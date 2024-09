Aneta Šimonková dnes 16:00

Narodit se „se stříbrnou lžičkou v puse“ neznamená mít nutně pohádkový život. O tom může vyprávět nizozemská princezna Catharina-Amalia, která se nedávno dokonce musela z rodné země na čas vystěhovat. Hrozil jí totiž únos.

Je nejstarší dcerou současného nizozemského krále Viléma Alexandra, tudíž dědičkou trůnu. Na první pohled žije princezna, které se říká Amalia, ovšem dramatičtější život než známější dědicové trůnů, ať jde o britského prince Williama či švédskou princeznu Viktorii. Amalii nebylo ani dvacet, když čelila výhrůžkám smrtí od mafie.

Zmařený sen o studiu

Panovník je ještě plný sil, tudíž by si jeho dcera mohla klidně užívat relativně běžného života mladé dívky. Před dvěma lety se natěšeně přestěhovala z paláce v Haagu do Amsterdamu, kde plánovala studovat. Avšak sen se brzy proměnil v noční můru. Princezna, nechráněná pevnými zdmi královského paláce a početnou ochrankou, hned představovala snadnou kořist pro drogovou mafii.

Pouhé dva týdny po zápisu na studia se totiž objevila podezření, že Catharinu-Amalii plánuje unést nizozemská Mocro Maffia. Nejde o zanedbatelnou organizaci, tento zločinecký kartel (tvořený převážně osobami marockého původu) propašoval do Evropy za posledních patnáct let kokain v hodnotě několika miliard eur.

Návrat do paláce

Vzhledem k moci gangů této organizace nešlo brát podezření na lehkou váhu a princezna se musela vrátit zpět do paláce. Tak byla alespoň její náhlá nepřítomnost v Amsterdamu prezentována. Královská rodina nechtěla sdělovat příliš mnoho podrobností, a to i proto, aby nedala najevo strach z mafie. Náhlé „zmizení“ princezny z nizozemské metropole ale komentovat musela.

Zpočátku vydal královský palác prohlášení, že se Amalia ukrývá doma v bezpečí paláce a nevychází ven. Zároveň dodal, že je to pro ni, jako pro mladou dívku, velmi těžké, když nemůže svobodně pomalu ani na čerstvý vzduch. Později se ovšem ukázalo, že to byla jen jistá zástěrka, protože se princezna v paláci nezdržovala. Našla azyl ve Španělsku.

Madridská oáza klidu

Vytvoření iluze, že princezna „pouze“ nevychází ven z paláce, mělo být zajištěním toho, aby ji nikdo nehledal a nepátral, kde se skutečně nachází. Teprve nedávno – v době, kdy měla být Amalia po roce již zpátky z Madridu, šla královská rodina s pravdou ven. „Našla jsem ve Španělsku více svobody než doma,“ řekla sama princezna magazínu Hola! Okamžitě se však vyrojily otázky, zda nebezpečí únosu pominulo, když se Amalia vrátila zpět.

Bezpečnostní experti uvádějí, že se hrozby sice trochu zmírnily, ale rozhodně není vše v naprostém pořádku. V podstatě se neví, zda se princezna doma jen nemihla, občas se objeví na oficiálních akcích a nadále se někde skrývá.

Nebezpečná mafie vraždí

Vyvstává problém, který nedá spát mnoha lidem. Ve světě jsou jistě mocnější monarchie, proč je na mušce mafie Nizozemsko? Mnohého napadne, že například členové britské královské rodiny by byli větším soustem. Jenže v Británii neoperuje tak mocný drogový kartel. Mocro Maffia řídí – podle slov expertů – až třetinu evropského obchodu s kokainem.

Vydat se mezi davy lidí není pro princeznu nyní snadné:

Nizozemská královská rodina

Její prsty jsou velmi dlouhé, navíc organizace nemá slitování s nikým, kdo by jí chtěl stát v cestě. Ostatně to je případ investigativního novináře Petera de Vriese, který se o tento kartel i celé nizozemské podsvětí zajímal. Napřed čelil výhrůžkám a roku 2021 byl postřelen. Zranění za pár dnů podlehl.

Proč chtějí unést princeznu?

Proč se mafie zaměřila právě na princeznu – nevinnou, křehkou dívku, která je citlivým členem královské rodiny a hýčkaná veřejností? Panovnická rodina v podstatě sama přímo neovlivňuje pronásledování zločineckých organizací, aby se jí za to mafie chtěla mstít. Jde tedy nejspíše o to ukázat svou moc. O Mocro Maffia se ví, že má silný vliv v Evropě, zřejmě toto chtěl kartel připomenout a ukázat, že může lusknutím prstu sáhnout až do nejvyšších míst monarchie a tam ohrozit bezpečnost.

Zda šlo jen o výhrůžky, které měly vyvolat strach, je otázka. Nic se nesmělo podcenit, byť na úkor relativně bezstarostného života mladé dívky, která jednou nejspíše usedne na trůn, ale dnes ještě nemá žádnou zásadní moc.

Výměna za vraha

Vzhledem k nutné ochraně Amalie se rodina i bezpečnostní složky snaží nesdělovat mnoho informací, tak se ani oficiálně nezmiňuje důvod, proč by mafie chtěla princeznu unést. Vzniká prostor pro spekulace, jedna z nich je, že organizace mohla chtít princeznu vyměnit za svého člena Ridouana Taghiho. Nizozemsko-marocký zločinec, mající na svědomí několik vražd, byl před pěti lety dopaden v Dubaji a letos odsouzen k doživotí.

Musí se bát o život…

Nejde o první incident, který se v souvislosti s ohrožením bezpečnosti princezny Amalie stal. Dříve však šlo o víceméně „běžné“ výhrůžky, s nimiž se potýkají veřejní činitelé po celém světě. Když Amalia ještě nebyla plnoletá, začaly jí v roce 2020 chodit na instagram výhrůžné zprávy. Násilím jí hrozil jistý Wouter G. Posléze se ukázalo, že jde o paranoidního schizofrenika, který by se k činu ani nikdy neodhodlal. Jindy ji chtěl jistý Mohamad T. unést a zavraždit, i jeho policie dopadla. Tyto případy jsou většinou činy psychicky narušených lidí, které je snadné dopadnout. Ovšem jedna z nejmocnějších drogových organizací v Evropě je tvrdý oříšek, který se bohužel nepodaří jen tak rozlousknout…