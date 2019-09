Prošli jste s Milanem nějakým školením před první společnou Snídaní?

Asi dva měsíce jsme docházeli na kamerovky, kde jsme si zkoušeli krizové situace, kterých může nastat při živém vysílání hodně, rozhovory, různé přechody, imaginární vaření… Víte, my měli výhodu, že už spolu moderujeme (pořad na Óčku – pozn. red.) a navíc také živé vysílání. Takže jsme se před kamerou cítili dobře a přirozeně. Kromě toho probíhal ještě styling, co se týče oblečení, vlasů i líčení.

Co vy a ranní vstávání?

Od přírody jsem ranní ptáče, takže to pro mě není až takový oříšek jako pro Milana, který je velký spáč. Pro jistotu mu tedy vždycky při odchodu do práce volám, abych se ujistila, že nezaspal. Párkrát už jsem ho zachránila… (směje se) Rána jedu spíš na autopilota. Velká výhoda je, že nemusím řešit líčení a oblečení, protože člověka ze mě udělají v maskérně. Nejlepší je ale takhle ráno doprava, prázdná vozovka a žádné zácpy. Potkávám většinou jen pekaře a občas mladé lidi, kteří jdou teprve z večírku.

Vzpomenete si, jak jste se cítila před prvním vysíláním a po něm?

Určitě tam byla nervozita, ale hlavně velký adrenalin. Jak se to povede? Nepřeřeknu se? Půjde všechno tak, jak má? Stihne si babička Snídani nahrát? (usmívá se) Po vysílání jsem byla klidná i spokojená. Jen režisér smutně podotkl, že byl zklamaný, že se nestal žádný trapas, když šlo o první vysílání. Všichni čekali nějaký kolaps, jenže nenastal. Určitě to nebylo perfektní, ale ani žádná tragédie. Nikdy to nemůže být napoprvé na jedničku, což je na tom to krásné. Neustále se tak musíte zlepšovat a vidět ten posun.

A jak se cítíte ve Snídani dnes?

Našla jsem si už systém, co funguje, a také rituály. Ty mám ráda, takže každé ráno se na chvilku zastavím a zasním na parkovišti před Novou, protože je tam krásný výhled na východ slunce. A pak je taky nutné ranní kafíčko na poradě před vysíláním. Bez toho si to taky neumím představit. Ve Snídani je opravdu skvělý tým, takže je o zábavu vždycky postaráno.

Kdy jste se spřátelila s Milanem?

Bylo to na konkursu do Óčka, tam z nás udělali moderátorskou dvojici. Tenkrát se ale nedalo mluvit o přátelství. Známe se přes tři roky a máme spolu opravdu hezký přátelský i pracovní vztah. Spojuje nás hodně humor a takové to malé dítě, co máme oba dva v sobě. Občas to skřípe, protože jsme oba hodně dominantní, ale já si myslím, že to naše pošťuchování, i v moderování, je na tom právě to hezké.

Jste známou a talentovanou youtuberkou. Na jaké video jste opravdu hodně pyšná?

Já se úplně za youtuberku nepovažuji, protože videa už netvořím pravidelně. Pouze pokud jedu na nějakou zajímavou cestu nebo mám něco, co chci divákům předat. V tu chvíli zase zapnu kameru. Kdybych měla vybrat pouze jedno video, tak by to bylo jedno z mých posledních, a to o psychologovi. Tam jsem se divákům svěřila se svým příběhem, proč jsem k psychologovi docházela a proč si myslím, že na tom není nic špatného a že by se za to neměl nikdo stydět… Chtěla jsem otevřít hodně tabuizované téma a nebylo nic krásnějšího, než když mi schránku zaplavily e-maily o tom, jak lidé díky mně našli tu odvahu a vyhledali pomoc. To jsou věci, co mě dělají šťastnou.

NIKOLA ČECHOVÁ

Narodila se 6. prosince 1989 v Praze. Vystudovala střední pedagogickou školu a Univerzitu Jana Amose Komenského v Praze. Je známou youtuberkou a blogerkou. Spolu s Milanem Peroutkou moderuje na televizi Óčko, ale také na Nově pořad Snídaně s Novou.

JIŘÍ LANDA