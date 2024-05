Dva roky práce na scénáři jejího prvního seriálu byly pro Natálii Kocábovou zásadní lekcí. Svou zkušenost popsala jako „šílenou“. „Pád domu Kollerů“ je volně inspirován její vlastní rodinou. Televize Nova uvede zmíněný seriál příští rok. Vypadá to, že na rozdíl od Natálie u něj budou diváci ronit slzy smíchu. Autorka nyní prozrazuje nejen svůj pohled na úspěch a inspiraci. Také to, jaký vliv měly klíčové momenty jejího života, včetně rozvodu, na tvorbu a… co ji žene vpřed v práci i na koncertních pódiích.

Pád domu Kollerů je váš první seriálový scenáristický počin, že?

Ano, rozhodně pokud jde o realizované projekty. Napsala jsem několik filmových scénářů, které se nakonec neuskutečnily, i když tomu byly blízko. Ale co se týče seriálů, je to můj první realizovaný projekt.

Jaká to byla práce?

Byla to šílená zkušenost. Vždycky jsem si říkala, že nechápu, jak mohou scenáristé psát seriály. Teď jsem jeden napsala, ale pořád tomu nerozumím. Jako by člověk musel umřít a pak se zase probudit v osmém díle, nebo něco takového. Je to opravdu šílené.

Co vás nejvíce překvapilo?

Čekala jsem, že to bude pracné, ale míra náročnosti mě nepřekvapila. Nevím, co mě vlastně překvapilo. Asi to, jak je těžké si udržet odstup, protože stále píšete nové verze, a zvláště u komedie zkoušíte různé přístupy a neustále vše předěláváte, až ztratíte odstup. Najednou nevíte, co dál. Tohle jsem nečekala a je to nepříjemné, protože se s tím nedá nic dělat, nelze to jen tak ukočírovat.

Zmínila jste, že jste dokázala vytvořit až čtyři různé verze…

Ano, bylo jich hodně.

O nápady tedy nebyla nouze?

Ano, s nápady problém nebyl. Jsem opravdový mistr ve vytváření různých verzí. Problém je, že jich bylo tolik, až jsem se v tom začala ztrácet, a to platí i pro producenty. Tohle byla komplikace. Zní to možná zvláštně, ale bylo to překvapivě těžké.

Námět seriálu je podobný vaší osobní situaci, také jste se stěhovala zpět k otci. Čerpala jste z vlastních zkušeností?

Vždy čerpám ze svého života. Moje rodina má tu schopnost, že když se rozhodnu o ní napsat, vždy se stane něco, co mě znovu přiměje tvořit. Doufám, že to bylo naposled, a že šlo o poslední téma týkající se mé rodiny. Ale to byl jen výchozí bod. Osm hodin dění nenaplníte pouze příběhy z vlastní rodiny. Ty jsou nejvíce patrné v prvním díle a pak se děj už odvíjí jiným směrem.

Jaký je stav nyní? Aktuálně žije celá rodina dál v jednom domě?

Už to hodně prořídlo. Můj syn se odstěhoval, babička odešla do nebe a máma tráví většinu času na chalupě. Jsme rozptýlení. Největší problémy vznikají, když se do domu nastěhuje stárnoucí rodič, který se snaží rodinu tmelit, a tím pak vznikají různé třenice. Tohle je zásadní téma seriálu.

V dnešní době se už tolik nevidí, že by si lidé brali k sobě stárnoucí rodiče, nemyslíte?

Myslím, že se ten trend naopak vrací, protože populace stárne.

Častěji spíše děti zůstávají doma déle, protože nemají kde zahnízdit.

Děti také zůstávají déle u rodičů, což podle mě souvisí s cenami bytů a nemožností vzít si hypotéku. Spousty mých vrstevníků se vrací k rodičům domů. Péče o seniory je také velmi drahá a nikdo nechce do státního domova důchodců. Téma starší generace žijící s rodinou bude čím dál aktuálnější.

Blíží se vaše čtyřicáté narozeniny, které máte 16. května. Jaké emoce ve vás vzbuzují?

Tenhle věk ve mně vyvolává hysterii, která trvá už asi rok. Jde o nepříjemný stav. Myslela jsem, že toto přijde až v padesáti, ale zdá se, že to nastalo už ve čtyřiceti, snad mám takový stav za sebou a víckrát se nevrátí. Najednou jsem si totiž uvědomila: co teď s tím zbytkem života? Ale tahle otázka není nic originálního, každý si ji musí někdy položit. Třeba třicítka byla boží, ta mě tak silně nezasáhla.

Plánujete speciální oslavy?

Těsně po narozeninách budu v Americe, což mi trochu narušilo plány. Stále nevím, co udělám… Neslavím narozeniny už několik let a přijde mi to blbé, protože co to je za život bez oslav. Takže jsem si říkala, že je konečně oslavím, ale pak jsem koupila letenku do Ameriky. Tak uvidíme, ale chtěla bych něco udělat.

A co je u vás nového kromě seriálu?

Snažím se zhubnout a dostat své tělo po dvouleté hibernaci během psaní do pořádku.



Loni jste prodělala vážný zápal plic, tady už nic nehrozí?

Už ne. Stalo se to, když jsem psala sedmý díl. Dostala jsem covid a z toho zápal plic. I stres se na všem zřejmě z nějaké míry podepsal, ale to nelze nijak oddělit.

Takže co máte v plánu právě teď?

Celkovou mentální i tělesnou očistu a chci se věnovat rodině.