V průměru každé druhé manželství v Česku končí rozvodem. Známý návrhář kubánského původu Osmany Laffita může být zatím v klidu. S manželem Guyem Pascalem Gheysensem jej brzy čeká kulaté třicetileté výročí a pevně oba věří, že jim to vydrží až do smrti. Prozradili, co jim zachraňuje vztah.

Přišli jste na křest nové aplikace Couplii, která ochraňuje partnerské vztahy tím, že radí párům s různými problémy. Plánujete ji využívat?

Osmany: Myslím, že ji nepotřebujeme.

Guy: Co je ve vztahu důležité? Komunikace. A ta aplikace dělá co? Komunikuje mezi dvěma stranami, které jsou naštvané a nemluví spolu. My spolu komunikujeme. Když je Osmany naštvaný, udělám nejlepší jídlo v České republice a okamžitě je všechno v pořádku. (smích)

Osmany: Ano, teď spolu oslavíme třicet let! Což je dlouhá doba. Existuje spousta hetero párů, které to takhle dlouho nevydrží. Dík tomu, že spolu umíme mluvit, funguje náš vztah skvěle. Kolikrát, když máme problém, sedíme tak dlouho, dokud ho nevyřešíme. Doufám, že nám to vydrží až do smrti.

Když se pohádáte, kdo se jde jako první usmířit?

Guy: Kdo myslíte? (smích) Nemám jinou možnost než se jít usmířit.

Osmany: Já jsem tvrdohlavý, ale jen tehdy, když vím, že mám stoprocentně pravdu.

Guy: Ty máš vždycky stoprocentně pravdu. (smích)

Osmany: Ano, vždycky mám pravdu.

Nastalo u vás období, kdy jste museli vyhledat vztahového odborníka?

Osmany: Ne, vždycky jsme všechno vyřešili spolu. A přiznám se, že bych ho asi ani nevyhledal, kdyby mi Guy řekl, ať jdeme na terapii. Myslím, že bych do toho nešel. Nevidím důvod, proč by někdo cizí měl vstupovat do našeho vztahu a řešit naše problémy. Pokud je nejsme schopni vyřešit sami, nemá to mezi námi cenu. Guy má pravdu, je tady spousta lidí, kteří si svůj vztah nedokážou srovnat. Jim aplikace může pomoci, pokud nejsou dostatečně silní na to, aby svůj problém vyřešili sami. Ale my dva ji určitě nepotřebujeme.

Mobilní aplikace nevyužíváte, co sociální sítě? Máte tam vytvořené účty?

Guy: Je to pro nás těžký…

Osmany: Souhlasím.

Guy: Vím, že to patří k našemu životu a byznysu, ale já osobně nemám moc rád ten paralelní svět. Mám rád realitu, to, že tady dnes s vámi stojím a povídáme si. A nemusím dávat žádný filtr, aby vše vypadalo, že stojím v Saint-Tropez u moře, a ne u Vltavy. (smích) Tohle nemám rád.

Osmany: Někdo říká, že sedí na kávičce v Paříži v Hotelu Ritz a pak koukám, že křeslo, na kterém sedí je v Praze v Cafe~Cafe. Lidé to dělají jen proto, aby se mohli předvádět.

Guy: Máme rádi naše skutečné životy.