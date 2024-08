Herečka Natalie Portmanová a tanečník Benjamin Millepied vypadali jako ideální pár. Do vztahu se ale vkradla nevěra. Zrádného manžela hvězda snímku Černá labuť po boku nechtěla, tak došlo na rozvod. Rychle a v tichosti. Boj o hereččino srdce je opět v plném proudu a fanoušci už mají o novém milenci jasno…

Každému páru nemusí vztah vyjít a je jedno, jak dokonale působí na okolí venku. Nikdo nevidí, co se děje za zavřenými dveřmi. Proto si mnozí až do chvíle, než se loni v květnu provalila aférka Benjamina Millepieda, mysleli, že tomuto hollywoodskému páru společný život vyjde. To přesto, že kolovaly zvěsti o jejich odloučení…

Natalie Portmanová prožívala kvůli rozvodu těžký a bolestný rok, ale jak se zdá, už je zase dobře. Dokonce vše vypadalo, že si za manžela našla náhradu: fanoušci ji spojili s irským hercem Paulem Mescalem, ale zvěsti o randění nedávno sama vyvrátila, když řekla, že jsou pouze přátelé. Je tomu ale opravdu tak? Oba herci byli nedávno viděni, jak se smějí a povídají během cigaretové pauzy před barem v Londýně a poté je měli načapat paparazzi ještě jednou.

S manželem ji spojil tanec

Když Natalie Portmanová v roce 2009 podepsala smlouvu na hlavní roli ve filmu Černá labuť, netušila, že pro ni bude dvojitou výhrou. Nejen že za postavu baleríny v mysteriózním dramatu získala Oscara, navíc při natáčení našla i manžela. Na choreografii ke zmíněnému filmu pracoval francouzský tanečník Benjamin Millepied, který učil herečku baletu. Už po prvním setkání na place se do něj údajně zamilovala. Ačkoli bylo natáčení náročné, Benjamin se postaral, aby zde bylo tančení zábava. Chemie mezi partnery zafungovala a vzájemná náklonnost rostla… po natáčení spolu chodili.

Trailer k filmu Černá labuť:

Šlo to rychle…

Byť vztah udržovali co nejvíce v soukromí, bylo časem patrné, že si rozumějí. Chodili spolu do restaurací, venčili psa a Natalie Benjamina podporovala i na baletních akcích. Tanec je nejen spojoval, ale i zrychloval. Po roční známosti se zasnoubili a rovnou oznámili, že je na cestě potomek. Tanečník požádal herečku o ruku výjimečným šperkem – s pomocí šperkařky sám navrhl prsten z recyklované platiny, doplněný o starožitný diamant.

První společný oficiální debut na červeném koberci si symbolicky ponechali až na udílení Oscarů, kde film Černá labuť i herečka bodovaly. Stal se z toho vskutku památný večer. Při děkovné řeči Natalie věnovala Benjaminovi krásná slova. „Mé lásce Benjaminu Millepiedovi, který byl choreografem filmu a nyní mi dal mou nejdůležitější roli v životě,” řekla na pódiu, čímž naznačila miminko, které jí rostlo pod srdcem.

Hladce tančili životem

O pár měsíců později přivedla izraelsko-americká herečka na svět chlapečka, kterému dali jméno Aleph. Krátce nato – v srpnu 2012 – se konala svatba. Nešlo o nic velkého, jak se dalo v jejich případě čekat. Ano si řekli v domě u oceánu v kruhu blízkých, před nejbližšími přáteli a rodinou. Obřad se konal po setmění a nesl se v duchu židovských tradic. Hostina byla veganská a hosté dostali jako dar semínka divokých květin. Po svatbě pak manželé dál šťastně tančili životem…

V době, kdy Benjamin dostal roli ředitele baletu Národní pařížské opery, se rodina přestěhovala do Paříže. Bohužel na postu zanedlouho skončil a všichni se vrátili zpět do Los Angeles, což mělo jedno plus. Brzy se páru narodila dcera Amalia. Nabitý pracovní program dokázali rodiče zorganizovat tak, aby byli i s dětmi šťastní. Když před dvěma lety oslavili desáté výročí manželství, nikdo nepředpokládal, že je štěstěna opustí.

Nevěra zničila všechno

Ani ne rok po tomto významném jubileu se na veřejnost dostala zpráva, že měl Benjamin poměr s francouzskou aktivistkou Camille Étienne, která je o dvě dekády mladší než on. Mělo jít jen o krátkodobou aférku, jíž litoval. Nicméně vzdor tomu, že Natalie na veřejnosti nepůsobila žádné scény a po boku manžela navštěvovala společenské akce, odpustit mu zřejmě nedokázala.

Vztah Natalie Portmanová a Benjamina Millepieda nemá happy end.

Jak se později ukázalo, v této době už ležela na stole žádost o rozvod, která nabyla platnosti letos v únoru. Jedenáct let manželství skončilo, ale s ohledem na děti se oba ex-partneři snaží být i nadále co možná nejlepšími rodiči. Osobně si jdou už ale každý svou vlastní cestou.