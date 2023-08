Jeho hvězda vystřelila strmě vzhůru, na vrcholu se však moc neohřál. Status hollywoodské star, jíž ženy padají k nohám, si od elfích začátků drží britský herec Orlando Bloom stále, ale… Skutečný hit se v jeho filmografii neobjevil už roky. Fanoušci ho stále spojují s Piráty z Karibiku, ti čeští s naším hlavním městem. Praha se před pár lety stala na čas jeho domovem. V centru si u Vltavy pronajal byt, když v tuzemsku dlouhodobě natáčel seriál Carnival Road. Tu a tam ho přijela zkontrolovat i partnerka, světově proslulá zpěvačka, Katy Perry.

Krátce před zahájením natáčení Pána prstenů měl britský herec Orlando Bloom těžký pád, při kterém si zlomil páteř. Lékaři se obávali, že už nikdy nebude chodit. Nakonec se zcela a rychle uzdravil. | Foto: Profimedia

Orlando Bloom vyrůstal v anglickém Canterbury. Věnoval se divadlu a fotografii. Měl problémy s dyslexií, což způsobovalo obtíže v učení. Ve třinácti letech zažil šok. Dozvěděl se, že jeho biologický otec není Harry Bloom, který ho celý život vychovával, nýbrž rodinný přítel Colin Stone. Ačkoli měl k Harrymu Bloomovi silný emocionální vztah, sblížil se i s Colinem. Oba muže považuje za důležitou součást svého života.

V ČLÁNKU SI O ORLANDU BLOOMOVI PŘEČTETE

* Úraz na startu kariéry

* V roli elfa

* Piráti z Karibiku

* Charitativní aktivity

* Manželství

* Osudová láska

* Vášnivý cyklista

* Natáčení v Praze

* Nový film

1988 Kariéra v ohrožení

Jedním z největších fanoušků Orlanda Blooma je jeho maminka. Od dětství ho v uměleckých zájmech podporovala a dovolila, aby se v sedmnácti odstěhoval do Londýna, kde pokračoval v prohlubování hereckých dovedností.

Orlando Bloom s milovanou maminkou.

Než se jeho kariéra ale mohla pořádně rozjet, málem ji ukončil úraz. Objevil se v seriálu Vraždy v Midsomeru, stihl natočit svůj první film Oscar Wilde, pak ovšem spadl z výšky tří metrů a zranil si páteř. Doktoři si mysleli, že už nikdy nebude chodit…

2001 Šance pro nováčka

Všeobecně se očekávalo, že roli Legolase v trilogii Pán prstenů dostane Jude Law, Orlando Bloom se ucházel o Faramira (bratra Boromira). Peter Jackson si ale pro blonďatého elfa vybral tehdy skoro neznámého Blooma, z něhož se tak přes noc stala celosvětová hvězda. A zlomené žebro, které si přivodil při pádu z koně, bylo jen zanedbatelnou cenou za obří úspěch.

2003 Splněný sen

Will Turner v Pirátech z Karibiku status Orlanda Blooma jako sexy vycházející hvězdy upevnil. Z počátku nikdo netušil, bude-li pirátské dobrodružství hit, nebo propadák, tudíž si herci natáčení především užívali. Pláže s bílým pískem, rum i skvělá společnost… Že se z Prokletí Černé perly stal nakonec kasovní trhák, byla už jen třešnička na dortu.

První díl z filmové série Piráti z Karibiku.

2009 Ambasador Unicef

Orlando Bloom se stal ambasadorem Unicef v roce 2009 a od té doby se zasazuje o zlepšení životních podmínek žen a dětí v nejchudších částech světa. Pod záštitou charitativní organizace už navštívil Nepál, Bangladéš, Jordánsko, Libérii, Nigérii nebo Ukrajinu.

2010 Manželství

S bývalou manželkou, modelkou Mirandou Kerr, se vzali v roce 2010, mají spolu syna jménem Flynn. Po třech letech manželství v roce 2013 oznámili, že se rozvádějí. Rozchod proběhl civilně. Oba zdůrazňovali, že jejich prioritou je jejich syn a udržení dobrých vztahů pro jeho dobro.

Vzácná návštěva. Herec Orlando Bloom si zajel do Kladna za Jágrem

2016 Láska, která stále trvá

S Katy Perry jsou jedním z nejsledovanějších párů Hollywoodu. Poprvé se setkali v roce 2016 na afterparty po udílení Zlatých glóbů. Okamžitě mezi nimi přeskočila jiskra.

Orlando Bloom a Katy Perry v roce 2016 na udílení Zlatých glóbů. Tehdy se do sebe zakoukali. Zdroj: Profimedia

Jejich vztah prošel vzestupy a pády. Po pouhém roce už si od sebe potřebovali odpočinout, což neznamenalo, že se přestali vídat zcela. Na jaře 2018 už byli zase oficiálně spolu a na Valentýna následujícího roku se zasnoubili. V srpnu 2020 se jim narodila dcera. Svatbu stále odkládají…

2017 Vášnivý cyklista

V parodickém dokumentu Tour de doping mohl Orlando Bloom naplno zužitkovat roky strávené v sedle. Komediální pseudodokument, který si bere na paškál doping ve vrcholové cyklistice, dal Bloomovi příležitost předvést, jak vypracovaná stehna, tak v jeho kariéře opomíjený smysl pro humor.

2019 Zpátky ke kořenům

Při výběru projektů neměl Orlando Bloom v posledních letech štěstí. Filmy, které natočil, se nelíbily kritikům ani divákům. A tak se vrátil ke kořenům, od filmových propadáků si párkrát odskočil k divadlu, kde se mu dařilo víc. Část svých fanoušků potěšil dalším návratem, tentokrát k seriálům. Temná fantasy série Carnival Row, kde Bloom ztvárnil vyšetřovatele s vílí krví, se natáčela v Čechách.

Žádný restart, tady můžeš i umřít. Gran Turismo nabízí závodní adrenalin

2023 Nový film

Letos v srpnu vstoupil do kin film Gran Turismo. Snímek je inspirován skutečným příběhem Janna Mardenborougha, mladého nadšence do videohry závodní série Gran Turismo. Jeho neuvěřitelné herní schopnosti mu otevřely dveře do světa profesionálního motoristického závodění. Ve filmu účinkují kromě Orlanda např. David Harbour, Archie Madekwe, či Geri Halliwell.