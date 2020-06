Původem loutkoherec, vynikající dabér, nepřekonatelný Hele ze Studia Kamarád nebo hlas mimozemšťana Alfa, ale především herec, jehož postavy mívají charakteristiku „dobrosrdečné“. Ota Jirák (71) dostal podobnou roli i v seriálu Slunečná, kde se občas zjevuje jako milující otec Popelka, který zemřel a na tomto světě zanechal dvě povahově rozdílné dcery.

Ota Jirák | Foto: TV Prima

Vaše postava je zajímavá tím, že zemřela hned na začátku seriálu, ale přesto se stále vrací… Jak je vám v záhrobí?

Nejde se mě zbavit, že…? Hraje se to skvěle. Vezměte si, že hned první natáčecí den jsem strávil v rakvi. Já to bral jako generálku na skutečný funus… (smích) Nevím, jak to se mnou bude dál, ale zatím se můj Popelka zjevuje své dceři Týně (hraje ji Eva Burešová – pozn. red.) a radí jí. Lépe řečeno: snaží se ji poněkud usměrnit ve věcech a rozhodnutích, kterým se ona z různých pragmatických a praktických důvodů brání.