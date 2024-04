Kromě toho, že je Ornella Koktová podnikatelka, milovnice koní a také maminka tří dětí, je to i silná žena, která se nebojí říct svůj názor a má pro strach uděláno. I to byl jeden z důvodů, proč se rozhodla jít do reality show Survivor, odkud ale nakonec dobrovolně odešla. Jaké má nyní plány a proč aktuálně bedlivě sleduje zdravotní situaci princezny Kate?

Ornella Koktová | Foto: se svolením Ornelly Koktové

Ze soutěže jste už pár dní doma. Jak probíhala aklimatizace? Už jste „naskočila“ zpět do běžného života?

Aklimatizace proběhla velice rychle, protože mám doma tři děti a ty očekávají ihned stoprocentně fungující maminku. Takže třeba hned druhý den po příletu jsem svým miláčkům upekla na oslavu svého návratu dort a pěkně jsme doma řádili.

Ornella Koktová v rozhovoru s Agátou Hanychovou o tom, jak si vedla v Survivoru:

Sáhla jste si někdy v životě víc na dno svých sil než právě v Survivoru?

Bojovat o život na JIP pár dní po porodu s Lilianne bylo rozhodně to nejhorší, co jsem kdy zažila. Survivor je drsný, ale stále je to “pouze“ televizní pořad a stopka tam v krajních situacích existuje.

Co vás v soutěži překvapilo?

Třeba to, že tamní tropické vosy si udělaly hnízda všude po zemi na našem „ostrově“ a že ty vosy nejsou ledajaké. Ony se totiž umí vyhýbat doslova každému kroku. Není to jako u nás, když člověk potká na trávě vosu, hned dostane žihadlo.

Sledujete teď Survivor v televizi a máte svého favorita?

Ano, sleduju Survivor. Je to zajímavé sledovat lidi, které znáte z ostrova. Vztahy se mění, kmeny, aliance… Je to dobrá podívaná. Můj favorit je aktuálně Jana. Fandím jí a celkově výhru přeju ženám.

Spoustu žen zajímá, jak jste tam s ostatními dívkami z hlediska kosmetiky fungovaly? Jaký největší beauty „luxus“ jste si na ostrově dopřávaly?

Když je kokos opravdu mladý, má vnitřek ještě hodně měkký. Právě z něj jsme si zkoušely dělat „kašičku“, kterou jsme si pak potíraly obličej a říkaly tomu pleťová Survivor maska. (smích)

Ornella Koktová v soutěži Survivor:

Kdo má podle vás vždy dokonalý make-up?

Řekla bych, že princezna Kate. Líbí se mi její styl a to, že se nelíčí až příliš. Osobně nejsem fanynkou tmavých, někdy až černých kontur na rtech. Kate je v tomto nadčasová.

Sledujete aktuálně její peripetie s rakovinou? Překvapila vás její diagnóza?

Ano, asi jako celý svět sleduju osud Kate. Je mi jí strašně líto, opravdu mě to zasáhlo. Stejně jako já je maminkou tří dětí, a jak už jsem řekla i v Survivoru, my maminky jsme tu především pro naše děti a zdraví je priorita číslo jedna. Moc Kate držím palce a věřím, že to zvládne.

Co v nejbližší době plánujete, kde vás mohou příznivci vidět?

Kromě samoobsluhy, stáje a před školou mě mohou vidět buď v barrandovských ateliérech nebo na veletrhu FOR BEAUTY, kde budu celé dva dny se svojí firmou, která ve své podstatě pomáhá ženám k vysněnému dekoltu. S nadsázkou říkám, že tak trochu krademe práci plastickým chirurgům, protože i z povislejších prsou dokážeme udělat plný dekolt s push-up efektem bez použití podprsenky. Jelikož budu na veletrhu bez dětí, budu si o tom moct s lidmi popovídat. (smích)