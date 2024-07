Britové mají jasno v tom, kdo dominuje jejich srdcím. Dlouhodobě jsou to více členky aristokracie, než jejich mužské protějšky. První příčku si přitom stále drží již zesnulá královna Alžběta II. Ta vládla Británii a zemím Commonwealthu celých sedmdesát let. Mnohé možná nepřekvapí ani jména dalších oblíbenkyň.

Průzkumy říkají, že nejoblíbenější žijící členkou královské rodiny je princezna Kate, kterou následuje její choť, princ William. Třetí místo na žebříčku popularity patří třiasedmdesátileté princezně Anne (dcera královny Alžběty II. a prince Philipa). Ženská převaha v anketě není výjimečná.

Stačí se ohlédnout do minulosti a je jasné, že Britové vždy fandili královnám. Přesněji královně Alžbětě II., či dámám majícím potenciál se královnou stát. Kate se jako manželka prince Williama nejspíš jednou bude tímto titulem pyšnit. Dlouho vedla žebříčky popularity také princezna Diana. To i tehdy, kdy po rozvodu s princem Charlesem, dnešním králem, přestala být oficiální členkou královské rodiny.

William a Kate jsou miláčci

S nejnovějšími výsledky průzkumu přišla britská mezinárodní společnost YouGov, která se tradičně zabývá popularitou členů královské rodiny, a to nejen mezi Brity. Mapuje jejich oblíbenost i v jiných částech světa. Jako paradox se ukázalo, že ačkoli princ Harry s manželkou Meghan Markle žijí už několik let ve Spojených státech, Američané favorizují jiné členy královské rodiny.

Dříve šlo o Alžbětu II., dnes o prince Williama. Srdce většiny Britů však nyní patří princezně Kate. Možná jí fandí i proto, že se potýká s rakovinou. To ostatně bylo vidět na Wimbledonu, kde ji publikum přivítalo ohromným potleskem a v nestřežené chvíli bylo na Kate vidět, jak skrývá slzy dojetí. Hlavně je však vzornou manželkou i matkou tří dětí a lidé ji vnímají jako tu, která reprezentuje a ctí tradice, zároveň ale může monarchii posunout modernějším směrem.

Diváci na Wimbledonu přivítali princeznu Kate, která bojuje s rakovinou, bouřlivým potleskem:

Princezna Anne fascinuje pracovitostí

Dlouhodobě si skvěle vede i další žena, a to už zmíněná princezna Anne. Byť se neúčastní tolika mediálně sledovaných akcí, britští občané (nejen ti) ji vnímají, jako osobu nadstandardně plnící šlechtické povinnosti. Je patronkou mnoha organizací, pilně se věnuje charitě, v roce 1990 byla dokonce za filantropické aktivity nominována na Nobelovu cenu za mír. Mnoho lidí si princeznu Anne spojuje též s koňmi. Nejde o pouhou jezdeckou vášeň. Princezna je perfekcionistka a v druhé polovině 70. let se jako první členka královské rodiny účastnila olympijských her.

Králi fandí lidé čím dál víc

Jak je na tom panovník Karel III.? Patří mu místo hned za jeho sestrou Anne. Ze čtvrté pozice nemusí smutnit, v posledních letech jeho popularita stoupá. Kdysi utrpěla ránu, a to když mu ještě, coby princi, začalo skřípat manželství s princeznou Dianou. Po její smrti byli členové královské rodiny v nemilosti Britů zcela. Karla lidé nebrali i proto, že jim připadal jako morous. Jak se stal panovníkem, ukázal vlídnější a vtipnější tvář, což spousta lidí kvituje.

Nenápadný Edward

Trochu neviditelná postava britské královské rodiny – princ Edward – se stejně jako princezna Anne realizuje v aktivitách, které nejsou doprovázeny stovkami fotoaparátů. Před rokem, těsně po Karlově korunovaci, navštívil Edward Českou republiku, kde ve Vestci u Prahy zasadil v lipové aleji strom…

Edward představuje i jakousi rodinnou kotvu monarchie. Na rozdíl od svých sourozenců se nikdy nerozvedl, od roku 1999 je šťastně ženat s krásnou Sophií, která jednu dobu bývala pomyslnou nástupkyní princezny Diany.

Camilla získává body

S rostoucí popularitou krále Karla III. stoupá i oblíbenost jeho ženy královny Camilly. Ta měla pozici ještě složitější než on, protože sama obecně představovala vetřelkyni, jež zničila milované princezně Dianě manželství. Jisté smíření s ní nastalo až v roce 2005, kdy se s ní, tehdy ještě princ Charles, oženil. Tím, že ji přijali (alespoň navenek) i synové Diany a Charlese, William a Harry, Britové uznali, že láska jejich budoucího panovníka je prostě osudová.

Na nejdéle vládnoucí panovnici, Alžbětu II., Britové nezapomínají:

Královna 'mummy', jak ji oslovoval Karel III. i na veřejnosti, je stále maminkou britské monarchie.

Velký vzestup na žebříčku popularity nastal u královny Camilly až v posledních měsících, kdy veřejnost oceňuje, jak láskyplně pečuje o nemocného chotě, který stejně jako princezna Kate trpí rakovinou. Camilla je také více vidět na veřejnosti a vřele i vtipně komunikuje, za což rovněž získává sympatie.

Rebelové Harry a Meghan

Zmíněná trojice není příliš vidět (alespoň v Británii), ovšem na rozdíl od Anne a Edwarda jsou Harry, Meghan a Andrew jistým stylem provinilci. Princ Harry byl vždy rebel, ale v mládí mu bylo leccos odpuštěno. Přestože pobíhal nahý po hotelovém pokoji, oblékl nacistickou uniformu a tak dále, stále byl milovaným princem, jehož citově silně poznamenala tragická smrt matky.

Ve chvíli, kdy zmoudřel, nastoupil do armády, jeho popularita raketově rostla, dokonce byl jednu dobu stejně oblíben, jako jeho bratr William. Jenže… objevila se Meghan Markle. Britové ji zprvu přijali, ovšem když se dvojice rozhodla žít v Americe po svém, začali Meghan vnímat jako „tu americkou herečku“, která jim ukradla jejich prince.

Andrew, král skandálů

Harryho strýc Andrew má za sebou vážnější prohřešky. Bouřlivé manželství s vévodkyní Sarah bylo na svou dobu velmi popuzující, pomyslným hřebíčkem do rakve však bylo spojení Andrewa s kauzou pedofilního miliardáře Jeffreyho Epsteina. Po této aféře princ vrátil královně všechna jmenování i tituly a raději se stáhl z očí veřejnosti.