Diáře předních členů britské monarchie jsou po celý rok nabité k prasknutí. Služba lidu, účast na dobročinných akcích, reprezentace země v zahraničí, charita… To vše zabere spoustu času. Přesto se najdou dny, kdy si i král Charles, česky Karel III., a princ William sednou před televizní obrazovku a sledují své oblíbené pořady. Jaké to jsou?

KRÁLOVNA ALŽBĚTA

Přestože většinu volného času věnovala odpovídání na dopisy a setkávání se svými zaměstnanci, podle Daily Telegraph se každou neděli večer ráda usadila k epizodě Downton Abbey. Seriál se vysílal v letech 2011 až 2018. Občas prý dokonce „upozorňovala“ na věci, v nichž se tvůrci mýlili, částečně i proto, že znala hrad Highclere, kde se natáčel. Také si prý užívala sledování X Factoru, reality show Coach Trip a Vanessa Kirby prozradila, že jí jeden z vnuků prozradil, že se jí líbí i hit Netflixu založený na jejím vlastním životě – The Crown (Koruna).

KRÁL KAREL III.

Když se letos objevil na předávání cen National Television Awards, pochválil za sebe seriál Emmerdale, který oslavil už 50. výročí. Panovník prozradil, že je fanouškem ságy od jejího začátku a žertoval: „Obávám se, že jsem tak starý, že si pamatuji, když se show jmenovala Emmerdale Farm.“ Během návštěvy Cornwallu v roce 2018 také řekl, že s Camillou sledují seriál Poldark, který se tam odehrává. Přízeň si našel i u českých diváků, na Česko Slovenské filmové databází získal 82 %.

KRÁLOVNA CHOŤ CAMILLA

Co opravdu zbožňuje, je rozhlasové drama BBC Radio 4, The Archers. Při oslavách 70. výročí pořadu na recepci Clarence House řekla: „Miluji tento pořad odjakživa. Byl mým věrným společníkem po velkou část mého života. Stejně jako mnoho jiných závislých jsem nikdy nechtěla být rušena mezi 19.00 a 19.15 a měla jsem abstinenční příznaky, když téměř zmizel během lockdownu. Jsem ráda, že je zpět.“

PRINC WILLIAM

V září loňského roku se William přiznal, že miluje špionážní seriál Killing Eve (Na mušce). Dokonce se setkal i s některými herci a členy štábu a probíral s nimi konec druhé série. V roce 2020 se také zúčastnil veselého komediálního skeče založeného na jednom z jeho oblíbených pořadů Blackadder (Černá zmije). V minulosti také sledoval seriál One Tree Hill a stále má podobně jako Harry v oblibě Hvězdné války.

PRINCEZNA KATE

William prozradil, že jeho manželka a tchyně Carole jsou velkými fanynkami Strictly Come Dancing, obdoby našeho pořadu StarDance. A pokud se zrovna nedívají se svými ratolestmi na dětská představení, rádi společně sledují seriály Homeland (Ve jménu vlasti) a Game of Thrones (Hra o trůny). Sledovali prý každou sérii.

PRINC HARRY A MEGHAN

Princ Harry poskytl vzácný pohled na svůj a Meghanin domácí život, když se objevil v The Late Late Show Jamese Cordena v únoru 2021, kde mluvil o průměrném večeru s manželkou: „Meg uvaří jídlo, nebo ho objednáme, lehneme si do postele, zapneme televizi a díváme se na Jeopardy! (americká kvízová soutěž) nebo na Netflix. Porotkyně Amanda Holden dříve také prozradila, že jí princ Harry řekl, že moc rád sleduje Britain‘s Got Talent, odnož pořadu Česko Slovensko má talent.

PRINC GEORGE

Podle Williama a Kate je velkým fanouškem Hasiče Sama (Fireman Sam). Když se to tvůrci doslechli, vytvořili jednorázový speciál nazvaný ‚Princ z Pontypandy‘, ve kterém princ navštívil rodné město hasiče Sama. George také nedá dopustit ani na klasiku - Lvího krále.