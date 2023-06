KVÍZ: Znáte nejslavnější kmotry Hollywoodu? Mají je děti Beckhamových i Jacksona

Mít slavné rodiče je terno. A co teprve, když k tomu máte i známé kmotry? Pak už je jen malá šance, že by se o vás ve světě slavných vůbec nemluvilo. Kmotra nebo kmotr se někdy může stát zákonným zástupcem nezletilého, pokud se o něj rodiče nemohou postarat, ale tato role je také do značné míry symbolickou poctou.

Beckhamovi | Foto: Profimedia