2004 Začátky

V teenagerském seriálovém hitu O.C. se Olivia původně ucházela o hlavní roli, kterou ztvárnila Mischa Barton, ale s odstupem času je ráda, že jednou z jejích prvních rolí byla právě bisexuální barmanka, která hlavní hrdince motala hlavu. „Měla jsem štěstí, že jsem se dostala do tak oblíbeného seriálu v momentě, kdy už byl na vrcholu. Umožnilo mi to nezkalený pohled svrchu.“

Svým zaměstnancům Alžběta důvěřovala. Osobní garderobiérce královna odkázala dům

2007 Vycházející hvězda

Čtyři roky strávila Olivia Wilde v kůži Remy Hadleyové alias Třináctky v kultovním seriálu Dr. House. Díky téhle roli se dostala do povědomí diváků i do hledáčku producentů. Není bez zajímavosti, že i tentokrát hrála bisexuální postavu. „V té době byly podobné scény zcela výjimečné. A neměly být, mělo to být něco naprosto normálního.“

2009 První láska

V roce 2009 zářila ve společnosti Olivia Wilde ještě po boku svého manžela Taa Ruspoliho, dva roky nato bylo osmileté manželství už minulostí. „Jen tak se nevzdávám. Vydržela jsem, jak jen to šlo, dokud zůstat neznamenalo jen bolest,“ komentovala rozchod.

2013 Skoromanžel

Single nezůstala Olivia dlouho. Jen pár měsíců po rozvodu jí do cesty vstoupil Jason Sudeikis a byla z toho další velká láska. V roce 2013 přišla žádost o ruku a o sedm let později rozchod následovaný medializovaným bojem o to, do čí péče budou svěřeny jejich dvě děti.

Neobvyklá seznámení slavných: Dvojité rande, plavání se žraloky i mše v kostele

2016 Mateřství

I když po vztahu s Jasonem Sudeikisem zůstala Olivii na jazyku pachuť, vzešlo z něj i něco dobrého. V roce 2014 se jí narodil syn Otis a v roce 2016 dcera Daisy. „Jsou moje všechno,“ řekla, když jí její ex-snoubenec předal žalobu o opatrovnictví na CinemaConu během prezentace filmu To nic, drahá.

2018 Nový směr

Než dostala příležitost natočit první velký film, trvalo to sedm let. Své režijní schopnosti nejdřív testovala na hudebních klipech a krátkých filmech. Až v roce 2018 na place komedie Šprtky to chtěj taky mohla uvést do praxe všechno to, co jí jako herečce u mnoha režisérů chybělo – bezpečné a příjemné pracovní prostředí, a především rovné příležitosti pro muže a ženy.

Dua Lipa: Stylingy slavné zpěvačky kopírují milióny žen, inspirujte se i vy

2022 Do třetice?

Při natáčení svého druhého režijního počinu Olivia neodolala kouzlu o deset let mladší hudební hvězdy. S Harrym Stylesem tvoří pár od začátku loňského roku, ale na veřejnosti si dál udržují ryze profesionální vztahy. Bylo to tak i na světové premiéře To nic, drahá v Benátkách, i když pár zamilovaných pohledů se fotografům ukořistit podařilo.