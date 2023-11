Zpěvačka Olga Lounová se extrémů nebojí. Možná by se dokonce nechala zlákat ke zdolání nejvyšších vrcholů světa. Ale teď má rodinu, své první dítě. Přestože jejím aktuálním životním vrcholem je mateřství a chce se věnovat jen prospěšným věcem, jedna adrenalinová akce ji vzdor tomu čeká. V prosinci se chystá na rally s přesahem do Keni. Pojede tam i s dcerou Arianne, kterou stále kojí.

Olga Lounová se v prosinci zúčastní náročné soutěže historických vozů East African Safari Classic. Do Afriky pojede se svou dcerou a nejbližšími. | Foto: Profimedia

Má se podle vás, Olgo, v životě zkusit všechno?

Všechno nezkouším. Ale jsem „Yes Woman“. Když se mě někdo dvakrát zeptá, jestli nechci něco zkusit, většinou váhám a nevím. Když se ptá potřetí, obvykle řeknu „ano“. Život je fakt krátký. Víte, proč jsem chtěla být herečkou? Chtěla jsem zažít všechny ty věci, co hrdinové ve filmech. Nakonec je ale život lepší než role. Vyzkoušet si vše opravdu, ne jen jako, je občas mnohem zajímavější. Když přijde nabídka a mám možnost, proč něco nového neprobádat?

Jedete ve svém životě na maximum?

Tím, že toho dělám hodně, nemyslím, že dělám vše na tisíc procent. Někdo se věnuje jen jedné konkrétní věci, dělá ji celý život a je v tom oboru opravdu top. Ale mě v životě naopak baví dělat víc věcí. Inspirovat se, přenášet zkušenosti… Netrápím se kvůli tomu, protože kdybych jenom zpívala, dělala bych vše stále dokola. Když ke zpívání přidám další věci, mám o to větší chuť dělat všechno.

Olga Lounová s tanečníkem Michaelem Petrem během mistrovství světa v Kalifornii. V kategorii Učitel/Student vyhráli zlatou medaili.

Jeden kolega mi říkal: „Neblázni, nedávej do zpěvu tolik energie. Je to běh na dlouhou trať…“ Nejdřív jsem nevěděla, proč to říká. Ale pak mi došlo, že on se věnuje jen jedné věci, ale já k tomu mám další zábavy. Sice toho je hodně, ale neunavuje mě to. Ani závody, ani zpívání, ani tancování. K tomu ráda fotím nebo maluju. A neunavuje mě nic z toho. Naopak! Díky kombinaci všeho mě všechno baví.

Jezdíte rally. Kde jsou vaše hranice?

Sakryš, já nevím. (smích) Vždycky si říkám: „Když to dokázali jiní, dokážeš to taky! Jak může někdo vylézt na Mount Everest? A jak je možné, že takovou horu zdolá žena?“ A pak si odpovím, že když tohle dokázalo tolik lidí, možné to je. Přemýšlím, že kdyby někdo přišel s takovou nabídkou, možná bych do extrému šla. Třeba mám hranice ještě o něco dál a výš. Možná zrovna v podobě zdolání nějakého vrcholu. Ale teď mám rodinu, miminko. Novým vrcholem je pro mě mateřství. Proto mě spíš láká dělat prospěšné věci a věnovat se rodině.

Co na vaše adrenalinové aktivity říkají rodiče?

Když jedu rally, mamka o mně raději nechce celý víkend vědět. (smích) Má strach, ale podporuje mě. Stejně jako zbytek rodiny.

Partner je také adrenalinově zaměřený?

Honza miluje rybaření. Je hokejový trenér, což je adrenalinové samo o sobě. Podporuje mě a já jsem ráda, že on, na rozdíl ode mě, nikde neblázní a trochu to u nás doma s adrenalinem vyrovnává.

Olga Lounová s partnerem Janem Kréglem v intimním videoklipu v době, kdy čekala své první dítě, dceru Arianne.

Zdroj: Youtube

Ubrala jste jako máma nohu z plynu? Nebo se díky závodní kombinéze stanete jezdkyní se vším všudy?

Ne. Teď budu máma. Ale na East African Safari Classic, kam se chystám, samozřejmě pojedu na sto procent a soustředěná budu na tisíc. Ovšem nepojedu extrémně. Na druhou stranu, když do auta sednete, jedete. Do naprostého rizika ale nepůjdu.

Mým navigátorem bude Lilia Khousnoutdinova, která už zkušenosti z rally má. Ale i tak… Povezu mámu tří dětí. Proto pojedeme, jak říká Lili, na vytrvalost. Potřebujeme dojet co nejdál, abychom sehnaly co nejvíce peněz pro místní porodnici, které chybí kompletní vybavení. Tohle zařízení je jediné v okolí a stará se o patnáct tisíc žen. Jde o úplně jinou závodní taktiku, než je běžné. Jindy bych jela o první místo. Tam je třeba jet co nejrychleji. Ale tady chceme, a hlavně potřebujeme, dojet.

Olga Lounová se spolujezdkyní, navigátorkou Lilií Khousnoutdinovou.Zdroj: se souhlasem Matyldy Štajfové

Jste spíš tým kombinéza, nebo kombiné?

Jsem tým kombinéza v závodu, ale doma kombiné. Prostě obojživelnice. (smích)

Loni jste se účastnila Rallye Dakar, čímž jste si splnila sen. Tohle je pokračování?

Na Dakaru jsem si splnila sen jako navigátorka. Další krok jsem měla v plánu za pár let, a to užít si Dakar jako jezdec. Ale East African Safari Classic je osud. Před dvěma lety jsem byla na Zanzibaru, odkud jsem se letěla podívat do Keni na safari. Následně jsem se od Lejly Abbasové, která má nadační fond Asante Kenya, dozvěděla o problematice porodů Masajek.

Když přišla nabídka na East African Safari Classic závodit, celé se mi to propojilo. Hned jsem si řekla, že jde o jedinečnou příležitost, jak Masajky a vznikající skromnou porodnici, kterou je potřeba kompletně vybavit, podpořit. Jde o pokračování mého dakarského snu. Navíc se Dakar původně v Africe jezdil. Vše do sebe zapadá. V tomto případě půjde o závod s přesahem.

Pokud to jen trochu jde, bere Olga dceru Arianne všude sebou. Na novináře a blesky fotoaparátů je roční holčička zvyklá.Zdroj: Martin Hykl / CNC / Profimedia

Dceru berete s sebou, včetně svých nejbližších. Budou se o ni starat. Nehrozí z vypětí v závodech ztráta mléka? Arianne ještě kojíte…

Zatím se tohle nestalo, a to mám docela akční život! Věřím, že se to nepřihodí. Spíš si musím dát pozor na dehydrataci. Budu potřebovat doplňky v podobě vitaminů, minerálů, a především hlídat dostatečný pitný režim.

Rally se jede v Africe. Máte ráda změny závodního prostředí?

Mám. Na Dakaru to bylo neskutečné. Saúdská Arábie je úplně jiná lidská mentalita. Ženy tam skutečně nepracují. Vidět ženu za volantem bylo zcela výjimečné,i když… Měli jsme tam nehodu a nabourala do nás zrovna žena. (smích) Ale nebyla to tenkrát její chyba.

V Keni startujeme jako jediná dámská posádka. Když jsem byla v Africe, ohromila mě divoká příroda, zvířata. Proto se tam moc těším. Samozřejmě, že miluji Česko. Rally tu jezdím dvanáct let, ale tohle je navíc dobrodružné, zase další výzva.

Co vás čeká po této rally?

Chystám v roce 2024 unikátní, úplně jiný koncert. Nemůžu se dočkat, až řeknu více.