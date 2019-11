„Prvním krokem k mladistvému vzhledu je důkladná hydratace pleti a zejména očního okolí,“ říká Pavel Bauer. Začněte proto vhodným krémem. Poté naneste podkladovou bázi, která vyplní jemné vrásky a linky, a teprve na ni aplikujte make-up. Díky tomuto postupu nebude ve vráskách ulpívat a nebude je zdůrazňovat. Pleť bude hladká a bude působit mladisvě.

Jak vybírat make-up? Odstín volte podle barvy pleti a druh podle vašeho věku. „Starší ženy by měly volit méně hutnou konzistenci. Často si vystačí jen s BB nebo CC krémem, které pleť barevně sjednotí a působí velmi přirozeně,“ říká Pavel Bauer.

Opatrně také zacházejte s pudrem, který přidává roky. Podle vizážisty je vhodnější volit bílý, transparentní, který make-up dokonale zafixuje a je takřka neviditelný.

Unavený vzhled

S unaveným vzhledem vám pomůže dobře zvolená tvářenka. „Zralým ženám doporučuji jemné tlumené barvy v matném provedení,“ prozrazuje vizážista.

„Výrazné tóny sluší mladým dívkám, ale v pozdějším věku působí poněkud divadelně.“ Tvářenku můžete kombinovat s bronzerem, který dodá pleti teplejší a přirozenější tón.

Povislá víčka

U povislých víček je problém v tom, že překrývají přirozený záhyb těsně nad okem. „V takovém případě je vhodné do tohoto záhybu pomocí malého štětečku nanést šedohnědý stín a oko zdůraznit linkou v šedé anebo šedohnědé barvě. Nikdy nepoužívejte černou, která je moc tvrdá, ani rezavou, která dělá uplakaný dojem,“ upozorňuje Pavel Bauer.

Podle vizážisty mají starší ženy problémem i se spadlým dolním víčkem, což vytváří unavený vzhled. „Tento nechtěný efekt můžete zvrátit jednoduchým trikem. Pokud u vnitřního spodního víčka nakreslíte linku tužkou v barvě oční duhovky, opticky ho pozvednete a pohled projasníte,“ prozrazuje.

Pokud už vám není dvacet, měly byste se vyhýbat lesku. Zakázané jsou perleťové oční stíny i lesky na rty. Jsou totiž záludné v tom, že zvýrazní všechny nedostatky. Sázkou na jistotu jsou naopak oční stíny a další líčidla v matných barvách. Platí to i pro linku, kterou nanášejte těsně nad řasy a vždy ji nepatrně rozmažte, aby líčení působilo měkčím a přirozenějším dojmem.

Důležitá je i péče o vlasy

Úzké rty

Rty vždy před líčením hydratujte, můžete použít i speciální tyčinku pro jejich optické zvětšení. „Zázraky dokáže konturovací tužka, kterou starším ženám vždycky doporučuji,“ vysvětluje vizážista. „Pomůže zpevnit okraj rtů, zamezí vpíjení rtěnky do vrásek a vykreslí plnější a hezčí tvar.“ Jak na to? Tužkou nejprve vykreslete konturu, lehce ji rozetřete do rtů a teprve pak naneste rtěnku. Díky tomuto postupu déle vydrží. „Barvu rtěnky je třeba sladit s podtónem pleti, který může být studený, teplý anebo neutrální. Mějte také na paměti, že výrazně studené barvy zvýrazní žluté zuby,“ varuje.

Pokud se budete držet těchto pravidel, můžete si i ve zralém věku dovolit nejrůznější odstíny podle nálady, ročního období nebo oblečení – od tělových až po výrazně červené nebo vínové tóny. „Zejména dámy, které se rozhodnou nebarvit si vlasy a zůstat u přirozené šedivé, vypadají úžasně s rtěnkou ve studeném červeném odstínu. K tomu pak už často stačí jen zvýraznit řasy a je hotovo. Obecně se mi líbí styl líčení, v němž jsou zdůrazněné rty nápadnější rtěnkou, zatímco oči jsou vykreslené v jemnějších tónech,“ říká Pavel Bauer.

Řídké obočí

„Nejsem velkým příznivcem permanentního make-upu, spíše doporučuji obočí dokreslit,“ říká odborník.

„Na trhu existuje obrovské množství produktů k úpravě obočí a každá žena si může vybrat podle toho, co ji trápí. Tenounkou tvrdší tužkou lze dokreslit chybějící chloupky, pudrovými stíny zvýraznit barvu a tvar. Můžete také použít gelové přípravky, fixy anebo speciální řasenky.“ Dávejte ale pozor, aby výsledek působil přirozeně a ladil s barvou vlasů.

Dvojitá brada

Chcete-li potlačit dvojitou bradu, použijte na ni o tón tmavší make-up, stín nebo pudr. „I v tomto případě platí pravidlo: to, co chcete zakamuflovat, ztmavte, naopak místa, která chcete zvýraznit, zesvětlete. To je veškeré tajemství konturování,“ vysvětluje vizážista.

„Ženám ve zralém věku ho ale příliš nedoporučuji, výjimkou je příliš kulatý obličej. Ten je možné zeštíhlit šedohnědým stínem, který naneseme pod lícní kosti, které naopak zesvětlíme. Tvářenku pak nanášejte mezi tyto dvě, barevně odlišené plochy.“ Při konturování je třeba všechny stíny vždy důkladně rozetřít do ztracena, aby tvář nebyla pruhovaná.

ZDENA LÍKAŘOVÁ