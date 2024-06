Známé přísloví říká, že lásky přicházejí a odcházejí, ale přátelé zůstávají. S tím tak úplně nesouhlasí herečka a také koučka Nela Boudová, která má špatné zkušenosti i v přátelství. Navíc hraje ve hře Úhlavní přátelé, kde je vidět, jak snadno se toto křehké pouto naruší.

Nela Boudová | Foto: Profimedia

S přátelstvím máte jen samé pozitivní zkušenosti, nebo i negativní?

Samozřejmě, že už jsem se v životě spálila, a to jak mezi kamarády, tak i kamarádkami. Ale myslím, že to je věc, která k životu patří, aby byl člověk ostražitější. Určitě mě každá taková zkušenost posunula dál, takže je rozhodně nehodnotím negativně.

Vzít si dceru do pěstounské péče byla osudová věc. Učí mě trpělivosti, myslí si herečka Nela Boudová:

Zdroj: Youtube

Mění se vám v průběhu let přátelé?

Mění. S některými ujdu pouze určitou cestu a pak se rozloučíme. Mám za to, že je to tak úplně přirozené.

Co je pro vás v přátelství nejdůležitější?

Pro mě je jednou z nejdůležitějších věcí být obklopená lidmi, kteří mají stejné nastavení, nebo stejné priority v životě. Už Buddha říkal, že když se člověk chce posunout ve svém životě na určitou duchovní úroveň, je důležitá společnost, v níž se pohybuje. A já mám, díky koučovací škole Vladimíra Ekarta, kterou dělám, kolem sebe neustále nové a nové přátele, kteří nastupují do prváku a vzniká komunita. Můj bývalý kamarád si dělal vždycky legraci, že mám kolem sebe takovou sektičku, ale tohle není sekta, jsou to lidé, kteří jsou podobně životně naladění jako já a jsou hledající. To je pro mě zásadní. Mám ráda, když lidé v životě hledají, cítí přesah života.

Zastáváte názor, že lásky přicházejí a odcházejí, ale přátelé zůstávají?

Nějací přátelé určitě zůstávají, ale v lidském životě je jich málo, takže je to úplně jedno.

V Komorním divadle Kalich hrajete hned ve dvou hrách o přátelství. A tuším, že nejde o bezproblémové vztahy…

Ano, již několikátou sezonu vystupuji v komedii Můj nejlepší kamarád, kde hraje hlavní roli Aleš Háma. Hraje lháře, který se dokáže vykroutit i ze zdánlivě bezvýchodných situací. A v druhé komedii s názvem Úhlavní přátelé hraju s Terezkou Kostkovou, Broňou Kotišem a Karlem Zimou, je to taková hra o křivém a pokryteckém přátelství.

Letos budete hrát i na letní scéně divadla Kalich. Těšíte se?

Těším, ráda dýchám čerstvý vzduch. Velkým bonusem je i restaurace vedle Žižkovské věže, kam pak chodím s kamarády na víno. Nejdřív si zahraju a pak si udělám svůj osobní večírek. To je další důvod, proč mám tuto letní scénu ráda. (smích)