Po smrti manžela, režiséra Jiřího Menzela, si producentka Olga Menzelová své soukromí chrání. V současné době žije s egyptologem Miroslavem Bártou, se kterým má od roku 2020 nejmladšího potomka, syna Alberta. Kromě něj vychovává ještě dcery Annu Karolínu a Evu Marii. Jak to u nich doma funguje?

Olga Menzelová s dcerou Evou Marií a synem Albertem | Foto: Profimedia

Potkáváme se na výstavě o vesmíru v Brně. Na co obvykle myslíte, když koukáte na hvězdy?

Je dobré občas zvednout hlavu a podívat se na nebe. To, co máme nad hlavou, nás naprosto přesahuje. Jsme jen nepatrnou součástí vesmíru, a to by si měl člověk uvědomit, když si připadá nejdůležitější na světě. A také to, že až se náš život naplní a odejdeme z tohoto světa, tak se vlastně nic moc nestane.

Olga Menzelová: Manželův Oscar je v pytlíku na cvičky

Zdroj: Youtube

Zeměkoule se bude točit dál ve svém pravidelném chodu…

Ano, a tak si říkám, že jediný smysl života je zanechat po sobě dobré skutky a pozitivní činy, které přispějí k tomu, aby se tady na Zemi měly dobře i naše děti.

Co vás na vesmíru nejvíc fascinuje?

Jeho nekonečnost. Myslím, že nejsme zdaleka jediná civilizace ve vesmíru a je snad otázkou času, kdy se to skutečně dozvíme. A také když vidím, kam člověk zatím stačil nahlédnout, je to patrně jen malý zlomek celého velkého vesmíru, který se jeví jako velmi nehostinný. To mě vede k úvahám, jak je výjimečná planeta Země a kolik lidí si tohle neuvědomuje a chovají se majetnicky, zpupně a bezohledně. Ty bych s chutí vyslala kamsi na Mars.

Jirka mi byl nejblíže v dobrém i ve zlém, říká o svém manželovi Olga Menzelová

Vysíláte do vesmíru občas svá přání?

Mám pocit, že pravidla “vesmíru” fungují. Jako jeden příklad bych uvedla takový hezký citát Immanuela Kanta: „Čiň druhým jen to, co chceš, aby každý činil každému.“ Absolutně věřím na druhy energií mezi lidmi, na to, co každý z nás “vysílá” směrem ven. Intuice, síla myšlenky, nezničitelná energie a mnohé další úzce s vesmírem souvisí.

Kdybyste měla možnost, letěla byste i s dětmi na Měsíc?

Ano, na Měsíc bych někdy vyslala všechny tři děti i s partnerem, zejména když mám pocit, že je všude doma bordel a jim je to jedno. (smích) Zatím jsem je vzala na výstavu Space Mission, kde byl Albert absolutně nadšený z raketoplánu. Musím říct, že to byl zážitek pro všechny. Mě nejvíce zaujala orbitální stanice. Člověk si připadal, jako by tam opravdu byl.

Kde jste byli naposledy na dovolené?

Řekli jsme si s Mirkem, že jednou za čas chceme mít chvíli jen pro sebe. Bez dětí. Především proto, abychom si odpočinuli. Každý vztah je potřeba chránit a pečovat o něj, protože není samozřejmostí. Přijela proto moje maminka a byli jsme si na čtyři dny odpočinout v Istanbulu. A byla to krása!

Co se vám nejvíc líbilo?

Velmi milí a pozitivně naladění lidé, čisté ulice, perfektně opečovávané kočky, které patří všem (smích), kafíčka na každém rohu, dokonale čisté veřejné toalety – tvrdím, že podle čistoty toalet hned poznáte, jaký je i národ, prostě je tam cítit osobní zodpovědnost člověka. A cítila jsem se tam bezpečně. Istanbul je místo, kam se budu vždycky ráda vracet.

Barbora Strýcová o konci kariéry kvůli dítěti: Lidé mi říkali, že jsem blázen

Jak vůbec zvládáte domácnost se třemi dětmi?

Tři děti jsou honička, ale všechny v domácnosti pomáhají. Občas mě to sice stojí nějaké úsilí, opakování, motivování, ale nakonec vždy udělají, co mají. Těžko si umím představit, že bychom zvládali vše s partnerem. K domácnosti mám totiž spousta práce – moji firmu Medialogue, Nadační fond Jiřího Menzela a mnohé další aktivity… Nestěžuju si, chtěla jsem to tak, ale přiznám se, že někdy se večer už sotva vleču.

Partner vám s domácností pomáhá?

Je mi velkou oporou, zejména v péči o děti. Naše role jsou rovnoprávné do té nejvyšší možné míry a toho si velmi vážím. Ne každý muž to umí. Nikdy jsem neslyšela, tohle je ženská práce, to dělat nebudu… Oba děláme, co je potřeba a o povinnosti se dělíme s úctou vůči času toho druhého. Oba máme svoji práci, vyděláváme, a tedy i povinnosti si doma dělíme. Doufám, že tento model převezmou i naše děti, protože vidí, jak může rodina dobře fungovat, i když je toho hodně.