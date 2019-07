Tvrdě pracuje a trénuje. S rodinou žije v Olomouci, kterou si zamiloval. „Když nepracuji, jsem doma v Olomouci a Jeseníkách, kde mám krásnou zahradu, které věnuji svůj volný čas,“ říká v rozhovoru pro Deník, na který si našel čas minulou sobotu, kdy pobýval v Mexiku.

Pane Furdíku, v Mexiku pracujete na novém projektu? Nebo si užíváte vzácného odpočinku?

V Mexiku jsem na pozvání fanoušků a organizátorů akce Anime Con. Je to jen na čtyři dny a hned letím domů. Tento rok nebude čas na dovolenou.

Vracíte se do Česka, na Moravu, kde budou mít fanoušci filmu mimořádnou příležitost se s vámi setkat, a to na Letní filmové škole v Uherském Hradišti. Těšíte se?

Ano, těším se. I proto, že ze strany mé maminky pochází velká část rodiny z Uherského Hradiště a okolí.

Máte rád filmové festivaly?

Jestli mám rád filmové festivaly? Toto je můj třetí. Akcí doma na Slovensku nebo v Čechách se vždy rád zúčastním, když mohu.

O Nočním králi

V Hradišti, i jinde, je a ještě dlouho jistě bude hlavním tématem Hra o trůny a „váš“ Noční král. Máte ho rád?

Těžko jednoduše říci, jestli mám tuto postavu rád. Vše má dvě strany: pozitiva a negativa.

Masku Nočního krále vezmete s sebou do Hradiště? Je pravda, že jste ji získal?

Ano, získal jsem ji, vlastně každý den mi dávali novou. Skládala se z osmi částí a po natáčení se pokaždé zničila. Velmi těžce se dávala dolů, aby se nepoškodila. Nevím ještě, jestli ji přivezu.

Vzhledem k diváckému ohlasu je seriál Hra o trůny fenomenálním projektem. Nemrzí vás však, že se do té doby o mimořádném talentu a filmech, kde Vladimír Furdík odvedl skvělé výkony, tolik nemluvilo?

Ve filmovém byznysu je hodně talentovaných lidí, kteří jsou velmi důležití a také se o nich moc nemluví, takže mě to moc nemrzí. Ale když někdo z našeho kaskadérského světa dostane ocenění, jako například Ladislav Lahoda, kaskadér a šéf pražské kaskadérské skupiny Filmka, kterého pozvali do oskarové poroty, tak toto je potřeba ocenit potleskem ve stoje.

O Sherlocku Holmesovi

Přiznám se, že Hru o trůny znám pouze z ukázek. Zato Hru stínů, Sherlocka Holmese, jsem viděla několikrát. Vzpomínáte rád na tuto práci? Jaký je Guy Ritchie?

Rád vzpomínám na natáčení filmu Hra stínů. Panovala absolutní pohoda, kterou vytvořili hlavní hrdinové a režisér Guy Ritchie, to mluví za všechno.

Jak vznikla tato spolupráce?

Guy Ritchie si mě vybral na základě fotografie a doporučení. Byl jsem velmi překvapený.

Ve filmovém průmyslu se pohybujete přes 30 let. Můžete připomenout, kde nastal ten zlom, milník, který vás posunul a udělal z vás známou, hollywoodskými produkcemi vyhledávanou tvář?

Myslím si, že v našem kaskadérském a filmovém světě si vytváříte důvěru neustálou prací s co nejmenšími chybami, ale to je asi v každé práci. Pár takových momentů bylo v mém životě, kdy jsem se dostal do povědomí, například při práci na filmu Tři mušketýři s Charlie Sheenem, při natáčení filmu Gangs of New York (Gangy New Yorku). Velkým mezníkem byl i film Stardust (Hvězdný prach).

O zraněních

Asi nikdo nepochybuje o tvrdosti, fyzické náročnosti a nebezpečnosti práce filmového kaskadéra. Zranění jste jistě utrpěl bezpočet. Šlo vám někdy o život?

Zraněním se snažím vyhýbat. Kaskadérské scény se připravují pečlivě tak, aby se nikomu nic vážného nestalo. Někdy se však stane chybička. Mně se naštěstí úrazy vyhýbaly, o malých nehodách nebudu mluvit, ty jsou běžné. Ano, měl jsem vážný úraz, kdy se pár hodin nevědělo, jestli přežiji, ale dostal jsem se z toho.

V Království nebeském vás prý Orlando Bloom v jedné scéně praštil kamenem tak, že to opravdu hodně bolelo…nicméně si vás prý ještě ten den udobřil?

Ano. Měl jsem scénu s Orlandem, kdy ho v poušti chtěli zabít tři rytíři. Měl mě dorazit střepem ze džbánu, který mi měl vrazit do krku. I když byla gumová, dost to bolelo, protože pokaždé minul chránič, který jsem měl okolo krku. Koupil mi karton piva a dal mi ho na konci natáčecího dne. A protože jsme točili v poušti, ocenil jsem to více jako omluvu a podání ruky.

Můžete prozradit, se kterými hollywoodskými herci máte nejlepší vztah? Jsou tací, kteří si vyloženě přejí, abyste je „zaskakoval“ právě vy?

Nejlepší vztah mám s hercem Markem Strongem, kterému jsem dělal dabéra v řadě filmů a s Danielem Portmanem z Game of Thrones.

Snad nebudu netaktní, když prozradím, že v příštím roce oslavíte padesátku. Jak se udržujete v tak skvělé kondici? Máte recept?

Nemám recept. Jako dítě mě otec přihlásil do zápasnického klubu, v němž jsem strávil 10 let, a to mi dalo dobrý základ. Teď se jen udržuji kruhovými intenzivními rozcvičkami. Dám si 20 minut třeba i v hotelovém pokoji. Když je možnost, jdu si na 15 minut zaběhat. To mi úplně stačí.

Nejenže pracujete jako filmový kaskadér, ale jste tím, kdo připravuje celé akční, bojové scény pro filmy. Mohu se zeptat, kde se vidíte za pět, deset let? V oboru máte velký respekt, kontakty se špičkovými režiséry, Marvel vás uhání ke spolupráci… Jaké jsou vaše plány?

Plánovat ve filmovém byznysu… Někdy je to loterie, nikdy nevíte, jestli film, který uděláte, bude mít tak obrovský úspěch jako Game of Thrones.

O volném čase

Mohu se zeptat, kde trávíte čas, když nepatříte filmu?

Když nepracuji, jsem doma v Olomouci a Jeseníkách, kde mám krásnou zahradu, které rád věnuji svůj volný čas.

Olomouc máte rád?

Olomouc miluji. Je to nádherné univerzitní město plné mladých lidí.

Prozradíte, jak jste se seznámil s vaší paní a proč jste se rozhodli zůstat v Olomouci? I když vy jste vlastně stále občanem Bratislavy, nebo se pletu?

S manželkou jsem se seznámil v Praze, když jsem točil televizní seriál Johanka z Arku, studovala tam další školu, hotelovou. Protože měla práci v Olomouci, tak jsme se rozhodli, že budeme žít v tomto městě. Ano, jsem stále občan Slovenské republiky.

Vaše děti se objevily ve filmu? Chtěly by se mu věnovat profesně?

Děti se nevěnují filmu. Ještě se nerozhodly, na jakou profesní dráhu se vydají. Momentálně studují.