Proč jsme unavení z jídla? Protože nic z toho, co se jí ve velkém o svátcích, naše tělo nepotřebuje, ale my mu to dopřáváme ve zvýšené míře. Je to škoda, když lidé pojmou Vánoce jen v tomto stylu. Máme tolik možností. Vyjet na hory, zhluboka se nadýchat čerstvého vzduchu, uklidnit mysl, vypnout od práce a uvolnit stres. Vánoce se dají prožít produktivněji i zdravěji a o tom je má práce. Edukovat klienty, jak si svátky užít a přitom nezoufat, že je mi v lednu malá sukně…

Jaké má jídlo vliv na psychiku?

Každá změna ke zdravějšímu stravování je znát téměř okamžitě. Proto by si měl člověk dát šanci a ten pocit poznat. Okamžitě odpadá těžký, přeplněný pocit, nadýmání. Zlepší se spánek i pohyblivost. Je tolik důvodů, proč bychom měli našemu tělu odlehčenou stravu dopřát. Některé se ukáží hned, některé časem – jako například zlepšení krevních hodnot, stabilnější hladina cukru v krvi nebo zlepšení krevního tlaku. Navíc pocit, kdy si můžete koupit úplně jakékoli oblečení, které se vám líbí, ten je k nezaplacení. A ne stále dokola opakovat: „To je moc na tělo, to si nemůžu dovolit, mám v tom stehna…“

Mají smysl novoroční předsevzetí?

Určitě, protože pokud se pro nic nerozhodneme, samo se nic nestane. Změna začíná v naší hlavě, pramení z naší nespokojenosti a to samo od sebe taky nezmizí. Je však dobré mít reálné cíle. Netlačit na pilu a postupovat dílčími kroky. Je chyba čekat, že do jara budu mít dvacet kilo dole a pak být zklamaná, že se to nestalo.

Když si člověk dá jen pár cílů – více hlídat pitný režim, ujít alespoň sedm tisíc kroků za den a jíst více zeleniny, je reálné toho dosáhnout a mít do jara alespoň tři kila dole, tedy kilo měsíčně. To přinese uspokojení, dobrý pocit, člověk má chuť pokračovat dále a nastavovat si další cíle. Je samozřejmě možné celý proces urychlit a nechat si poradit od nutričních terapeutů, kteří vše nastaví tak, aby bylo hubnutí postupné, udržitelné a přitom příjemné. Bez hladu, bez odříkání…

Kolik lidí dokáže změny, kterou si předsevzali, dosáhnout?

Nejvíc jde o to, jaký má člověk záměr, jak striktně si nastaví změny a jak dlouho je pak dokáže následovat. Každopádně pomoc odborníků může mnoho věcí ulehčit, překonat případné překážky, najít správné cesty. Pod mým vedením se lidem vede dobře, umím se přizpůsobit jejich situaci a vyhovět stravovacím preferencím. Nevytvářím nátlak, protože ten vzbuzuje jen stagnaci celého procesu redukce.

Říká se, že abychom ze změn udělali návyk, musíme vydržet jednadvacet dní.

Dvacet jedna dní může vypadat jako „zaklínadlo“, zlomový bod, ale asi je to zase individuální. U někoho může takový průlom vzniknout dříve, u někoho mnohem později. Spíše než o dny jde z mé praxe o první viditelný výsledek. Čtyři pět kilogramů je úbytek, kterého si začne všímat okolí, lidé se začnou ptát: „Co děláš jinak, vypadáš nějak dobře…“ Klient získá první komplimenty a to ho motivuje do dalších kil.

Když se rozhodnu, že v lednu začnu, pak mohu sáhnout po vaší knížce, která se jmenuje Vyladěno na talíři. Co v ní najdu?

Najdete v ní kompletní plán, jak se na hubnutí připravit, co nakoupit, jaké pořídit krabičky na převážení jídla, jak vařit do zásoby. Především v ní ale najdete chutné recepty, které vás budou bavit a spolu s vámi je bude jíst celá rodina, aniž byste je šidila. Jsou tam recepty ze zajímavých surovin včetně sladkého. Je to skvělý pomocník, díky kterému bude hubnutí snadnější, než si myslíte.

Nedávno mi jedna paní psala, že stále nemůže uvěřit tomu, že má se mnou šestnáct kilo dole, přitom bezbolestně, hladce a s chutí. Že nechápe, proč se takto dobře už nestravovala dávno a neušetřila si mnoho let s hloupými dietami. Děkovala za den, kdy mě objevila. A to je nejlepší poklona, jakou mohu dostat.

Každý den si tedy budu vařit, co když ale pojedu na víkend na hory a na dva dny z receptů „vypadnu“?

Pokud to s hubnutím myslíte vážně a už budete mít něco odhubnuto, změní to i váš přístup. Lososa s fazolkami nebo se špenátem a bramborem dneska koupíte v každé hospodě. Když ne, kuřecí plátek nebo roštěnku s rýží určitě. A zase jsme na začátku, jak o tom přemýšlíte, co už je za vámi, jaký kus cesty jste ušli… Přece si to jedním víkendem na horách nepokazíte. A navíc, stejně by vám bylo těžko, na smažená jídla si totiž při redukci rychle odvyknete.

Pro řadu lidí může být v začátcích problém s menšími porcemi jídel.Nevím, o čem mluvíte. Většina mých klientů se naopak shoduje, že se mnou jí více než před tím. Žádné půlky talířů se nekonají. Takže hlad taky nehrozí. Sladké není zakázané. Do stravovacích plánů pravidelně rozepisuji sladké snídaně, svačiny i moučníky. Je to právě naopak, než si myslíte.

Tím, že se zkraje roku hodně lidí pouští do hubnutí, na řadu přicházejí i rychlodiety, což není asi ta správná cesta.

A teď jste na to kápla! To je vlastně ten největší kámen úrazu. Rychlodiety, podseknuté příjmy kalorií (hubnutí na jistotu s nízkým příjmem kalorií), následný pocit hladu, chutě, neudržitelnost, vynechávání některých živin (například sacharidů). To jsou přesně ta špatná rozhodnutí, kterých by se měli lidé, kteří chtějí zhubnout, vyvarovat. Čeká je odříkání a jojo efekt.

Jak na to jít správně?

Můj systém je pravý opak – projíst se do štíhlosti pestrou, vyváženou stravou, která má odpovídající příjem kalorií, aby nebyl člověk unavený a neměl nikdy hlad. Proto jsou lidé překvapení z porcí, které jim předepisuju. Hubnutí jde pomaleji krok po kroku, ale bezbolestně, jak psala moje klientka.