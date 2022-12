2018 - Nepřehlédnutelná

Gwendoline na premiéře filmu Vítejte v Marwenu.Zdroj: Profimedia

Gwendoline měří 191 centimetrů, což znamená, že všude, kam vstoupí, budí pozornost. A ne vždy je ta pozornost příjemná jako na premiéře filmu Vítejte v Marwenu. S komentáři na svůj vzhled se potýká skoro celý život, takže neměla jinou možnost, než se s nimi naučit žít: „Buď se utopíte, nebo budete plavat. Buď se budete neustále trápit tím, že do společnosti nezapadáte, nebo přijmete to, co máte.“