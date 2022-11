Vy a váš partner Georg Jirasek, tatínek vašich dcer, jste spolu už dvacet let a jdete jim dobrým příkladem. Snažíte se v tomto ohledu předávat své zkušenosti? Snažíme se naše děti zas tak moc nepoučovat a pořád jim neradit. Děti jsou na to v určitém věku dost citlivé, takže ano, vlastní příklad je fajn, ale taky to vždycky nejde. Takže zase hodně mluvit a spíš vycítit, jak to mají ony, než jim nutit, jak to máme my. Vždyť jsou to jiné osoby než my, na to nezapomínat. To, co je ve vztahu dobré pro nás, nemusí být dobré pro ně. Takže jako správný rodič od určitého věku našich dětí čekat doma s otevřenou náručí a připraveným ramenem. (smích)

Ivana Jirešová: Nechtěla jsem, aby dcera byla herečkou, ale dělá si vše po svém

Měla jste v rodině ten správný vzor? Nebo jste si našla vlastní cestu jak na spokojený vztah?

Každý má svou cestu svými vztahy, o tom jsem přesvědčená. Někdy člověk může zůstávat v nešťastné konstelaci jen proto, že se bojí, co tomu řekne rodina a okolí. To není dobře. Domů vám nikdo nevidí a to, co je mezi vámi a partnerem, víte jen vy. Toho je třeba se držet. Vždy je třeba dělat kompromisy a nemůžete se vždy na všem shodnout, ale pokud vám vaše soužití dává smysl, vždy to vyřešíte.

Jak podle vás žena pozná, že potkala toho pravého? Je lepší prožít několik vztahů, nasbírat díky tomu zkušenosti?

Zkušenosti jsou k nezaplacení a jsou také nepřenosné. Určitě jsou potřeba, aby měl člověk lepší rozlišovací schopnost a také, aby byl schopen hned ze začátku poznat věci, které by mohly v budoucnu být problém. Ale zároveň vím, že když potkáte osudového partnera, je to všechno jedno. (smích)

Co jste si odnesla ze svých prvních velkých vztahů, čím vás obohatily?

Odnesla jsem si zkušenosti, ze kterých určitě čerpám dodnes. Ukázaly mi, co chci a co nechci. Taky co jsem a nejsem schopna vydržet, ale i udělat. Každý vztah je zrcadlo.

Patříte k ženám, které znají a dají na lásku na první pohled?

Ano, věřím, že když potkáte toho „pravého“, víte to od začátku, že je to jiné. Často si to uvědomíte až zpětně, že jste to tušili, protože hladina endorfinů je v tu chvíli tak vysoká, že některé věci nevidíte čitelně.

Jste jednoznačně pro jít do vztahu srdcem, nebo hlavou?

Záleží hodně, jaký jste typ člověka. Já se snažím celý život mít tyto dvě části těla v symbióze.

Pro řadu lidí je důležitý sňatek, pro druhé naopak není vůbec důležitý. Vy vdaná nejste. Prozradíte proč?

Dvacet let přemýšlíme, jestli spolu chceme být. (smích) To se musí dobře promyslet. (smích)

Jeden by řekl, že lidé jsou spíš nepřející, já mám ale ve vašem případě naopak dojem, že lidé spokojeným přejí. Jako kdyby je uklidňovalo, že to jde. Že i když jim se nedaří, možnost tu je.

Jsem ráda, že to tak vnímáte. Musím přiznat, že na mých sítích mám velmi příjemnou, kultivovanou a přející bublinu. Jsem za to ráda. I já razím názor „přej a bude ti přáno“. Ale stejně tak je určitě i mnoho lidí, kteří mě nemusí, kteří si myslí, že jsem taková a maková. No jo, dnešní doba je taková, všichni všechno vědí. (smích)

Váš účet na Instagramu sleduje téměř sto čtyřicet tisíc fanoušků. Co je u vás baví nejvíc?

Nejvíc se fanouškům pochopitelně líbí fotografie ze soukromí.

Říkala jste, že vaše instagramová bublina je kultivovaná, i tak si ale myslím, že se nevhodné komentáře, které vás zamrzí, občas nevyhnou ani vám. Máte potřebu sem tam reagovat?

Občas se i v mé bublině objeví někdo zlý. Jakékoli ošklivé, urážlivé nebo sprosté příspěvky okamžitě mažu. Nedávám těmto lidem na svých sítích prostor k exhibici. Občas udělám veřejný příspěvek, když cítím, že se někde šíří nějaké bludy, třeba i ze stran některých médií.