Producentka Olga Menzelová se poprvé od smrti Jiřího Menzela objevila na karlovarském filmovém festivalu, kam byla i s manželem, egyptologem Miroslavem Bártou pozvána na kávovou show francouzské značky. Už samotný příjezd do Varů Olgu dojal, na festivalu nebyla deset let a z minulosti má na něj spoustu krásných vzpomínek.

Do Karlových Varů jste přijela pouze na akci, nebo se tu zdržíte déle?

Jsem tu na dva dny a za pozvání jsem moc vděčná. Dlouho jsem tu nebyla. Naposledy v roce 2014 ještě s Jirkou, a otevřeně přiznám, že jet sem pro mě bylo složité, protože Vary v tuhle dobu znamenají filmový svátek a po Jirkovi se mi pořád stýská, bez ohledu na to, jak je to dlouho. Toto místo mi ho připomíná ještě víc než obvykle. Mám odtud spoustu krásných vzpomínek. Trvalo mi deset let, než jsem se sem odvážila znovu přijet.

Před jeho skonem jste sem jezdili každý rok?

Každý rok ne, jen když byl nějaký důvod. Jirka tady měl projekce a další s tím spojené věci. V roce 2014 jsme tady byli naposledy, když byla zdigitalizovaná kopie Ostře sledovaných vlaků. Vždycky musel být důvod. Jinak jakmile začaly prázdniny, jsme sebrali děti a jeli na Mallorcu.

V rámci Letních shakespearovských slavností se i letos v jeho režii uvádí na Pražském hradě představení Veselé paničky windsorské. Půjdete se na ně podívat?

Zatím vůbec nevím. Minulý rok se to nehrálo, protože měl Bolek (Boleslav Polívka, pozn. red.) kýlu, ale letos se to hraje. Byla jsem se podívat před dvěma lety a představení stále drží krásně pohromadě. Myslím, že by z toho měl Jirka radost. Těší mě, že umělci, kteří už fyzicky nejsou mezi námi, stále žijí ve svých filmech a představeních. Jirka je tady pořád s námi.

Do Varů jste letos přijela na akci spojenou s kávou, kterou mnoho lidí využívá k dobití energie. Jak získáváte zpět sílu vy, když jste unavená?

Můj nejlepší fígl, jak dobít energii, je vyspat se nebo sportovat. I když se mi nechce a jsem unavená, sport mě nabíjí. Je pro mě takovou zdravou drogou. Potřebuji se cítit dobře a kolikrát jím překonám únavu a pak jsem šťastná, že jsem šla sportovat místo toho, abych si šla lehnout. Káva je také součástí mého života, ale na dobíjení energie mám jiné finty.

Káva bývá pro mnoho lidí nejenom povzbuzením, ale i určitou neřestí. Kombinují ji s cigaretou. Vy též?

Asi vás zklamu, s cigaretou ne, protože jsem nekuřačka. Kávu piju hlavně pro chuť. Jen jsem přešla na bezkofeinovou.

Má to konkrétní důvod?

Měla jsem určité nepříjemné projevy na kůži, ale jinak je klasická káva pro povzbuzení díky kofeinu skvělá. Mám ráda hodně silnou. I čaje, které si dělám, jsou velmi silné a černé jako bota. (smích) Když už si tedy občas kávu dám, jedině silnou černou bez mléka a jiných příměsí.

Dá se vůbec skloubit sport se třemi dětmi? Péče o ně už je také trochu sport, ne?

Je to velká výzva. Času pro sebe mám málo, ale snažím se vždycky nějaký najít. Je nesmírně důležité, aby každá maminka měla čas sama pro sebe, protože pak je o to lepší máma.

Jezdíte s partnerem na dovolenou i bez dětí?

Když občas vypomůže moje maminka, stane se, že jedeme. Ale není to tak často, jak bychom chtěli, protože dvě děti jsou malé a nemáme chůvu nebo někoho na hlídání, tím je to složité. Ale nevadí mi to, protože všechno neskutečně rychle utíká. Naší Aničce už je patnáct… Jednou budeme jezdit sami a bude nám líto, že děti nejsou s námi.

Kde vás nyní kromě Varů budou moci vaši příznivci vidět. Co chystáte?

Jsem tváří hudebního festivalu v Krumlově. Je to festival klasické hudby, kterou miluji. Třináctého července se pojedu podívat na úvodní koncert Plácida Dominga. A dvanáctého tam otevíráme venkovní výstavu Udržitelnost a civilizace u Vltavy. Moc se těším, protože Krumlov je krásné místo a chodí tam hodně lidí. Moje další štace tedy bude Český Krumlov a věřím, že se tam s mnoha lidmi uvidím.