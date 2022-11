Prozradíte víc o své roli?

Hraju profesorku na státním gymnáziu, kam se vrací učit hlavní hrdina seriálu Vašek Jílek. Na tom gymnáziu studuje zároveň i můj vnuk, který se dopustí zločinu, a pro mě, jelikož jsem tzv. maloměstská a ctnostná žena, je to absolutní šok. Zvlášť když zjistím, že je to pravda. Začnu dělat vše pro to, aby se to ututlalo a nikdo se to nedozvěděl v plné pravdě, což se mi samozřejmě nepodaří. Jak to skončí, se můžete dozvědět sami.