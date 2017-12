OBRAZEM: Známé osobnosti, které zemřely v roce 2017

Zatímco v roce 2016 zesnuli hlavně velikáni z hudebního světa, letošní rok se stal tím posledním pro řadu skvělých herců nebo i slavnou tenistku Janu Novotnou. Zavzpomínejte na ně a přečtěte si, co významného zesnulí udělali pro svět a v čem vynikali.

JAN TŘÍSKA (4. 11. 1936 - 25. 9. 2017)

Herec, který nejvíce zazářil ve filmu Obecná škola, nešťastnou náhodou spadl z Karlova mostu. Další den měl natáčet nový film Na střeše, kde měl hlavní roli. Loni Jan Tříska oslavil osmdesáté narozeniny. Svou vitalitou však dával mnohým najevo, že věk je jen číslo. Pravidelně sportoval a točil celovečerní filmy. Objevil se ve snímcích: Radúz a Mahulena, Horem pádem, Želary, Jedna ruka netleská, Šílení a mnoha dalších. Jeho poslední rolí byl dědeček ve filmu Po strništi bos.

MILOSLAV VLK (17. 5. 1932 - 18. 3. 2017)

V mládí se živil jako dělník nebo archivář. Na kněze byl vysvěcen až v 34 letech. V katolické církvi následně dosáhl závratné kariéry. V roce 1991 byl jmenován arcibiskupem a o tři roky později kardinálem. Jeho biskupské heslo znělo „Aby všichni byli jedno“.

KVĚTA FIALOVÁ (1. 9. 1929 - 26. 9. 2017)

Slavnou herečku znali diváci především jako zpěvačku Tornádo Lou z westernové parodie Limonádový Joe, hraběnku z komedie Adéla ještě nevečeřela či paní kněžnu z klasiky Babička a Šarlotu z Účastníků zájezdu. Jedna z nejkrásnějších českých hereček dlouhá léta působila u Jana Wericha v divadle ABC. V dnešních Městských divadlech pražských byla až do smrti stálým hostem. V závěru kariéry hrála i ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti. Dále si zahrála ve snímcích jako Ostře sledované vlaky, Partie krásného dragouna, Smrt si říká Engelchen nebo v seriálu Hříšní lidé města pražského.

JANA NOVOTNÁ (2. 10. 1968 - 19. 11. 2017)

Česká tenisová trenérka, profesionální tenistka a světová jednička v ženské čtyřhře hrála na okruhu WTA v letech 1987 až 1999. Zejména na rychlých površích praktikovala styl servis-volej, který se stal během její kariéry mezi ženami vzácný. Třikrát hrála finále dvouhry ve Wimbledonu, v roce 1998 vítězně.

Brněnská rodačka vyhrála na okruhu WTA 24 turnajů ve dvouhře a 76 ve čtyřhře. Jednou slavila triumf ve Fed Cupu. Vedle jednoho grandslamového vavřínu z dvouhry získala dalších dvanáct ve čtyřhře a čtyři ve smíšené čtyřhře. Má bronzovou olympijskou medaili z dvouhry (Atlanta 1996), kde s Helenou Sukovou přidala stříbro ve čtyřhře. Společně byly druhé i v Soulu 1988.

JAROSLAV KLEMEŠ (31. 1. 1922 - 7. 8. 2017)

Český generál a bojovník proti nacismu byl příslušník československého zahraničního odboje za druhé světové války a příslušník paradesantního výsadku Platinum-Pewter.

CHUCK BERRY (18. 10. 1926 - 18. 3. 2017)

Americký kytarista, zpěvák a skladatel patřil k předním průkopníkům rock and rollu. S písněmi Maybellene (1955), Roll Over Beethoven (1956), Rock and Roll Music (1957) a Johnny B. Goode (1958) rozvíjel z rhythm and blues hlavní prvky rock and rollu s texty zaměřenými na dospívající.

JEANNE MOREAU (23. 1. 1928 - 31. 7. 2017) Slovo legenda je dnes dost nadužívané, francouzská herečka Jean Moreau si tento přídomek ale naprosto zaslouží. Hrála totiž ve filmech těch nejslavnějších režisérů své doby, jako byli Michelangelo Antonioni, Luis Buñuel nebo François Truffaut. Moreau byla jedinou herečkou, která dvakrát předsedala porotě filmového festivalu v Cannes.

Další zemřelí

JAN BORNA 25. 8. 1960 - 16. 1. 2017 (divadelní režisér a básník)

VĚRA ŠPINAROVÁ 23. 12. 1951 - 26. 3. 2017 (zpěvačka)

HELENA ŠTÁCHOVÁ 18. 11. 1944 - 22. 3. 2017 (loutkoherečka, zpěvačka a dabérka)

LIBUŠE HAVELKOVÁ 11. 5. 1924 - 6. 4. 2017 (herečka a matka zpěváka a herce Ondřeje Havelky)

JIŘÍ ORNEST 27. 9. 1946 - 9. 4. 2017 (český herec, režisér a překladatel)

PETR MATĚJŮ 22. 7. 1950 - 16. 6. 2017 (sociolog a politik)

MARIÁN VARGA 29. 1. 1947 - 9. 8. 2017 (hráč na klávesové nástroje, vedl soubor Collegium Musicum)

VLADIMÍR BRABEC 15. 5. 1934 - 1. 9. 2017 (herec)

LILIANE BETTENCOURT 21. 10 1922 - 21. 9. 2017 (majitelka firmy L´Oréal)

TOM PETTY 20. 10. 1950 - 2. 10. 2017 (zpěvák)

WABI DANĚK 30. 1. 1947 16. 11. 2017 (folkový písničkář a trampský bard)

KAREL ŠTĚDRÝ 10. 4. 1937 7. 11. 2017 (zpěvák a herec)

TOMÁŠ JEŽEK 15. 3. 1940 29. 11. 2017 (ekonom, spoluautor privatizace)

JOHNNY HALLYDAY 15. 6. 1943 6. 12. 2017 (zpěvák, herec)