Amela Smailbegovic je velmi úspěšná podnikatelka a realitní magnátka. Tato krásná žena má 37 let a žije ve městě Orlando na Floridě. Dostala se tam poté, co v roce 1994 utekla z tehdejší Jugoslávie.

Pyšní se tím, že nikdy nebyla závislá na mužích. I z tohoto důvodu si nechala zamrazit svá vajíčka, aby mohla mít potomka až poté, co se sama rozhodne o způsobu a termínu početí. Své názory prezentuje i na svém Instagramu, kde ji sledují desítky tisíc lidí.

Jak Amela uvedla pro web mirror.co.uk, její rodiče Dubravko (68 let) a Alma (67 let) ji od malička vedli k nezávislosti. Když v 90. letech v již bývalé Jugoslávii vypukla válka, přišla s rodiči do Severní Ameriky pouze s taškou oblečení. Vše si vybudovala od nuly a je na to patřičně hrdá. Mnozí ji považují za feministku.

Nechtěla být na nikom závislá

„Nikdy jsem nebyla a nikdy nebudu na nikom závislá. To byl po celou dobu budování kariéry můj hlavní pohon. Zároveň se snažím neustále nabádat a povzbuzovat ženy, aby se nebály postavit se na vlastní nohy a začaly podnikat,“ uvedla pro web listu New York Post.

„Možná proto je mi teď 37 let, aniž bych se někde na pevno usadila a dokonce provdala. Všechen čas jsem doposud investovala do toho, abych se prosadila,“ doplnila Amela.

Biologické hodiny tikají

Nedávno si ale uvědomila, že všechny její kamarádky jsou provdané a mají děti. Probudilo to v ní jakousi touhu, kterou celou dobu přehlížela.

Amela dře nejen v práci, ale také na své figuře.Zdroj: se svolením Amely Smailbegovic/instagram.com/amelasmailbegovic

„Ach můj Bože, byla jsem tak zaměřená na svůj úspěch a nezávislost, že jsem vůbec nepocítila tikající biologické hodiny v mém těle,“ svěřila se Smailbegovic.

Na hledání supermuže má dva roky

Během pandemie si Amela stejně jako mnoho dalších žen nechala zmrazit vajíčka. Nyní se pustila do vyhledávání ideálního partnera. Rozhodla se totiž, že by chtěla otěhotnět nejpozději ve 39 letech. Méně podstatná už je pro ni skutečnost, zda zvolí cestu otěhotnění formou umělého oplodnění, kdy potřebné spermie získá od dárce. Nebo potká opravdového muže, se kterým bude své potomky vychovávat.

„Byla bych raději, kdyby dítě mělo skvělého otce, kterého by mělo ve své blízkosti. Nebráním se však ani tomu být svobodnou matkou. Nenechám se omezovat konvencemi, které říkají, že na výchovu dítěte musí být vždy dva,“ nechala se slyšet Amela. „Nikdy jsem nebyla holka, která by se nemohla dočkat svatby a dětí. Ráda bych měla věrný a zdravý vztah, i kdybych na něj měla ještě dále čekat,“ prohlásila.

Kariéra na prvním místě

V jejím mentálním nastavení sehrála velkou roli její minulost, kdy jí rodiče neustále připomínali důležitost pracovitosti a nezávislosti.

„Nemohla jsem se dočkat, jak si vybuduji kariéru. Toužila jsem po vlastní firmě, a to byl můj hnací motor. Chtěla jsem toho hodně stihnout. Přepnula jsem na autopilota a šla si slepě za tím,“ připustila Amela.

Díky své obří píli je nyní vrcholovou manažerkou firmy, která generuje roční tržby ve výši až 40 milionů dolarů.

„Nyní se bez obav mohu postarat o své budoucí děti. Díky tomu, co jsem doposud vybudovala, se nebudu muset obávat nedostatku peněz. Všechny nemovitosti i auta mám splacené a firmě se daří skvěle,“ dodala hrdě.