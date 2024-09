Notino v neděli 22. září 2024 v Brno Business Parku na Londýnském náměstí v Brně uspořádá velkolepou oslavu svých 20. narozenin. Bohatý program bude začínat ve 13 hodin a návštěvníci se mohou těšit na vystoupení předních českých hudebních hvězd, jako je Monika Bagárová nebo kapela Slza. Koncert vyvrcholí vystoupením jednoho z nejslavnějších britských zpěváků současnosti Toma Odella. Jeho největší hit Another Love dosáhl na YouTube téměř 1 miliardy zhlédnutí.

Nezapomenutelné zážitky v Notino House

Jak dobře znají návštěvníci Notino, si ověří přímo na festivalu v Notino House. V interaktivním kvízu si tam zasoutěží o Notino Discovery Box, který je plný oblíbených produktů od světoznámých značek. Každý soutěžící navíc získá 20% slevu na nákup na Notinu. Kromě toho budou mít návštěvníci možnost také vyhrát automobil Tesla, a to na celý víkend. Zúčastnit se může každý.

V Notino House také Notino představí svou novou kolekci laků na nehty. Ty si budou moct návštěvníci rovnou vyzkoušet v našem nehtovém pop-up salónu.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in V Brně si budou moci příchozí v rámci Notino oslav vyzkoušet i zakoupit celou řadu špičkových kosmetických výrobků.

Ve voňavém stanu Sol de Janeiro najdou návštěvníci řadu oblíbených brazilských krémů. U francouzské značky Avene si mohou nechat poradit, jakou používat dermokosmetiku, objeví nové oblíbené vůně u Novelisty nebo otestují úroveň svých znalostí správné ústní hygieny v Oral-B iO zóně. Nejnovější trendy ze světa beauty představí experti na dokonalou manikúru OPI a Neonail a na make-up Mac a Rimmel. Návštěvníci si mohou také dopřát odpočinkovou pampering session od Welly, na kterou se mohou objednat přímo v aplikaci Notino.

Zažijte Notino 2.0 s kouzelnými technologiemi

Notino do světa krásy a zdraví za posledních 20 let přineslo také technologie, které neustále zkvalitňují a zrychlují online nakupování. Proto se do inovativního světa AI návštěvníci ponoří také na přímo na festivalu.

„V AI photo booth návštěvníci vyzkouší virtuální zrcadla, ve kterých mohou přímo na sobě otestovat speciální Notino 20 make-up look vytvořený speciálně pro tuto příležitost. Nemusí se přitom vůbec nalíčit,” lákají pořadatelé. Návštěvníci si tak užijí Feel Good festival, který propojuje technologie, krásu i zábavu.

V rámci velkolepé oslavy si Notino připravilo pro návštěvníky parfémovou expedici plnou vůní od světoznámých značek jako je Armani, Lancôme, Yves Saint Laurent, Valentino či Prada. Na této cestě se stanou opravdovými experty na vůně a zjistí, která z nich jim padne nejvíce.

V kreativním koutku ve spolupráci se značkou Rimmel vyzkouší rtěnky a řasenky v nadměrné velikosti, se kterými mohou vymalovávat canvu a své umělecké výtvory pak sdílet na sociálních sítích.

close info Zdroj: se svolením kapely Slza zoom_in V rámci oslav největší evropský e-shopu s produkty pro krásu a zdraví Notino vystoupí i kapela Slza.

Na oslavě bude ve spolupráci s partnerem instax připraveno hned několik foto koutků, kde si návštěvníci budou moct pořídit a odnést s sebou fotku, a uchovat si tak vzpomínku na tento jedinečný a neopakovatelný zážitek.

Tom Odell v Brně zazpívá i svůj nestárnoucí megahit Another Love:

O společnosti Notino

V neustále rostoucím světě e-commerce Notino přináší krásu a zdraví milionům lidí po celé Evropě. Největší evropský online prodejce v oblasti krásy je lídrem v tomto odvětví už 20 let. Notino začalo svou cestu v roce 2004 v České republice a stalo se jedním z nejsilnějších hráčů na poli e-commerce v oblasti krásy a zdraví. Zákazníkům Notino přináší nabízí široký výběr až 100 000 produktů od více než 2700 světoznámých i lokálních značek za ty nejlepší ceny. Notino není úspěšné jen online ve 27 zemích, má také 26 kamenných prodejen v 7 zemích.

Nedávno se Notino úspěšně zařadilo mezi deset nejlepších na prestižním seznamu TOP 500 Cross-Border Retail Europe. Největší evropský prodejce produktů pro krásu a zdraví se neustále expanduje na další evropské trhy a zkvalitňuje své služby. To ukazují tři logistická centra a sklady v Rumunsku, České republice a nově i v Itálii a v Polsku. Tento krok umožňuje Notinu rychleji doručovat zboží zákazníkům po celé Evropě a lépe reagovat na rostoucí poptávku, zejména v období vánočních svátků.