Herečka Nicole Kidmanová a hudebník Keith Urban jsou devatenáct let jedním z nejstabilnějších párů v Hollywoodu. Šlo to rychle: zajiskřilo mezi nimi a o rok později se konala svatba. Kromě ztělesnění lásky jsou manželé důkazem, že zprvu nemusí být vše dokonalé, aby vztah fungoval.

Nicole Kidmanová a Keith Urban slaví již 18. výročí svatby. | Foto: Profimedia

Než došlo na druhou velkou romanci, byla Nicole Kidmanová jedenáct let vdaná za herce Toma Cruise. Akční hrdina ovšem proslul tím, že po prvním manželství s herečkou Mimi Rogers propadl kontroverzní scientologické církvi, která mu výrazně zasahuje do života. A údajně právě náboženské rozdíly měly být posledním hřebíčkem do rakve jeho druhého manželství s Nicole Kidman. Pár se navíc dlouho snažil o dítě, ovšem bez úspěchu. Sice dvě děti Tom a Nicole adoptovali, ale všechny rány a rozdíly mezi nimi to nezalepilo. Nicole po rozvodu propadla depresím. Netušila, že ten pravý na ni teprve čeká.

Láska na první pohled

Asi čtyři roky po rozvodu s Tomem se Nicole a Keith Urban seznámili. Stalo se tak na galavečeru G’Day USA v roce 2005. Vtipné je, že ačkoli oba pocházejí z Austrálie, jejich cesty se zkřížily až na druhé straně zeměkoule. S odstupem oba říkají, že šlo o lásku na první pohled. Přes počáteční nervozitu se dali do řeči a zpěvák ukořistil Nicolino telefonní číslo. Zapsal si ho na malý kousek papíru. Že by tím byla ruka v rukávě? Ne tak docela. Než pozval obdivovanou krásku na schůzku, trvalo mu to čtyři měsíce, tak dlouho k dalšímu setkání sbíral odvahu…

Nicole Kidmanová a Keith Urban spolu zpívají v autě píseň The Fighter:

Zdroj: Youtube

Věděla, že je ten pravý

Když se konečně ozval, domluvili si sraz, ale ten největší „wow moment“ přišel až v den Nicoliných osmatřicátých narozenin. Vyšla ze svého bytu v New Yorku a on byl tam. V pět ráno seděl na jejím zápraží s kyticí gardénií. „Tehdy jsem si řekla: to je on, muž, kterého si doufám vezmu! Láska mého života,“ svěřila Nicole Kidmanová časopisu People. A skutečně tomu tak bylo.

Manželku oscarového herce Cilliana Murphyho si pletou s Aňou Geislerovou

Hned rok poté se uskutečnila romantická svatba v Austrálii. Klasická katolická v kapli na předměstí Sydney. Následujícího rána zamířili novomanželé na líbánky do Francouzské Polynésie. Dokonce Nicole brzy otěhotněla a v jednačtyřiceti letech porodila zdravou dceru, kterou rodiče pojmenovali Sunday Rose. O dvě léta později se rodina rozrostla ještě o druhou dceru Faith Margaret, kterou však páru odnosila náhradní matka.

Keithova temná minulost

Keith Urban byl pro Nicole někým jako princem z pohádky. Až na to, že v době jejich seznámení už roky bojoval se závislostí na alkoholu, která vystřídala závislost na drogách. Jeho kamarád a člen kapely Vernon Rust o tom napsal ve své knize Fake News. Právě kvůli drogám přišel Vernon doslova o všechno, neměl peníze, rodinu ani domov. Keith měl naštěstí Nicole a ta jen čtyři měsíce po svatbě zasáhla a poslala chotě do léčebny pro závislé, kde strávil tři měsíce. Za ten drastický krok své milující ženě dodnes děkuje.

Rande na Met Gala:

Pravidlo, přes které nejede vlak

Nicole a Keith jsou považováni za jeden z nejideálnějších párů. Při každé příležitosti o sobě mluví v superlativech, veřejně si vyznávají lásku a letos v červnu oslaví již 18. výročí svatby. Přesto si ani jeden netroufá dávat ostatním párům univerzální rady ohledně manželství. Každý pár je jiný a musí si na to svoje „šťastně až do smrti” přijít sám.

KVÍZ: Svatby slavných. Víte, kde se ženil Gott, kolikrát se vdávala Agáta?

Od seznámení však Nicole stanovila jedno pravidlo, které oba dodržují po celou dobu, přes Keithovy pokusy o vzpouru. „Nikdy si nepíšeme, věřili byste tomu? Už na začátku jsem mu říkala: pokud mě chceš zastihnout, zavolej mi,“ vysvětlila herečka v podcastu Something To Talk About. „Myslím, že mi párkrát zkusil psát, ale já mu nikdy neodpověděla. Se všemi ostatními si oba píšeme, ale v našem případě je tohle prostě jediná věc, kterou neděláme,“ dodala herečka.

Komunikace napřímo je o to důležitější, že oba tráví spoustu času cestováním, které k jejich pracovním závazkům patří. Zatímco temná minulost a vztahové bolesti mohly ovlivnit jejich začátky, dnes tvoří inspirující příklad toho, jak lze překonat překážky a najít pravou lásku.