Jaké byly vaše první dojmy z premiéry?

Bylo to lepší, než jsem si dokázal představit, takže dobré. (smích)



Jste, ať už sám k sobě nebo i k ostatním, velký kritik?

Musím říct, že jsem hodně kritický člověk, vždycky si na všem něco najdu. I tady bych našel. (smích) Někdy to byl zvuk, někdy byl ten druhý hlas silnější než první… Jsou to ale drobnosti, které se určitě časem vychytají. Teprve to byla premiéra, ta ani nemá dopadnout stoprocentně. Teď si to teprve sedá, postupně se obrušují hrany, až časem to bude ono.