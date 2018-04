Nechte se hýčkat na druhém ročníku Dermacol Love Day v pražské Grébovce

Čas lásky a tradičního líbání pod rozkvetlými stromy, to je První máj. A právě v tento den se pražská Grébovka již podruhé promění v ten nejzamilovanější prostor s pestrou škálou aktivit v duchu lásky, krásy a zábavy.

Grébovka. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Dermacol Love Day se i letos zaměří především na ženy, které si budou moci užít den plný hýčkání s celou svou rodinou. Akci budou moderovat Eva Perkausová a David Gránský. Návštěvníci se mohou těšit na hudební vystoupení slovenské skupiny No Name a koncert Michaela Foreta a jeho kapely ForetGump. Akci již druhým rokem pořádá primácká agentura Solootions.

Pohoda pro rodinu

„Náš třetí kanál Prima LOVE je znovu zaměřen na pořady navozující pohodu a relaxaci, v podobném duchu se proto ponese i druhý ročník prvomájové akce Dermacol Love Day. Věříme, že i letos se na něm budou ženy cítit hýčkané, milované a šťastné. Navíc jsme se rozhodli rozšířit dětskou i pánskou zónu, aby si tak tento výjimečný den v pražské Grébovce užila celá rodina,“ uvádí Aleš Pýcha, marketingový ředitel FTV Prima, který je zároveň zodpovědný za agenturu Solootions.

Akci si v loňském roce doslova zamilovaly tisíce návštěvníků. „Dermacol Love Day bude i letos určen hlavně ženám, pro které připravujeme líčení neslíbatelnou rtěnkou, lakování nehtů dlouhotrvajícím lakem, nejrůznější workshopy i speciální vystoupení slovenské kapely No Name. Novinkou bude nová řada kosmetiky pro muže, kterou Dermacol na akci představí. I pánové tak budou mít jedinečnou možnost vyzkoušet si naše produkty z oblasti péče o vlasy, vousy, pleť i tělo,“ dodává Věra Komárová, ředitelka společnosti Dermacol.

Líbání s profesionály

Speciálně dámy si budou moci vychutnat módní přehlídku návrháře Michala Marka, přehlídku spodního prádla od Trenýrkárna.cz nebo se nechat inspirovat oděvy z kolekce jaro/léto 2018 od návrhářky Zuzany Veselé. Následovat budou i ukázky nejrůznějších tanců. Setkání se známými youtuberkami a blogerkami i s VIP osobnostmi televize Prima je pak pomyslnou třešničkou na dortu. Nebude samozřejmě chybět ani tradiční líbání pod rozkvetlou třešní s profesionálními líbači a soutěž o projížďku legendární růžovou limuzínou, která bude probíhat každou hodinu.

Dětská zóna bude v letošním roce nabitá programem pro děti všech věkových kategorií. „Děti se zabaví v My Little Pony dětské zóně, ve které bude i kreativní dílnička. V té si budou moci vytvořit vlastní pony doplňky, jako jsou křídla, roh jednorožce a další. Čeká je ale i speciální taneční vystoupení My Little Pony a taneční workshop, maminky se mohou těšit na exkluzivní módní přehlídku My Little Pony a další aktivity,“ doplňuje k programu Barbora Dudková, brand manažerka značky My Little Pony.

Tvoření i vlasový styling

K dispozici bude také dětský hlídací koutek Lipa Learning, kde se o ty nejmenší rádi postarají lektoři z Baby Office. Děti si vytvoří ozdobné květinové zápichy do květináčů nebo si zahrají některé z mnoha vzdělávacích her. Dospělí si pak mohou společně s dětmi odpočinout v relaxační zóně se sedacími vaky. Pro maminky s těmi nejmladšími bude k dispozici také zázemí pro kojení a přebalování.

Připraveno bude i kreativní tvoření s časopisem Kreativ. Malí i velcí si pak budou moci zacvičit s časopisem Kondice nebo si dopřát vlasový styling v GLANC chill out zóně. Připraveny budou také nejrůznější pokrmy a ochutnávky ve Food zóně. Pro pány bude k dispozici Men zóna, kde budou moci využít například služeb Adams BarberShop.

Při vstupu na akci si budou moci návštěvníci zakoupit balíček za 200 Kč s dárkem v nezaměnitelné tašce Dermacol v minimální hodnotě 500 Kč. Akce se koná pod záštitou starostky MČ Praha 2 Jany Černochové.