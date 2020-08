Studentka pochází z malého města v Moravskoslezském kraji. „Ve Vrbně pod Pradědem jsem prožila úžasné dětství. Běhala jsem po lese, stavěla bunkry a domů se pravidelně vracela špinavá s odřenými koleny,“ vzpomíná Kopíncová.

Jako dítě se chtěla stát baletkou, později letět do vesmíru a v patnácti si vysnila práci moderátorky. Také proto se přestěhovala do Brna, kde začala studovat mediální studia. „Brno jsem si naprosto zamilovala. Bohužel vzhledem k mému snad budoucímu povolání musím do Prahy, kde je většina mediálních domů,“ tvrdí studentka. Podotýká však, že by v Brně ráda zůstala.

O modeling se začala zajímat ve svých osmnácti letech. První zkušenosti získala v Ostravě, větší akce a přehlídky přišly po přestěhování do Brna. Minulý rok se přihlásila do soutěže Miss Czech Republic, kterou nakonec vyhrála.

Řada povinností

Život se však výhradně modelingem studentka neplánuje. „Pracovat pouze jako modelka je v České republice těžké. Jsme malý trh a máme spousty nádherných žen,“ říká Kopíncová.

Výhra v soutěži s sebou nese řadu povinností. Tou nejdůležitější je příprava na světovou soutěž Miss World. Úřadující královna krásy nyní pracuje na svém charitativním projektu, zdokonaluje se v anglickém jazyce a v neposlední řadě buduje portfolio fotografií. Reprezentovat Českou republiku na světových molech má už v příštím roce. „Kvůli koronaviru je vše nejisté. Prozatím máme informaci, že Miss World bude v druhé polovině roku 2021 v Malajsii,“ dodává.

Intenzivně se věnuje založení vlastního nadačního fondu, který bude zaměřený na děti z dětských domovů. „V jednom takovém domově jsem pomáhala při pandemii koronaviru a zjistila jsem, že je to opravdu něco, co mi dává smysl a zároveň přináší radost,“ usmívá se studentka.

