréninku praskl meziobratlový článek páteře, přišel zlom. Vstoupila do světa pornografie pod jménem Lea De Mae.

Herečka prozradila, že příprava na roli Andrey byla velmi náročná. Vyžadovala více než půlroční profesionální trénink. Kromě něj absolvovala Natália i několik soustředění. Ani poté si však na opravdové skoky netroufla.

Natália Germáni v talk show 7 pádů Honzy Dědka nejen o filmu Její tělo:

Zdroj: Youtube

„Sama jsem z desetimetrové věže neskákala. Ale točila jsem scénu, při které stojím zezadu na špičkách na samém kraji prkna. To samo pro mě byl dost velký adrenalin. Měla jsem strach, ale čím víc jsem se pohybovala v prostředí bazénů, tím to bylo lehčí,“ uvedla herečka. Do vody z desetimetrové věže za ni skákala kaskadérka.

Hranice nahoty

Příběh Andrey Absolonové je dost neuvěřitelný. A to, že se věnovala natáčení pornofilmů, k němu podle herečky patří. „Když jsem šla na casting, věděla jsem, že budeme porno hrát, nikoli dělat. Nejsem pornoherečka, ale herečka, která má zahrát choulostivé scény,“ vysvětlila Natália. S tvůrci si na začátku určili přesné hranice, i hranice nahoty. Ve filmu jsou i proto použity scény s dublérkou.

Jedním z překvapivých momentů v přípravě na film bylo, že Natália natáčela některé lechtivé scény s manželem Martinem Valihorou. Ve scéně, kde Andrea točí první video v porno branži, hrál jejího partnera reálný manžel Natálie Germáni. To pro herečku dělalo natáčení o moc příjemnějším.

Chtěla by Lucie Vondráčková s novým přítelem miminko? Přečtete si rozhovor:

Lucie Vondráčková: Další přírůstek do rodiny? V tom mám celkem jasno

Film Její tělo je výjimečný i tím, že ve významných kreativních rolích se objevují ženy: režisérka a dokumentaristka Natálie Císařovská, spoluscenáristka Aneta Honzková a kameramanka Klára Belicová. Natália Germáni ocenila přístup celého česko-slovenského týmu, byl podle ní citlivý, empatický. To pomohlo vytvořit komfortní prostředí i během vzniku ožehavých scén ve snímku o ženě (původně reprezentantce), která nakonec zemřela v sedmadvaceti letech.