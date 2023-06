Světlo světa nedávno spatřil román Simony Votyové a její dcery Sabiny Voty s názvem Kdyby. Věnuje se mimo jiné i tématům znásilnění a zneužívání, s nimiž se v roli koučky setkala i jedna z kmoter díla – Nela Boudová. Časopisu Story se svěřila, co ji v její praxi zatím nejvíce šokovalo.

Co na knihu po jejím přečtení říkáte?

Jsem upřímně nadšená. Je čtivá, postavy jsou velmi dobře vykreslené, příběh reálný. A zajímavé je na všem ono kdyby… Z jedné strany knihu napsala matka, z druhé dcera. Zásadní otázkou je, jak to dopadne, když si hlavní hrdinka po znásilnění dítě nechá, a jak by vše dopadlo, kdyby šla na potrat.

Vžila jste se do příběhu z pozice matky?

Vžila jsem se do něj z pozice hlavní hrdinky a celou dobu přemýšlela o tom, jak je důležité se umět správně v danou chvíli rozhodnout. I když je pravda, že co se týče potratů, vždy zastávám názor – dítě do rodiny, štěstí do rodiny. Jsem o tom přesvědčená. Jde už tak trochu o věci shůry a do těch by se nemělo úplně zasahovat.

Ale jinak dnes lidé žijí dost bezmyšlenkovitě. Kdyby o různých situacích více přemýšleli, mohl by se jejich život ubírat směrem, pro ně maximálně funkčním.

Téma knihy se týká znásilnění. Znáte ze svého okolí ženu nebo muže, kteří jím prošli?

Znám spoustu takových lidí. Ale co je ještě horší, a s čím jsem se za rok a půl své praxe v koučingu setkala a jsem z toho hodně v šoku, je zneužívání v rodině. Opravdu mě překvapilo, kolik takových případů je.



Je toto téma stále hodně velké tabu? Bojí, stydí se o něm lidé mluvit…?

Ano, pořád je hodně velkým tabu. A nejhorší na tom je, že stále mezi ženami vládnou směrem k násilníkům názory typu: „Vždyť je to můj bratr, to nemůžu rodičům říct, protože tohle by je ranilo.“

Kolikrát si v sobě nosí křivdu i třicet let, což má pak samozřejmě vliv i na jejich partnerské vztahy. Jednoznačně má platit: když žena řekne ne, znamená to ne!

Sama jste spisovatelkou, na kontě máte tři knihy. Co dalšího chystáte?

Já se rozhodně za spisovatelku nepovažuju. Napsala jsem tři knížky pro děti, což byl pro mě takový hezký zájmový kroužek, a zatím nic nového neplánuju. Pak už bych opravdu nic nestíhala vzhledem k tomu, že hodně hraju, mám rodinu a klienty…

Plánujete do budoucna divadlo omezit a věnovat se třeba více koučingu?

Divadlo určitě omezit neplánuju. Zatím mi to vyhovuje, jak to je, a jak to půjde dál, uvidíme.